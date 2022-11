¡Lo nunca visto! Un jugador de la NFL denuncia a la liga, rivales y TV tras romperse los ligamentos

El linebacker de Denver Broncos, Aaron patrick, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla, por lo que ya no volverá a jugar el resto de temporada El defensa ha interpuesto denuncias a los equipos de los Ángeles, la propia NFL y ESPN por no garantizar su seguridad en el terreno de juego

La NFL, más allá de su espectacularidad, es una liga marcada por la cantidad de lesiones que equipos y jugadores acumulan a lo largo de la temporada, a causa del evidente contacto físico constante en los partidos, en los que la imagen de ver un hombre retirarse por una lesión es de lo más habitual.

Aaron Patrick, defensor de los Denver Broncos, ha sido víctima de uno de los peores episodios que un jugador de la NFL puede experimentar: una rotura de ligamentos cruzados lo apartará el resto de la temporada 22/23.

La particularidad de este hecho es que Patrick no cayó lesionado dentro del terreno de juego, sino que fue el choque contra un agente de seguridad lo que provocó la rotura.

En una acción defensiva de los Broncos, el liniero salió por la banda donde se enredó con los cables de televisión y un operario de cámara, con lo que al final cayó al suelo.

El choque pareció ser solo un pequeño contratiempo pero horas después se confirmaba la desgracia ya que su rodilla izquierda cedió por completo, rompiéndose el ligamento cruzado.

#Broncos LB Aaron Patrick, who grabbed his knee after this awkward sideline collision Monday night, suffered a torn ACL and is out for the season, per source. pic.twitter.com/QYJkLiv4vP