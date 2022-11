¡Jugada para la historia! Así fue el touchdown de 103 yardas de Cordarrelle Patterson

El corredor de los Atlanta Falcons devolvió un balón desde el kickoff para touchdown en una carrera de más de 100 yardas Con esta anotación, se convirtió en el jugador con más touchdowns de retorno desde el kickoff en toda la historia de la NFL, con 9

En el partido en que los Atlanta Falcons derrotaron a los Chicago Bears por 24 a 27, correspondiente a la jornada 11 de competición, Cordarrelle Patterson se dio cita con la historia de la NFL, al lograr un récord de la liga en el último tramo del segundo cuarto.

El corredor de Falcons, uno de los mejores jugadores de la liga en equipos especiales, anotó un touchdown de 103 yardas tras devolver un balón desde la posición de kickoff. Patterson arrancó desde su propia endzone y, gracias a los excelentes bloqueos de sus compañeros, logro cruzar todo el campo hasta la zona de anotación rival.

Cordarrelle Patterson for the history books‼️ 💨



His 9th career kickoff return TD is now the most in NFL history!



(via @AtlantaFalcons)pic.twitter.com/XMTbGomOsj