Mahomes, un campeón contra las cuerdas

Patrick Mahomes afronta este fin de semana su mayor reto desde que entrara a la NFL e irrumpiese rápidamente como una de las mayores superestrellas que la NFL haya visto. El quarterback de 28 años visitará a los Bills el próximo domingo - partido correspondiente a la ronda divisional de los playoffs - y se enfrentará a su archienemigo, un Josh Allen con el que ya ha protagonizado momentos legendarios como el que firmaron en enero de 2022, en el famoso partido de los '13 segundos'.

El mariscal de Kansas ya es dos veces MVP de la competición y también dos veces campeón de la Super Bowl, en 2021 y 2023. Sabe de sobras vivir bajo presión y es un especialista en rescatar a su equipo en los momentos más importantes. Sin embargo, el choque del domingo (ya madrugada del lunes en España) se prevé como algo completamente diferente. Por primera vez, Mahomes jugará un partido de playofffs lejos de casa.

Reto sin precedentes

Patrick acumula un balance de 12 victorias y 3 derrotas en postemporada desde su primer partido en 2019. Ninguno de esos quince partidos los ha jugado fuera de casa, siempre han sido en el mítico Arrowhead Stadium, donde el fervor del público y las bajas temperaturas han hecho - casi siempre - inclinar la balanza a favor de los suyos.

Patrick Mahomes, tras el choque ante Dolphins en Frankfurkt / KIRILL KUDRYAVTSEV

Las primeras veces siempre son especiales. Pero no siempre fáciles. Mahomes visitará el HighMark Stadium, feudo de los Buffalo Bills, el equipo que mejor en forma llega a esta fase de playoffs. La franquicia del oeste de Nueva York cuenta por victoria los últimos seis partidos, cinco 'finales' en temporada regular que les sirvieron para hacerse con la AFC Este y un cómodo triunfo ante Steelers por 31-17 en la Wild Card.

Josh Allen es el gran líder de estos Bills y es, junto a Lamar Jackson, el quarterback que mejor nivel individual ha exhibido durante todo el curso. Su equipo ha vivido una montaña rusa en la 23/24, pero si hay un motivo para considerar a este cuadro un aspirante serio a Super Bowl es él. Ante Pittsburgh volvió a ser determinante con 203 yardas de pase y 3 touchdowns, un estado de forma que amenaza a los vigentes campeones, unos Chiefs que llegan en horas bajas.

Los peores Chiefs de la era Mahomes

El ataque de Kansas City Chiefs esta campaña ha sido el peor desde que Mahomes asumiera la titularidad en 2018, un equipo que siempre ha brillado gracias a las genialidades del pasador pero que contaba con buenas manos para hacerle la vida más fácil. Ahora, todo esto ha desaparecido, y 'Pat' está prácticamente solo cuando busca a compañeros con quien asociarse.

La ofensiva de Andy Reid ha sido la número 15 en puntos por partido, la 18 en touchdowns por contienda y la 19 en anotación en zona roja, unos números a los que no nos tienen acostumbrados en el pasado lustro, dominando casi por completo todas las métricas en este lado del césped.

La falta de talento en la sala de receptores es el principal culpable de este bajón. Watson y Valdes Scantling no son suficiente, el 'rookie' Rashee Rice poco más puede hacer, pero el gran lunar es Travis Kelce, eterno escudero de Mahomes que ha jugado una temporada lejos de su nivel. El Tight End no ha llegado al millar de yardas de recepción por primera vez desde 2015, y ante Dolphins volvió a dejar escapar balones 'fáciles' entre sus manos. No pueden permitirse estos lujos el domingo.

La defensa da esperanzas

En el otro lado de la moneda, los Chiefs han gozado de la mejor defensa de la 'era Mahomes', unidad que ha mantenido a flote al equipo este año y que ha asumido la responsabilidad en los momentos más importantes.

Los hombres dirigidos por Spagnuolo han sido la número 2 en puntos y yardas recibidos por encuentro, además de ser la tercera en touchdowns encajados por contienda, con una media de 1.8. Estos datos situan a la defensiva de Kansas como la top 3 de toda la NFL, a la altura de otras como Browns o Ravens, conjuntos que cuentan en sus filas con mayor talento individual y nombres de más categoria.

Chris Jones y Bolton en el front seven y Lajarius Sneed y Trent Mcduffie en la secundaria hacen maravillas ante el juego de pase rival, y en la ronda divisional tratarán de hacer lo mismo ante unos Bills que llegan 'on fire'. Los de Buffalo tienen uno de los cinco mejores ataques de la liga y este año han sumado el juego de carrera a su repertorio, con un James Cook que parece ser la pieza que le faltaba al engranaje de McDermott para luchar de una vez por todas al anillo de campeón. La batalla está servida.