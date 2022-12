Justin Herbert ilumina el camino para Chargers

El quarterback de Chargers posee uno de los mejores brazos de toda la NFL y ya bate récords de la liga en su tercera temporada Justin Herbert está subiendo sus prestaciones cuando su equipo más lo necesita, a pocas semanas del inicio de los playoffs

Los Chargers no serán uno de los mejores equipos de la competición, y su mala suerte en forma de lesiones ha lastrado al conjunto durante toda la temporada.

Lo que está más que claro es que tienen en la posición de quarterback a uno de los jugadores más prometedores de toda la NFL, un chico llamado Justin Herbert, que está decidido en este último tramo de campaña a elevar el nivel de su franquicia a nuevos horizontes.

Según la estadística, el equipo de Los Ángeles ha sido el equipo más castigado por las lesiones en lo que llevamos de año. Nombres como los de JC Jackson, cornerback estrella que llegó de Patriots la pasada agencia libre, o Joey Bosa, ancla en el pass rush, se han perdido casi todos los partidos para la unidad defensiva, los dos buques insignia del equipo en esta parcela del campo.

Estas bajas junto a problemas físicos de otros como Joseph Day o Tranquill han sido un quebradero de cabeza para Chargers a lo largo de los partidos, en los que la defensiva era incapaz de detener los embates rivales por falta de talento.

Todos estos contratiempos han tenido un efecto claro en los números: Son la defensa número 25 en puntos encajados por partido, la 22 en touchdowns recibidos por encuentro y son la antepenúltima en yardas por jugada, con casi seis.

#Chargers moving on up, no longer last in the NFL in injury impact (now 30th) 🤕🙏 pic.twitter.com/aUK6ZTqugB