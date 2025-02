Taylor Swift, otra vez a por el MVP de la Super Bowl

Patrick Mahomes fue en 2024 el rey de la Super Bowl que conquistaron los Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers, pero este domingo, como sucedió también el año pasado, el MVP en las gradas apunta de nuevo a Taylor Swift.

La estrella del pop y novia de Travis Kelce, el estelar 'tight end' de los Chiefs, será sin duda uno de los puntos centrales de la Super Bowl de este domingo, que disputará Kansas City contra los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.).

Se espera que Swift esté en las gradas para apoyar a su pareja y que la retransmisión televisiva tenga siempre a mano la cámara sobre la cantante para 'pincharla' con cualquier celebración o reacción a lo que pase en el campo, tal y como ocurrió en 2024.

Taylor Swift impulsa la NFL

La llegada del fenómeno Taylor Swift a la NFL fue un espléndido negocio para la liga (profesional de fútbol americano), que el año pasado registró en la Super Bowl -la gran final del campeonato- una audiencia récord de 123,4 millones de espectadores impulsada, en gran medida, por el tirón de la cantante.

"Las noticias sobre Taylor Swift y Travis Kelce han sido un momento de cultura pop al que nos hemos acercado en tiempo real como una intersección de deporte y entretenimiento. Y hemos visto una increíble cantidad de positividad", apuntó entonces la liga.

Una llegada sin prisas

Una de las historias más mediáticas de la Super Bowl del año pasado fue saber si Swift llegaría a tiempo al Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) ya que un día antes tenía un concierto en Tokio. Por fortuna (y 'ganando tiempo' por la diferencia horaria), se presentó en el estadio con algo más de dos horas antes del arranque del partido acompañada por su madre, la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice.

Esta vez no tendrá que echar cuentas ni correr para estar a tiempo puesto que su histórica gira 'The Eras Tour' acabó en diciembre del año pasado. Las especulaciones este año giran más en torno a si Swift participará o no como invitada junto a Kendrick Lamar, la estrella del show del intermedio. No parece probable, pero Lamar y Swift tienen una colaboración en el remix de 'Bad Blood' del álbum '1989' (2014).

Seguidora de los Kansas City

Hablando de canciones de Swift, quien todavía no ha sido la estrella musical de un show de la Super Bowl, The New York Times recordó esta semana la canción 'gold rush', de su disco 'evermore' (2020), por una parte de la letra: "Me veo caminando con sigilo por tus suelos de madera, con mi camiseta de los Eagles colgando de la puerta".

¿Es Swift seguidora de los Eagles, rivales por el anillo de la NFL de los Chiefs de Kelce? Tendría sentido que lo fuera, ya que nació en Reading, una ciudad de Pensilvania a unos 100 kilómetros de Filadelfia. Pero resulta evidente que la cantante animará este domingo con todas sus fuerzas a Kansas City con el objetivo de repetir una de las inolvidables imágenes de la Super Bowl del año pasado: el largo abrazo de Swift y Kelce sobre el césped tras el triunfo de los Chiefs.