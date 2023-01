¡Increíble! Así fue la mágica jugada de Jones con Barkley que engañó a todo el mundo

El quarterback de Giants protaginzó una de las jugadas de la jornada de la mano de su corredor Saquon Barkley Daniel Jones ejecutó una acción conocida en Estados Unidos como "La estatua de la libertad"

Los Giants consiguieron ante Vikings su primera victoria en playoffs desde 2011 y lo hicieron a través de una ofensiva divertida, dinámica y con muchas variantes en sus jugadas. La más destacada fue un increíble diseño de Daboll en el que Jones y Barkley engañaron a toda la defensa de Minnesota.

Quarterback y runningback protagonizaron la conocida "Statue of Liberty", una jugada de engaño donde el pasador amaga el lanzamiento a un lado mientas que le pasa el ovoide a su corredor por detrás de la espalda.

Jones y Barkley la ejecutaron a las mil maravillas pese a que la ganancia de yardas no fue mucha, y nos dejaron con uno de los momentos de la ronda de Wild Card.

This Statue Of Liberty trick play by Daniel Jones. Sheesh 🤩pic.twitter.com/uEASFlXqx4