Los Jaguars toman Nueva York y acechan los playoffs

El equipo de Jacksonville derrotó a New York Jets por 19 a 3 en un partido crucial para las aspiraciones a postemporada Trevor Lawrence y la inoperancia ofensiva de los neoyorquinos fueron los protagonistas del encuentro

Jacksonville derrotó por 19 a 13 a Jets en el encuentro que abría la semana 16 de competición y que enfrentaba a dos contendientes de la Conferencia Americana por un sitio en la Wild Card de los playoffs. La moneda cayó en favor a los de Florida, y las malas sensaciones siguen para un conjunto de Nueva York en caída libre.

El Metlife Stadium albergaba uno de los encuentros más decisivos de la jornada entre dos equipos con dinámicas muy distintas pero con un mismo objetivo: alcanzar los puestos de playoffs, una plaza que está muy cara esta temporada en la NFL.

Finalmente la victoria se lo llevaron los visitantes, que no tan solo neutralizaron la ofensiva rival sino que provocaron que la fanaticada neoyorquina abuchease a su quarterback, un Zach Wilson que parece estar disputando sus últimos minutos bajo las órdenes de Robert Saleh en la gran manzana.

Jacksonville viajaba a Nueva York tras ganar en tres de los últimos cuatro encuentros y dejar muy buenas sensaciones en las victorias ante Cowboys y Titans, anotando 40 y 36 puntos respectivamente, dos equipos de mucha entidad y con buenos jugadores en la parcela defensiva.

Trevor Lawrence, tras empezar la temporada de forma renqueante, está siendo uno de los mejores quarterbacks en esta segunda mitad de temporada, y volvió a lucir su presencia en el pocket ante Jets. Pese no lanzar ningún pase de touchdown, el ex de Clemson completó 20/31 pases, consiguió 220 yardas aéreas y lo vimos seguro en su papel de líder del equipo.

El quarterback está en un excelente momento de forma y es sin duda uno de los nombres propios de la NFL en las pasadas jornadas. Lawrence suelta el balón no tan solo de manera precisa sino también con una velocidad pasmosa, una faceta que le permite a sus linieros ofensivos tener mucha confianza en la protección de pase.

En el Thursday Night Football, el mejor acompañante para Trevor fue Evan Engram, Tight End que estuvo magnífico corriendo sus rutas intermedias y que acabó el partido con siete recepciones y 113 yardas atrapadas. En los últimos tres partidos, suma 337 yardas y tres touchdowns, unos guarismos que lo convierten en un arma ofensiva de garantías para Doug Pederson.

Quarterback y Tight End conectaron también en jugadas pantalla donde el receptor fue capaz de hacer valer los bloqueos de sus compañeros en forma de grandes ganancias y que permitieron mover las cadenas rápido.

Evan Engram stayed on his feet and picked up the yards.#JAXvsNYJ on Prime Video

Also available on NFL+ https://t.co/gyMqx7NKs2 pic.twitter.com/uSNeglH2xC