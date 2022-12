Así luce el jugador de 12 años con tatuaje y bigote que se ha vuelto viral en EEUU

Jeremiah Johsnon ha suscitado mucha polémica sobre su edad tras colgar una foto en redes sociales donde posa con el trofeo al MVP La imagen se volvió viral e incluso jugadores de la NFL se hicieron eco

Jeremiah Johnson se alzó con el premio al MVP en el partido donde su equipo, los Dallas Dragons Elite Academy, se proclamaron campeones de la categoría sub-12 de la primera división. El jugador publicó una foto en sus redes sociales, que rápidamente se volvería viral por las dudas sobre su edad real.

Johnson presentaba bigote y tatuajes en la imagen que colgó en su cuenta de Instagram, un aspecto físico que aparenta ser la de un chico con más de 12 años.

Esta fotografía llegó incluso a jugadores de la NFL como Tyreek Hill, jugador de los Miami Dolphins, que publicó lo siguiente en un tuit: "Si este niño tiene realmente 12 años mi hijo no juega al fútbol americano, estos chicos se desarrollaron de forma diferente".

Tras el partido, colgó un vídeo donde afirmaba que realmente tiene 12 años, y trato de zanjar cualquier debate.

The Internet believes Texas running back Jeremiah Johnson is actually a grown man but he’s only 12 👀 😳 pic.twitter.com/4CPBk62Z4C