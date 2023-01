Los mejores rookies del año en la NFL

El último draft de 2022 nos ha dejado con una generación de jugadores repleta de talento en todas las posiciones Analizamos en SPORT cuales han sido los mejores rookies de la campaña

El draft de 2022 ya apuntaba a ser una generación poco 'Quarterback-centrista' cuando salió a la luz, un presagio que se ha confirmado a lo largo de la temporada, ya que la camada de rookies está plagada de talento en todas las posiciones más allá de la de pasador. Estos han sido los más destacados:

Los dos mejores quarterbacks rookies han completado buena temporada en sus respectivos equipos, pero su contexto ha sido completamente antagónico.

Kenny Pickett llegaba a una franquicia que ansiaba incorporar un nuevo líder en el juego de pase tras la retirada de Roethlisberger, en un proyecto casi sin talento en ataque. Ha pasado por 2404 yardas y siete touchdowns, pero las sensaciones valían más que los números.

Ha realizado una buena segunda mitad de campaña y casi lidera a su equipo hacia los playoffs. Además, parece haber conformado buena química con el que será el receptor número uno en la ofensiva para muchos años, George Pickens.

El otro elegido en la lista lo conocemos de sobra, Brock Purdy. ‘Mr Irrelevant’ es el protagonista de uno de los cuentos de hadas más surrealistas de la historia del deporte norteamericano, una racha que incluso ha ampliado bajo los focos de los playoff.

Desde que sustituyó a Garoppolo en la semana 13 de competición, se convirtió en el quarterback con mayor número de touchdowns en temporada regular junto a Prescott, con 13 pases para endzone y tan solo tres intercepciones. Todo parece indicar que Purdy es toda una realidad, y 49ers deberá tomar una decisión con Trey Lance en la próxima offseason.

Si hay un motivo motivo para que Seahawks haya llegado a playoffs en una temporada donde las previsiones estaban en quedar en lo más bajo de la tabla, es en gran parte gracias a la aportación de su corredor rookie Kenneth Walker III. El runningback ha liderado los novatos en yardas de carrera (1050), touchdowns de carrera (9) y ha sido el más eficiente en protección de balón (rating de 91.0 según ProFootballFocus)

Walker apunta a estrella de la liga y será una de las piezas clave en el nuevo proyecto de Seattle de cara a un futuro, con otros nombres ilusionantes como Tariq Woolen o Charles Cross, también camada del 2022

Ambos jugadores han cosechado una magnífica primera temporada en la NFL, y es que se han convertido en la primera pareja en salir de la misma universidad que ha rebasado las 1000 yardas atrapadas en su año rookie.

Los ex de Ohio State han sido vitales para sus equipos ya que ninguno de los dos ha contado con un gran quarterback a su lado (Mike White y Andy Dalton), hecho que aumenta incluso más su mérito al nivel mostrado.

Garrett Wilson en New York Jets ha alcanzado las 1103 yardas de recepción y cuatro touchdowns (undécimo en rating de recepción de toda la NFL según PFF) mientras que Chris Olave ha cosechado 1044 yardas y también cuatro anotaciones jugando para los Saints de New Orleans.

Ha sido una clase de draft profunda en cuanto a hombres de línea, por eso no es fácil tan solo quedarse con dos. Multitud de jugadores han realizado un gran primer año en una demarcación difícil para debutar como profesional

Tyler Linderbaum, Center para los Baltimore Ravens, ha sido el cuarto mejor jugador de su posición en la liga en protección de carrera según PFF y sin duda es el novato de línea ofensiva más determinante del pasado draft. Tan solo ha permitido tres sacks, 2 golpes al quarterback y 26 presiones en las 17 jornadas disputadas.

Otro nombre propio es el de Tyler Smith, tackle de Dallas Cowboys que ha sido un cerrojo en el lado izquierdo para su quarterback, Dak Prescott. Ha estado excelso en protección de pase y carrera, y parece más que preparado para ser titular en la NFL.

El defensor de Detroit Lions ha sido un quebradero de cabeza para las líneas ofensivas rivales a lo largo de la temporada. Hutchinson, número dos del pasado draft, ha desbancado al número uno, Travon Walker, como el mejor jugador de línea defensiva de la camada.

El ex de Michigan ha alcanzado los 9.5 sacks, cinco golpes al QB rival y ha ganado un 14.6% de los duelos en uno contra uno ante el rival. Además, ha capturado tres intercepciones y ha liderado los rookies en presiones al pasador rival, con 45.

Su fuerza sobrenatural y buen juego de pies lo asimilan a Nick Bosa, por lo que todo indica que Hutchinson será una estrella de la liga más temprano que tarde.

Aidan Hutchinson comes up with a HUGE sack on Kirk Cousins 👀 pic.twitter.com/Qi9njxZL0H