Guía NFL 2023: Equipos, movimientos, estadísticas y todo lo que necesitas saber para la próxima temporada

Se avecina otra apasionante campaña de la mejor liga del mundo En SPORT te desgranamos como afrontan esta temporada las 32 franquicias de la NFL

La temporada NFL 2023 ya está aquí, y en SPORT te contamos todo lo que necesitas saber de las 32 franquicias de la mejor liga del mundo. Descubre los detalles, movimientos y estadísticas de cada uno de los equipos y prepárate para disfrutar otra apasionante campaña de futbol americano.

ARIZONA CARDINALS

Los Cardinals entran en la temporada 2023 con una de las plantillas menos talentosas de toda la liga, un equipo que además ha perdido algunos de sus mejores nombres en agencia libre. Tras una desastrosa campaña en 2022, los Cardinals se deshicieron de su head coach, Kliff Kingsbury, y buscarán encontrar una nueva identidad de la mano de Jonathan Gannon, que ocupa el puesto de entrenador jefe tras un exitoso periplo en Philadelphia como coordinador defensivo. La incorporación de los rookies Paris Johnson, uno de los mejores tackles de la camada, y BJ Ojulari debería ayudar a edificar las bases del futuro.

El objetivo para la franquicia será sobrevivir en una de las divisiones más competidas de la NFL, la NFC Oeste, que cuenta con Seahawks, Rams y los 49ers. Quizás esta campaña sea la perfecta para averiguar si Kyler Murray es realmente su hombre de futuro, quarterback que se rompió los ligamentos de la rodilla en las últimas semanas de competición y que sigue dejando dudas en su rendimiento. Cuando vuelva al césped, tendrá que estar al máximo nivel. Los Cardinals están proyectados en el top 5 del Draft de 2024, donde también poseen la primera ronda de Houston Texans, una elección que, salvo sorpresa mayúscula, debería rondar las primeras tres posiciones.Detalles y movimientos

Balance 2022 : 4 victorias y 13 derrotas (4 o NFC Oeste). 31 o mejor en puntos totales recibidos y 21 o mejor en puntos totales anotados

4 victorias y 13 derrotas (4 NFC Oeste). 31 mejor en puntos totales recibidos y 21 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: T Kelvin Beachum, G Will Hernandez ,LB Kyzir White

T Kelvin Beachum, G Will Hernandez ,LB Kyzir White Salidas más importantes: DE Zach Allen (Denver) y S Byron Murphy Jr (Minnesota)

DE Zach Allen (Denver) y S Byron Murphy Jr (Minnesota) Picks Draft 2023 destacados: T Paris Johnson Jr (6) , EDGE BJ Ojulari (41) , CB Garrett Williams (72), WR Michael Wilson (94)

El MVP

Difícil elección. El jugador franquicia de este equipo es, por el momento, Kyler Murray, quarterback que fue seleccionado con el pick 1 en el draft de 2019 pero que no parece acabar de convencer en los despachos. Sus capacidades ofensivas están limitadas por su estatura, 1'78cm, y en caso de no recuperarse bien de su grave lesión sufrida en 2022, los Cardinals podrían plantearse seriamente draftear su nuevo quarterback de futuro en el próximo Draft. El mariscal está bajo un contrato de 5 años y 230 millones de dólares, atado hasta 2028.

Kyler Murray tiene que superar su lesión si quiere mantenerse en el QB1 de Arizona Cardinals | Michael Chow

ATLANTA FALCONS

La gran incógnita de Atlanta recae en la posición de quarterback. Tras el fallido intento con Marcus Mariota, la franquicia de Georgia saldrá con Desmond Ridder como quarterback titular, el que fuera un tercera ronda en el draft de 2022 y que ocupó el puesto de suplente en la mayoría del curso pasado. Nadie sabe si el jugador de segundo año está preparado para liderar una ofensiva que incluye nombres con mucha proyección como los de Kyle Pitts, Drake London, Cordarrelle Patterson o el pick de primera ronda Bijan Robinson, por lo que será un "all in" de manual. Si no funciona, tendrán a Taylor Heinicke preparado para salir.

La buena noticia para Falcons es que estarán en una de las divisiones más asequibles de toda la NFL, la NFC Sur, con equipos como Saints, Tampa o Carolina, tres conjuntos que no deberían oponer demasiada resistencia. Atlanta corrió bien en 2022 gracias al esquema de Arthur Smith, pero de nada servirá dominar vía terrestre si Ridder no ofrece alternativas en el juego de pase. Todo está en manos del mariscal de 23 años, un hombre tan solo disputó 4 partidos como rookie y consiguió 708 yardas y 2 touchdowns.

Balance 2022 : 7 victorias y 10 derrotas (2o NFC Sur). 23 o mejor en puntos totales recibidos y 15 o mejor en puntos totales anotados

7 victorias y 10 derrotas (2o NFC Sur). 23 mejor en puntos totales recibidos y 15 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: S Jessie Bates III, OT Kaleb McGary, DI David Onyemata, QB Tyler Heinicke, DI Calais Campbell, DI Eddie Goldman

S Jessie Bates III, OT Kaleb McGary, DI David Onyemata, QB Tyler Heinicke, DI Calais Campbell, DI Eddie Goldman Salidas más importantes: WR Olamide Zaccheaus, LB Rashaan Evans (FA)

WR Olamide Zaccheaus, LB Rashaan Evans (FA) Picks Draft 2023 destacados: RB Bijan Robinson (8), T Matthew Bergeron (38), EDGE Zach Harrison (75)

El MVP

Para que el engranaje ofensivo funcione y Desmond Ridder se encuentre cómodo a los mandos, los principales receptores de Atalanta deben dar un paso adelante, con un nombre por encima de todos. Drake London, pick 8 del Draft de 2022, tiene que ser el puntal de un ataque por talento, proyección y edad. Kyle Pitts tuvo un pequeño bajón en su año sophomore, algo que no se puede permitir el wide receiver si quiere ser la primera opción para su quarterback. En su año rookie, London capturó 72 pases para 866 yardas y 4 touchdowns , unos registros que acompañan las buenas sensaciones en el césped. Según ProFootballFocus, fue el 10o Wide Receiver de la NFL con mejor calificación en recepciones, por encima de estrellas como Chase, Waddle o DeVonta Smith. El cielo es el límite para Drake.

BALTIMORE RAVENS

Se acabó el 'culebrón' Lamar Jackson. Tras meses en los que la situación parecía irreversible, con el quarterback incluso pidiendo el traspaso, franquicia y jugador llegaron a un acuerdo de 260 millones dólares para las próximas 5 temporadas, un contrato que calma las aguas en los despachos y acaba con cualquier posibilidad de salida. Ahora, los Ravens tienen que rendir en el campo. Las lesiones en posiciones clave han lastrado las aspiraciones del equipo en las pasadas dos campañas, con los principales corredores, receptores e incluso quarterback cayendo por problemas físicos. La gerencia se ha ocupado de cubrirse las espaldas.

Lamar Jackson tendrá a su disposición el mejor cuerpo de receptores que ha tenido desde su llegada al M&T Stadium. Rashod Bateman, Zay Flowers y Odell Beckham Jr serán las principales referencias en el juego de pase, una faceta que necesita un líder al que agarrarse. John Harbaugh, head coach, también querrá asentar un buen juego de carrera siempre que JK Dobbins y compañía se mantengan sanos, mientras que la defensa no será una preocupación. Tanto el front seven como la secundaria de Baltimore rebosa calidad y trabajo, una unidad que elevará exponencialmente al equipo una temporada más.

Balance 2022 : 10 victorias y 7 derrotas (2o AFC Norte). 3 o mejor en puntos totales recibidos y 19 o mejor en puntos totales anotados

10 victorias y 7 derrotas (2o AFC Norte). 3 mejor en puntos totales recibidos y 19 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: WR Odell Beckham Jr, CB Rock Ya-Sin, WR Nelson Agholor, CB Trayvon Mullen,

WR Odell Beckham Jr, CB Rock Ya-Sin, WR Nelson Agholor, CB Trayvon Mullen, Salidas más importantes: OG Ben Powers, CB Marcus Peters, EDGE Justin Houston

OG Ben Powers, CB Marcus Peters, EDGE Justin Houston Picks Draft 2023 destacados: WR Zay Flowers (22), LB Trenton Simpson (86), EDGE Tavius Robinson (124)

El MVP

¿Hay dudas? Lamar Jackson, a sus 26 años, ya es todo un MVP de la NFL, uno de los mejores quarterbacks corredores que ha visto la competición, capaz de romper a los mejores esquemas defensivos con su bidimensionalidad de piernas y brazo. El ex de Louisville ya se prepara para una temporada de redención, tras recibir todo tipo de críticas dentro y fuera del terreno de juego. Eso sí, no puede permitirse más lesiones. En 2022 se quedó en 13 partidos jugados por culpa de un esguince en su rodilla que le impidió disputar el tramo final de temporada y el partido de Wild Card ante Bengals. Si todos los titulares están disponibles para jugar, Ravens es uno de los favoritos a dar la campanada este año.

Lamar Jackson será el puntal en ataque de los Ravens | SPORT

BUFFALO BILLS

Hora de la verdad en el oeste de Nueva York. Buffalo tiene un quarterback top 5 en Josh Allen, un hombre con uno de los mejores brazos de la liga y con capacidad innata para el liderazgo, pero los Bills siguen sin encontrar la fórmula para trasladar el buen juego de temporada regular en playoffs. Tras los 'varapalos' de Chiefs y Bengals en las dos últimas postemporadas, parece que la conocida como 'ventana de anillo' del conjunto dirigido por Sean McDermott es cada vez más pequeña. No pueden desaprovechar otra oportunidad.

Buffalo es uno de los equipos que más castiga su falta de poderío terrestre. Este déficit hace que el equipo sea previsible en algunas situaciones de ataque, ya que Steffon Diggs se erige como única amenaza real para la defensa secundaria, por lo que mejorar en las carreras debe ser el objetivo principal de la unidad. Pese a la lesión de Hines o las incorporaciones de Latavius Murray o Damien Harris, sigue sin haber un verdadero running back número uno para Josh Allen, que se las volverá a ingeniar para liderar a Bills hacia lo más alto. No ha habido grandes contrataciones en agencia libre, pero vía Draft han sumado talento que pueden ayudar y mucho al ataque.

La defensa no será un contratiempo. Fue una de las mejores en el curso pasado y, pese a la baja de Edmunds, nombres como Rousseau, Von Miller, Poyer, White o Matt Milano seguirán defendiendo la elástica azul y blanca.

Balance 2022 : 13 victorias y 3 derrotas (1 o AFC Este). 2 o mejor en puntos totales recibidos y 4 o mejor en puntos totales anotados

13 victorias y 3 derrotas (1 AFC Este). 2 mejor en puntos totales recibidos y 4 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: G Connor McGovern, RB Damien Haris, EDGE Leonard Floyd, DT Ponna Ford y S Taylor Rapp

G Connor McGovern, RB Damien Haris, EDGE Leonard Floyd, DT Ponna Ford y S Taylor Rapp Salidas más importantes: HB David Singletary y LB Tremaine Edmunds

HB David Singletary y LB Tremaine Edmunds Picks Draft 2023 destacados: TE Dalton Kincaid (25), G O'Cyrus Torrence (59) y LB Dorian Williams (91)

El MVP

Josh Allen es el gran motivo por el que Bills sigue entre los favoritos en las casas de apuestas. En 2022, fue el tercer quarterback con mejor rating de pase según ProFootballFocus, con un 91.6, tan solo por debajo de Burrow o Mahomes. Se colocó con el segundo mejor balance de TD-INT de la liga con 35/14 y sumó un total de 4,282 yardas totales, con un promedio de 7.6 por lanzamiento. El mariscal de 27 años tiene uno de los mejores lanzamientos en profundo de toda la NFL, atributo a lo que se suma una precisón y temple innatos para la posición. Veremos si no vuelve a quedarse corto en materia de receptores, uno de los quebraderos de cabeza para Allen en sus últimas campañas en Buffalo.

CAROLINA PANTHERS

¿Hay vida en Carolina? Puede que sí. Tras una desastrosa campaña en 2022, tan solo salvada por la nula competitividad de la NFC Sur, ha vuelto la alegría en Panthers de la mano de Bryce Young, primer pick del draft que llena de esperanza e ilusión a una franquicia que ha visto como Mayfield, Bridgewater, Sam Darnold o PJ Walker saltaban al campo para ocupar el puesto de titular en los últimos años. De la mano de Matt Rhule, Young tendrá que buscarse la vida para demostrar que está capacitado para liderar una ofensiva NFL pese a su 1,79cm, una limitación física que sirvió la polémica en todos los procesos predraft. Su talento para jugar a este deporte es incuestionable.

Para hacerse con el primer pick, originalmente de Chicago, Carolina tuvo que dar un buen puñado de cosas: dos primeras rondas (la 8 de 2023), el receptor estrella DJ Moore, y otras dos terceras rondas. La apuesta con el formado en la universidad de Alabama es clara, confían plenamente en él. En agencia libre, el equipo ha intentado fichar 'seguros de vida' en algunas de las posiciones ofensivas, como Adam Thielen o Miles Sanders, pero parece insuficiente para dar un paso de calidad. La línea defensiva dio un paso adelante en 2022, y este curso seguirá teniendo a Brian Burns y Derrick Brown como principales puntales.

Balance 2022 : 7 victorias y 10 derrotas (2 o NFC Sur). 19 o mejor en puntos totales recibidos y 20 o mejor en puntos totales anotados

7 victorias y 10 derrotas (2 NFC Sur). 19 mejor en puntos totales recibidos y 20 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: S Von Bell, WR DJ Chark, WR Adam Thielen, RB Miles Sanders, TE Hayden Hurst, QB Andy Dalton

S Von Bell, WR DJ Chark, WR Adam Thielen, RB Miles Sanders, TE Hayden Hurst, QB Andy Dalton Salidas más importantes: DI Matt Ioannidis, RB D'Onta Foreman

DI Matt Ioannidis, RB D'Onta Foreman Picks Draft 2023 destacados: QB Bryce Young (1), WR Jonathan Mingo (39) y EDGE DJ Johnson (80)

EL MVP

Por rocambolesco que sea, si hay algún atisbo de esperanza en el curso 2023 de Carolina, ese recae en las manos de Bryce Young, nunca mejor dicho. Si, la defensa tiene nombres como para sostener al equipo a lo largo de la temporada, pero nada de eso valdrá si la apuesta fuerte en la posición de quarterback queda en nada. La gerencia de la franquicia hipotecó parte de su futuro en el primer pick del draft, una apuesta que esperan que de sus frutos en el futuro. Young, ganador del trofeo Heisman en 2021, ha cosechado estos números en sus dos últimos años en la universidad: 8.200 yardas, 79 touchdowns y 12 intercepciones.

Bryce Young, quarterback de Carolina Panthers | Jim Dedmon

CHICAGO BEARS

Chicago fue el equipo con peor balance en 2022 y todo un coladero en defensa, unos guarismos que no dejan mucho espacio al optimismo, pero la gerencia de los Bears se ha encargado de empezar una revolución desde que acabara el curso. Borrón y cuenta nueva de manual. El objetivo primordial de Ryan Poles, General Manager, era buscar ese receptor número 1 para darle más armas a su quarterback, una vacante que ha sido ocupada por DJ Moore. El receptor llegó a Chicago en el traspaso con Carolina por el pick 1 del Draft, en el que además, sumaron una primera ronda de 2024. Se están sentando las bases del futuro en la ciudad del viento, y eso lo saben en la NFL.

Justin Fields, que tuvo un año rookie con altibajos, deberá seguir la tónica del curso pasado, en el que brilló con luz propia con un juego terrestre de récord en la liga. Ahora, tendrá unas manos seguras cuando lance el balón al aire. La otra gran asignatura pendiente, la extrema fragilidad defensiva, parece haber sido cubierta con la llegada de dos notables linebackers: Tremaine Edmunds y TJ Edwards. Estos dos jugadores deberán dar una identidad al equipo dirigido por Matt Eberflus, que entra ya en su segunda campaña a los mandos de Bears.

Balance 2022 : 3 victorias y 14 derrotas (4 o NFC Norte). 32 o mejor en puntos totales recibidos y 23 o mejor en puntos totales anotados

3 victorias y 14 derrotas (4 NFC Norte). 32 mejor en puntos totales recibidos y 23 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: LB Tremaine Edmunds, LB T.J Edwards, G Nate Davis, RB D'Onta Foreman, DT DeMarcus Walker, EDGE Rasheem Green y TE Robert Tonyan

LB Tremaine Edmunds, LB T.J Edwards, G Nate Davis, RB D'Onta Foreman, DT DeMarcus Walker, EDGE Rasheem Green y TE Robert Tonyan Salidas más importantes: RB David Montgomery, LB Nicholas Morrow

RB David Montgomery, LB Nicholas Morrow Picks Draft 2023 destacados: T Darnell Wright (10), DT Gervon Dexter (53), CB Tyrique Stevenson (56) y DT Zacch Pickens (64)

EL MVP

La pareja Justin Fields y DJ Moore tiene que demostrar que pueden elevar el nivel competitivo del cuadro. Su equipo espera que lo haga, y es que en Chicago necesitaban como el comer dos referencias ofensivas con las que cimentar el proyecto de Eberflus. El quarterback pasó para 2242 yardas con 17 TD y 11 INT en 2022, estadísticas a las que sumó otras 1.143 yardas terrestres, en las que cosechó otras 8 anotaciones. En el aspecto terrestre, firmó una de las mejores campañas que se le hayan visto jamás a un mariscal de campo. Su fiel escudero será un DJ Moore que capturó 888 yardas y 7 pases para touchdowns en una mala ofensiva como la de Panthers. Chicago cuenta los días para ver a su nuevo dúo estrella en el césped.

CINCINNATI BENGALS

Mientras Joe Burrow, Ja'Marr Chase y Tee Higgins jueguen en Cincinnati, serán aspirantes al trofeo Vince Lombardi. Desde que el trío ofensivo defiende la camiseta de Bengals, el equipo ha alcanzado una Super Bowl y una final de Conferencia Americana, por lo que no hay motivo para dejar de confiar en ellos si se mantienen sanos. El cuadro de Zac Taylor es uno de los conjuntos más divertidos de ver para el espectador, pero su gran necesidad llegando a esta postemporada seguía siendo la línea ofensiva, una unidad que, pese haber sido reforzada en 2022, necesitaba más ayuda. Las lesiones de hombres importantes tampoco han ayudado al proceso de construcción.

En los despachos se pusieron manos a la obra, y se hicieron con uno de los mejores fichajes de toda la 'offseason'. Los Bengals han firmado uno de los mejores tackles de toda la NFL, Orlando Brown Jr, un jugador que tan solo permitió 4 sacks el año pasado en Chiefs y que aspira a ser el protector principal de Joe Burrow, que respirará más aliviado con la presencia de esta bestia física. La principal preocupación caerá en la unidad defensiva de Steve Spagnuolo, que ha visto escapar a sus dos mejores hombres de secundaria: la pareja de safeties Vonn Bell y Jessie Bates III ya tienen nuevo hogar lejos de Cincinati. En ataque, Joe Burrow sufrió una lesión a principios de training camp, y su aparición en las primeras semanas sigue siendo una incógnita, por lo que Trevor Sieman podría ser el director de orquesta mientras su compañero se recupera.

Balance 2022 : 12 victorias y 4 derrotas (1 o AFC Norte). 5 o mejor en puntos totales recibidos y 8 o mejor en puntos totales anotados

12 victorias y 4 derrotas (1 AFC Norte). 5 mejor en puntos totales recibidos y 8 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: T Orlando Brown, LB Germaine Pratt (renovación), S Nick Scott, TE Irv Smith Jr, G Cody Ford, CB Sidney Jones, EDGE Tarrell Basham

T Orlando Brown, LB Germaine Pratt (renovación), S Nick Scott, TE Irv Smith Jr, G Cody Ford, CB Sidney Jones, EDGE Tarrell Basham Salidas más importantes: S Jessie Bates, S Vonn Bell, TE Hayden Hurst, CB Eli Apple, RB Samaje Perine

S Jessie Bates, S Vonn Bell, TE Hayden Hurst, CB Eli Apple, RB Samaje Perine Picks Draft 2023 destacados: EDGE Myles Murphy (28), CB DJ Turner (60), S Jordan Battle (95), WR Charlie Jones (131)

EL MVP

Joe Burrow está destinado a marcar una época en la NFL. Tras romperse los ligamentos de su rodilla en su año rookie, el quarterback tan solo ha necesitado dos temporadas para hacerse un hueco en la élite de la liga, llevando a sus Bengals lejos en las dos últimas apariciones en playoff. Burrow, uno de los jugadores más 'molones' de toda la competición, ha conseguido 11,774 yardas y 82 touchdowns en sus tres primeros cursos en la competición, pero ahora afronta otro reto entrando en su cuarto año. El líder de Cincinnati cayó lesionado en los primeros días de Training Camp a causa de un desgarro en el gemelo de su pierna derecha, e incluso tuvo que ser retirado en camilla. Las primeras sensaciones no fueron positivas, pero al final todo parece haber quedado en un susto. Pese a no jugar en pretemporada, en Cincinnati harán todo lo posible para que esté disponible en la semana 1.

Joe Burrow y Patrick Mahomes se volverán a ver las caras en el campeonato por la AFC | NFL

CLEVELAND BROWNS

El enésimo renacer de Cleveland. La franquicia de Browns es una de esas que no deja a nadie sin sorprender, ya sea para bien o para mal. La realidad es que poseen mucha calidad en algunas de las posiciones más importantes del campo, pero será la incógnita del quarterback quien determine el éxito o fracaso para los de Ohio. Deshaun Watson, cada vez más lejos de los focos mediáticos, tiene la oportunidad de volver a demostrar el talento de élite que vimos en Houston, y esta vez lo podrá hacer desde la semana 1, con una pretemporada a sus espaldas. Los Browns han sumado talento a su cuerpo de receptores con Elijah Moore, que ejercerá de WR2 por detrás de Amari Cooper. Sin embargo, todo indica que será Nick Chubb desde el backfield quien lidere otra vez la ofensiva.

Kevin Stefanski, head coach del equipo, puede que esté en la silla caliente tras cosechar decepcionantes campañas en los dos últimos años. El ingenio que vislumbró a la liga en 2020 ha ido de más a menos, hasta convertirse el equipo de Browns en un rival muy poco competitivo para los nombres que tienen en nómina. Una de las mejores noticias de la offseason han sido los refuerzos en la D-Line, con la incorporación de Dalvin Tomlinson y Za'Darius Smith que seguro ayudarán a Myles Garret en funciones de presión. Si la tranquilidad vuelve a reinar en el FirstEnergy Stadium, puede que veamos a un cuadro que luche por hacerse un hueco en la división.

Balance 2022 : 7 victorias y 10 derrotas (4 o AFC Norte). 20 o mejor en puntos totales recibidos y 18 o mejor en puntos totales anotados

7 victorias y 10 derrotas (4 AFC Norte). 20 mejor en puntos totales recibidos y 18 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: DT Dalvin Tomlinson, EDGE Ogbonnia Okoronkwo, C Ethan Pocic, S Juan Thornhill, S Rodney McLeod

DT Dalvin Tomlinson, EDGE Ogbonnia Okoronkwo, C Ethan Pocic, S Juan Thornhill, S Rodney McLeod Salidas más importantes: EDGE Jadeveon Clowney, RB Kareem Hunt

EDGE Jadeveon Clowney, RB Kareem Hunt Picks Draft 2023 destacados: WR Cedric Tillman (74), DT Siaki Ika (98), T Dawand Jones (111)

EL MVP

Si hay algún motivo que haya mantenido a Browns a 'flote', ese es Nick Chubb. Es quizás el mejor runningback de toda la NFL, un jugador capaz de condicionar defensas y que se mueve como pez en el agua entre bloqueos. Su poderío en el tronco inferior le permite ganar yardas extras después de bloqueos, y también es un jugador elusivo capaz de esquivar rivales a su antojo. Eso sí, es un corredor, y hoy en día ningún ataque debería sustentarse en la figura de su runningback. Si lo hace, poco futuro tendrá en playoffs. La clave para Cleveland será encontrar ese balance entre tierra y aire que les permita soñar con alcanzar cotas más altas. En el curso 2022, fue el RB con mejor porcentaje de yardas por carrera con un 5.0 (entre los que más snaps sumaron), y sumó 1525 yardas con 12 touchdowns y un solo fumble.

DALLAS COWBOYS

Es el momento para que el equipo de América responda a las expectativas. Libra por libra, la plantilla de los Dallas Cowboys es una de las mejores de toda la NFL, con una defensa plagada de nombres diferenciales que pueden decantar la balanza en un partido. La gran duda recae en la capacidad de liderazgo de su quarterback, un Dak Prescott que parece empeñado en sorprender y decepcionar al mismo momento. En el curso 2022, volvió a demostrar su talento de brazo, pero también fue el mariscal con más intercepciones de toda la NFL, con 15, algo que no se espera de un pasador que quiere formar parte de la élite.

Ahora sin Ezekiel Elliot en el backfield y con Brian Schottenheimer como coordinador ofensivo, es posible que veamos cambios en la ofensiva de Cowboys, que también ha incorporado profundidad en las alas con la llegada de Brandin Cooks, que ocupará el rol de WR2. La unidad defensiva de los tejanos tiene capacidad para convertirse en una Top 3 de la liga, y hombres como Parsons, Diggs, Lawrence, Vander Esch o el recién incorporado Gilmore, determinarán hasta queé punto este equipo puede competir contra los más grandes de su conferencia. Dan Quinn, Defensive Coordinator, tratará de replicar su gran campaña en 2022.

Balance 2022 : 12 victorias y 5 derrotas (2 o NFC Este). 6 o mejor en puntos totales recibidos y 3 o mejor en puntos totales anotados

12 victorias y 5 derrotas (2 NFC Este). 6 mejor en puntos totales recibidos y 3 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: CB Stephon Gilmore, WR Brandin Cooks, RB Ronald Jones, T Chuma Edoga

CB Stephon Gilmore, WR Brandin Cooks, RB Ronald Jones, T Chuma Edoga Salidas más importantes: TE Dalton Schultz, RB Ezekiel Elliot, T Connor McGovern

TE Dalton Schultz, RB Ezekiel Elliot, T Connor McGovern Picks Draft 2023 destacados: DT Mazi Smith (26), TE Luke Schoonmaker (58), LB DeMarvion Overshown (90)

EL MVP

El jugador más diferencial para los Dallas Cowboys en la temporada 2023 será Micah Parsons, linebacker que entra en su tercer año como uno de los mejores defensores de toda la NFL. En su año sophomore, la bestia de tan solo 24 años estuvo batallando de tú a tú ante Nick Bosa por el DPOY, una carrera que acabaría ganando el de 49ers, pero que nos dejó la sensación de que estábamos atendiendo al nacimiento de un jugador generacional en Parsons. Seguro que este año lo veremos alineado más cerca de la DL, en la posición de Edge Rusher 'híbrido', una demarcación desde la que el curso pasado cosechó 15.5 sacks, 42 solo tackles y 3 fumbles forzados. Su puntuación defensiva de 91.6 fue, según PFF, la mejor de toda la competición.



| Micah Parsons

DENVER BRONCOS

Después de la tormenta viene la calma, o eso es lo que esperan que ocurra en Denver. Los Broncos fueron el equipo más desastroso en 2022, con un Russell Wilson que parecía completamente perdido en las 100 yardas y una unidad ofensiva incapaz de poner puntos en el marcador. El conjunto entrenado por Nathaniel Hackett, ya fuera del organigrama, ofreció un paupérrimo nivel en ataque, siendo el peor de toda la NFL en puntos por partido (16.9) y puntos totales anotados (287). Para solucionar todos estos problemas, la gerencia ha decidido contratar a Sean Payton, una de las mentes más brillantes jamás vistas en la liga.

El legendario entrenador, campeón de la Super Bowl XLIV, llegó a Denver a cambio de una primera y una segunda ronda de Draft, y ya se pone manos a la obra para construir una cultura competitiva en el vestuario. El principal objetivo era potenciar la O-Line para dar más seguridad y confianza a Wilson, una tarea que han cumplido con creces gracias a los fichajes de McGlinchey y Powers. La mala noticia para los de Sean Payton es que volverán a competir en una de las divisiones más duras de toda la NFL, con Raiders, Chiefs y Chargers, tres equipos que considerarán como fracaso sus temporadas si no alcanzan playoffs. La batalla está servida.

Balance 2022 : 5 victorias y 12 derrotas (4 o AFC Oeste). 14 o mejor en puntos totales recibidos y 32 o mejor en puntos totales anotados

5 victorias y 12 derrotas (4 AFC Oeste). 14 mejor en puntos totales recibidos y 32 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: T Mike McGlinchey, DT Zach Allen, G Ben Powers, LB Alex Singleton, S Kareem Jackson, RB Samaje Perine

T Mike McGlinchey, DT Zach Allen, G Ben Powers, LB Alex Singleton, S Kareem Jackson, RB Samaje Perine Salidas más importantes: DT Dre'Mont Jones, G Billy Turner

DT Dre'Mont Jones, G Billy Turner Picks Draft 2023 destacados: WR Marvin Mims (63), LB Drew Sanders (67) y CB Riley Moss (83)

EL MVP

La defensa volverá a ser la parcela dominadora de los Broncos en 2023, con Patrick Surtain como líder indiscutible de la unidad. A sus 23 años, el ex de Alabama es uno de los mejores cornerbacks de toda la NFL, capaz de echar el cerrojo en un lado del campo ante cualquier receptor de élite. Surtain fue el segundo CB con mejor puntuación defensiva, con 86.8, tan solo por detrás de Sauce Gardner. La temporada pasada, en cobertura, tan solo permitió 417 yardas y 4 touchdowns, consiguiendo 2 intercepciones y 10 pases desviados. Los quarterbacks empiezan a ver al jugador como una amenaza real contra la que apostar, y ya se empieza a ganar un estatus de 'perro de presa' para los rivales.

DETROIT LIONS

¿Son los Lions favoritos en su división? ¿Son realmente aspirantes al título de conferencia? La franquicia de Michigan tenía la urgente necesidad de reforzar su unidad defensiva, en especial su secundaria, y es que fueron el peor equipo en cobertura en 2022. La agencia libre ha bastado para fortificar la parcela. La pareja de CB Cameron Sutton y Emmanuel Moseley son dos grandísimas operaciones, pero la más sonada es la de Chauncey Gardner-Johnson, uno de los mejores safeties de la temporada pasada y protagonista de una defensa que alcanzó la Super Bowl, la de Philadelphia Eagles.

Detroit seguirá a los mandos de Dan Campbell, un entrenador que parece proyectar con éxito su carácter en los jugadores de campo, conformando un cuadro aguerrido y con ganas de competir ante todos. Otra de las claves recae en el rendimiento de Jared Goff, quarterback que parecía desahuciado en la NFL hace poco más de un año, pero que resurgió de sus cenizas en 2022. El draft tampoco decepcionó a nadie, y es que las apuestas de Lions en sus 2 primeras elecciones, Gibbs y Cambpell, tendrán que demostrar que valen una primera ronda. El perfil más interesante es el de Sam LaPorta, tight end de IOWA que ejercerá funciones de receptor junto a Amon Ra St.Brown, la gran referencia del equipo en la sala de WR. El ataque funcionó muy bien, ahora es la defensa quien debe subir el suelo del equipo. Los de Michigan ya sueñan con playoff, y es que no superan una ronda de Wild Card desde la temporada 1991.

Balance 2022 : 9 victorias y 8 derrotas (2 o NFC Norte). 28 o mejor en puntos totales recibidos y 5 o mejor en puntos totales anotados

9 victorias y 8 derrotas (2 NFC Norte). 28 mejor en puntos totales recibidos y 5 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: CB Cameron Sutton y Emmanuel Moseley, S Garnder-Johnson, RB David Montgomery, QB Teddy Bridgewater, WR Marvin Jones Jr

CB Cameron Sutton y Emmanuel Moseley, S Garnder-Johnson, RB David Montgomery, QB Teddy Bridgewater, WR Marvin Jones Jr Salidas más importantes: WR D.J Chark, RB Jamaal Williams, S DeShon Elliot y CB Mike Hughes

WR D.J Chark, RB Jamaal Williams, S DeShon Elliot y CB Mike Hughes Picks Draft 2023 destacados: RB Jahmyr Gibbbs (12), LB Jack Campbell (18), TE Sam LaPorta (34), S Brian Branch (45), QB Hendon Hooker (68)

EL MVP

Que Detroit Lions pase al siguiente nivel depende de Jared Goff, quarterback que rindió a un nivel inesperado el año pasado, y que tendrá la difícil tarea de repetir o incluso mejorar lo que vimos de él. El que fuera pick 1 del Draft de 2016 demostró ser capaz de liderar una gran ofensiva, pero no se sabe hasta qué punto fue una subida de prestaciones suya o que el resto del 'puzzle' encajó a la perfección. La realidad es que la línea de protección es una de las mejores de la liga, con tackles dominantes como Sewell y Decker junto a otros seguros en Ragnow o Halapoulivaati Vaitai, por lo que Goff no sufre demasiada presión rival, algo que favorece en la fluidez de su juego. Además, este año ha mejorado su cuerpo de playmakers, por lo que no tendrá excusas en ejecutar el game plan de Dan Campbell. Puede que sea la temporada más importante en la carrera de Jared.

Jared Goff, hasta el momento, es amo y señor de la ofensiva en Detroit Lions | AGENCIAS

GREEN BAY PACKERS

Tenemos nuevo quarterback en los Packers, algo que parecía que nunca iba a llegar. Tras la marcha de Aaron Rodgers de Green Bay, que consiguió 4 MVP y una Super Bowl con la franquicia 'quesera', es el momento de Jordan Love para brillar. Elegido en el puesto 26 en el Draft de 2020, el ex de Utah State tan solo ha jugado 10 partidos en la NFL, sumando 3 touchdowns y 3 intercepciones. Love nunca tuvo la oportunidad para brillar, siempre en la sombra de Rodgers, pero ahora los Packers lo necesitan para que dirija la ofensiva de LaFleur. En Wisconsin aún no saben si Jordan está capacitado para ser titular en la liga, pero la única forma de averiguarlo es a través de snaps. Ha dejado buenos 'flashes' en pretemporada, pero ahora llega el momento de la verdad.

El año pasado no fue demasiado positivo en ataque, pero hay jugadores jóvenes que esta campaña podrían dar un paso enfrente. Christian Watson en el ala y el rookie Luke Musgrave, serán dos chicos en los que fijarse en el juego aéreo, mientras que la pareja AJ Dillon y Aaron Jones seguirán siendo el puntal vía terrestre. La parcela defensiva, pese a no contar con muchos grandes nombres, suele ser una constante en Green Bay. Jaire Alexander es uno de los mejores cornerbacks de la competición, y la entrada de Lukas Van Ness al edge, pick 13 del pasado draft, dinamitará una presión al QB rival que parecía estar estancada. Rashan Gary y De'Vondre Campbell serán dos soldados más en la unidad entrenada por Joe Barry.

Balance 2022 : 8 victorias y 9 derrotas (3 o NFC Norte). 17 o mejor en puntos totales recibidos y 14 o mejor en puntos totales anotados

8 victorias y 9 derrotas (3 NFC Norte). 17 mejor en puntos totales recibidos y 14 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: S Tarvarius Moore, LS Matt Orzech, S Jonathan Owens

S Tarvarius Moore, LS Matt Orzech, S Jonathan Owens Salidas más importantes: WR Allen Lazard, S Adrian Amos, TE Robert Tonyan, TE Mercedes Lewis, DT Jarran Reed

WR Allen Lazard, S Adrian Amos, TE Robert Tonyan, TE Mercedes Lewis, DT Jarran Reed Picks Draft 2023 destacados: EDGE Luke Van Ness (13), TE Luke Musgrave (42), WR Jayden Reed (50)

EL MVP

En este caso vamos a apostar por la rebeldía de los más jóvenes en ataque. Empieza una era de reconstrucción en Green Bay, una situación perfecta para que aquellos con menos experiencia puedan, sin mucha presión en sus hombros, desarrollarse y brillar en un equipo, sin pensar en el objetivo de alcanzar playoffs. Jordan Love será la clave de todo, pero la mejoría que puedan ofrecer hombres como Watson o Doubs en las alas será determinante para la evolución del quarterback. Si el lado izquierdo de la línea se mantiene sano en Bakhtiari y Jenkins, es más que probable que veamos una ofensiva más funcional que la del curso pasado.

HOUSTON TEXANS

Houston, ya no tenemos tantos problemas. O eso parece tras el Draft de la NFL. Una de las plantillas con menos nombres de la NFL podría vivir una esperanzadora temporada gracias a dos rookies de primera ronda. Los Texans eligieron en el pick 2 a C.J Stroud, quarterback de Ohio State que luchó con Bryce Young por ser el primer elegido de la noche, y en el 3r pick subieron a por Will Anderson Jr, edge rusher de Alabama. Si, la franquicia tejana no optará a nada en 2023, pero sin darse cuenta se han hecho con, quizás, los dos mejores jugadores ofensivos y defensivos de la pasada camada universitaria.

Stroud ocupará el rol de QB1 desde el inicio, un hombre con el 'tallaje' perfecto para triunfar en la NFL, mientras que Anderson tratará de resucitar una unidad defensiva muerta en prácticamente todas sus líneas. Más allá de estas dos novedades, en Houston también han hecho limpieza en la línea de banda. DeMeco Ryans, el que fuera DC de 49ers, es el nuevo jefe a los mandos del equipo, y ya se ha traído a un viejo conocido suyo de la Bahía para empezar a edificar la defensa: Jimmie Ward, safety veterano, ejercerá de líder desde la secundaria. Otras incorporaciones como las de Dalton Schultz o Sheldon Rankins ayudarán a hacer el proceso más ameno. El objetivo de Texans no debe ser otro que acabar el año con la sensación de que hay piezas sobre las que edificar el proyecto.

Balance 2022 : 3 victorias, 13 derrotas y 1 empate (4 o AFC Sur). 27 o mejor en puntos totales recibidos y 30 o mejor en puntos totales anotados

3 victorias, 13 derrotas y 1 empate (4 AFC Sur). 27 mejor en puntos totales recibidos y 30 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: TE Dalton Schultz, S Jimmie Ward, DT Sheldon Rankins, CB Shaquill Griffin, WR Noah Brown, LB Denzel Perryman, QB Case Keenum

TE Dalton Schultz, S Jimmie Ward, DT Sheldon Rankins, CB Shaquill Griffin, WR Noah Brown, LB Denzel Perryman, QB Case Keenum Salidas más importantes: EDGE Ogbonnia Okoronkwo, EDGE Rasheem Green

EDGE Ogbonnia Okoronkwo, EDGE Rasheem Green Picks Draft 2023 destacados: QB C.J Stroud (2), EDGE Will Anderson Jr (3), C Juice Scruggs (62)

EL MVP

CJ Stroud apunta a estrella de la NFL en unos años, y en Texans ya cuentan las horas para verlo en acción. Según los expertos, era el quarterback de la camada mejor preparado para dar el salto a profesionales. Posee un temple y una presencia física perfecta para liderar una ofensiva, a la par que sus evidentes habilidades en el lanzamiento. En su última temporada en Ohio State, el jugador de 21 años cosechó 3688 yardas aéreas con 41 touchdowns y 6 intercepciones. No tendrá el mejor ecosistema para triunfar de inmediato, pero nombres como Dameon Pierce en el runningback o Laremy Tunsil en tareas de protección aportarán y mucho. A priori, Nico Collins será su mejor socio por aire junto a Dalton Schultz.

CJ Stroud, quarterback de Houston Texans | NCAA

INDIANAPOLIS COLTS

Otro equipo que ha vivido un 'lavado de cara' este verano. Tras la decepción de Matt Ryan como líder del equipo, los Colts han decidido apostar por el Draft y mirar al futuro. Indianapolis seleccionó a Anthony Richardson en el pick número 4, uno de los mejores prospectos de la historia en la posición de quarterback. El de la universidad de Florida State puede que esté muy 'verde' para saltar al campo de inmediato, pero posee unas condiciones físicas que lo convierten en una bestia atlética. Tiene la estatura y fuerza de brazo para asombrar a todos, pero deberá trabajar en sus fundamentos si quiere triunfar. Tiempo, en Colts, no faltará.

La otra gran novedad está en los banquillos. Shane Steichen será el nuevo entrenador jefe de los Indianapolis Colts, un equipo donde las pasadas dos temporadas ha imperado el desorden dentro y fuera del terreno de juego. Coordinador ofensivo en los Eagles y artífice de uno de los ataques más explosivos de toda la NFL, el técnico debutará ahora como máximo mandatario en la línea de banda. Además, Steichen es conocido por su gran capacidad de desarrollar a quarterbacks jóvenes, como ya hiciera con Jalen Hurts en Philadelphia, o Philip Rivers y Justin Herbert en Chargers. Quizás lo mejor sea que Garnder Minshew empiece como titular, dando minutos poco a poco a su rookie, un Anthony Richardson que nos trae recuerdos de Cam Newton. El potencial está ahí.

Balance 2022 : 4 victorias, 12 derrotas y 1 empate (3 o AFC Sur). 28 o mejor en puntos totales recibidos y 30 o mejor en puntos totales anotados

4 victorias, 12 derrotas y 1 empate (3 AFC Sur). 28 mejor en puntos totales recibidos y 30 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: QB Gardner Minshew, EDGE Samson Ebukam, WR Isiah McKenzie, DT Taven Bryan

QB Gardner Minshew, EDGE Samson Ebukam, WR Isiah McKenzie, DT Taven Bryan Salidas más importantes: EDGE Yannick Ngakoue, LB Bobby Okereke, WR Parris Campbell, S Rodney McLeod

EDGE Yannick Ngakoue, LB Bobby Okereke, WR Parris Campbell, S Rodney McLeod Picks Draft 2023 destacados: QB Anthony Richardson (4), CB Julius Brents (44), WR Josh Downs (79)

EL MVP

Mientras que en el quarterback tienen un diamante en bruto con el que ilusionarse, puede ser que pierdan su mejor jugador en ataque. Jonathan Taylor, runningback de Colts y uno de los más dominantes de toda la NFL, habría pedido el traspaso a la gerencia de Colts tras no llegar a un acuerdo contractual. Taylor quiere un contrato que refleje su estatus en la liga, pero la lesión que sufrió en 2022 y la devaluación de su posición harán muy difícil que se haga realidad. Si se queda, será el más dominante en Indianapolis, como ya ha demostrado en numerosas ocasiones. Hace dos temporadas, el ex de Wisconsin lideró la competición en yardas terrestres, con 1811 en 332 intentos. Además, sumó 18 touchdowns.

JACKSONVILLE JAGUARS

¿Ha llegado el momento para considerar a Jaguars como 'contenders'? Tras unos años de travesía por el desierto, con dos picks número uno en temporadas consecutivas, Jacksonville puede que haya llegado a un punto intermedio entre juventud y maduración perfecto para ilusionarse, algo que hace años que no sucedía. Si hay un gran protagonista que pueda hacer realidad este sueño es Trevor Lawrence, quarterback y cara visible de la franquicia que entra en su tercera temporada en la liga con grandes expectativas. Su año rookie fue aceptable, pero en el segundo curso vimos a la 'bestia' competitiva que lleva dentro.

Doug Pederson ha conseguido dar con la tecla que no encontró Urban Meyer, y el ahora entrenador de Jaguars parece tener una conexión perfecta con su mariscal en el césped. Pederson ha explotado las virtudes de su jugador a la vez que ha minimizado sus carencias, como por ejemplo en el aspecto de las intercepciones. Ya para la historia quedará la remontada de Jaguars a Chargers en los pasados playoff, un partido que acabaron ganando pese al 27-0 inicial. La quinta mayor remontada que jamás se ha visto en la NFL puede que simbolice un antes y un después para la franquicia. Además, la vuelta de Calvin Ridley a los terrenos de juego, Wide Receiver que deja atrás una temporada entera de sanción por cuestiones de apuestas, subirá notablemente el nivel global de la ofensiva de los de Florida.

Balance 2022 : 9 victorias, 8 derrotas (1 o AFC Sur). 12 o mejor en puntos totales recibidos y 10 o mejor en puntos totales anotados

9 victorias, 8 derrotas (1 AFC Sur). 12 mejor en puntos totales recibidos y 10 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: G Chandler Brewer, DI Michael Dogbe, RB D’Ernest Johnson, T Josh Wells

G Chandler Brewer, DI Michael Dogbe, RB D’Ernest Johnson, T Josh Wells Salidas más importantes: T Jawaan Taylor, WR Marvin Jones Jr

T Jawaan Taylor, WR Marvin Jones Jr Picks Draft 2023 destacados: T Anton Harrison (27), TE Brenton Strange (61), RB Tank Bigbsy (88)

EL MVP

El año sophomore de Trevor Lawrence en la NFL fue de menos a más. Empezó mostrando las mismas dificultades que vimos en 2021, pero poco a poco fue cogiendo galones y confianza hasta convertirse en uno de los mejores quarterbacks de la segunda mitad de campaña. El ex de Clemson finalizó la temporada con 4,113 yardas, 25 touchdowns y 8 intercepciones, con un porcentaje de completado de 67.3. Sus últimas semanas de competición fueron de élite, liderando a sus Jaguars hacia el campeonato de la AFC Sur, además de protagonizar la remontada en la ronda de Wild Card. Su compostura y presencia en el pocket nos recuerdan a algunos de los pasadores más inteligentes que hemos visto recientemente, por lo que ganas de verlo bajo center no faltarán.



| JACKSONVILLE JAGUARS

KANSAS CITY CHIEFS

¿Qué decir de este equipo? Poca gente confiaba en Kansas para ganar el anillo en 2022, tras perder en Tyreek Hill a uno de los tres pilares del equipo, pero esta gente está empeñada en dejar sin palabras a toda la NFL. Patrick Mahomes y sus Chiefs volvieron a levantar el trofeo Vince Lombardi, tras unos heroicos playoffs con lesiones de por medio, y este año aspiran a repetir hito. Más allá de Travis Kelce, el cuerpo de receptores sigue sin tener un verdadero WR número 1, pero eso no parece ser un problema para el mariscal, un jugador capaz de elevar el nivel de sus compañeros hasta niveles que ni ellos mismos creen tener. La franquicia sabe que, mientras tenga a Patrick Mahomes en su nómina, la ventana de anillo estará abierta.

La principal noticia es la pérdida de Orlando Brown en el tackle, un 'muro' en el lado derecho que rápidamente se encargaron de suplirlo. Jawaan Taylor ocupará su sitio, un perfil de garantías que deberá adaptarse al juego rápido e 'imprevisible' del equipo. La O-Line seguirá dando un fantástico nivel. En materia defensiva, Chris Jones volverá a ser el jefe de una unidad que se ha reforzado en la posición de EDGE vía draft y agencia libre, ya que decidieron no renovar a Frank Clark. En resumen, los Kansas City Chiefs de Mahomes y Kelce vuelven a ser los grandes favoritos para coronarse campeones en la Super Bowl 2024, que se disputará en Las Vegas.

Balance 2022 : 14 victorias, 3 derrotas (1 o AFC Oeste). 16 o mejor en puntos totales recibidos y 1 o mejor en puntos totales anotados

14 victorias, 3 derrotas (1 AFC Oeste). 16 mejor en puntos totales recibidos y 1 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: OT Jawaan Taylor, EDGE Charles Omenihu, LB Dru Tranquill, OT Donovan Smith

OT Jawaan Taylor, EDGE Charles Omenihu, LB Dru Tranquill, OT Donovan Smith Salidas más importantes: OT Orlando Brown, WR Juju Smith-Schuster, WR Mecole Hardman, ED Frank Clark

OT Orlando Brown, WR Juju Smith-Schuster, WR Mecole Hardman, ED Frank Clark Picks Draft 2023 destacados: EDGE Felix Anudike-Uzomah (31), WR Rashee Rice (55)

EL MVP

Patrick Mahomes ya es uno de los quarterbacks más especiales que han pasado por la NFL. A sus 27 años, es doble campeón de la NFL, con dos MVP de la final y otros dos MVP de temporada regular. El de Texas ha cambiado por completo lo que entendemos como quarterback, un hombre capaz de lanzar pases desde plataformas dignas del circo del sol. Su campaña 2022 fue otra muestra más de que ni las lesiones le frenan de ser imparable, liderando a los suyos hacia el trofeo Vince Lombardi 'a la pata coja'. Pocas cosas podemos decir más de Mahomes. El año pasado lanzó para 5,251 yardas, 41 TD y 21 INT, exhibiendo su talento de brazo junto a Travis Kelce, compañero y eterno escudero de Patrick en el juego aéreo. Son la mejor pareja QB - TE de toda la liga, y su hueco en la historia crece a pasos agigantados.

Mahomes ya es doble campeón de la NFL | NFL

LAS VEGAS RAIDERS

Empieza una nueva era en Las Vegas. Derek Carr, quarterback del equipo la pasada década, ya es nuevo jugador de New Orleans Saints, un jugador que había tenido sus más y sus menos en Raiders, pero que había demostrado ser un pasador del top-15 de la NFL. Franquicia y Carr decidieron que separar sus caminos era la mejor elección, y ahora ya hay nuevo QB a los mandos. Jimmy Garoppolo firmó un contrato de 3 años con los de Nevada a razón de 72 millones de dólares, un jugador capaz de lo mejor y lo peor. Cuando estuvo sano, fue capaz en San Francisco de llevar a su equipo hasta una Super Bowl, eso sí, siempre arropado bajo el esquema de Kyle Shanahan, que escondía sus debilidades y lo rodeaba de un ecosistema cómodo para cualquier pasador. La principal duda será si Garoppolo podrá replicar este rendimiento en Las Vegas, conjunto entrenado por Josh McDaniels.

Lo que es innegable es que a Jimmy G no le faltarán armas en ataque. Josh Jacobs fue el RB con más yardas terrestres en 2022, un corredor que le brindará muchas facilidades a su quarterback, mientras que Davante Adams ocupará otra vez la demarcación de WR 1. El ex de Packers demostró que también puede brillar sin Aaron Rodgers como pasador, y su participación en la ofensiva de Raiders será clave, sobre todo en la adaptación de Garoppolo al Game plan. Las incorporaciones de Tyree Wilson y Michael Mayer en el draft, y Jakobi Meyers en la agencia libre, apuntan a rendir desde el primer día. La defensa es la gran asignatura a mejorar de cara a este 2023.

Balance 2022 : 6 victorias, 11 derrotas (3 o AFC Oeste). 26 o mejor en puntos totales recibidos y 12 o mejor en puntos totales anotados

6 victorias, 11 derrotas (3 AFC Oeste). 26 mejor en puntos totales recibidos y 12 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: QB Jimmy Garoppolo, WR Jakobi Meyers, TE Austin Hooper, S Marcus Epps

QB Jimmy Garoppolo, WR Jakobi Meyers, TE Austin Hooper, S Marcus Epps Salidas más importantes: CB Rock Ya-Sin, LB Denzel perryman, TE Foster Moreau

CB Rock Ya-Sin, LB Denzel perryman, TE Foster Moreau Picks Draft 2023 destacados: EDGE Tyree Wilson (7), TE Michael Mayer (35), QB Aidan O'Connell (135)

EL MVP

El reto de Davante Adams en 2023 es gigantesco. Tras ver partir a Derek Carr de la franquicia, uno de los hombres que le motivó a trasladarse de Green Bay a Las Vegas, el veterano receptor tiene ante sus ojos la responsabilidad de liderar a un equipo con un nuevo quarterback a los mandos. Pese a que su Raiders ni tan solo se clasificó para playoffs, Adams volvió a firmar números de élite en 2022. Fue el tercer WR con más yardas, con 1516, y fue el primero en touchdowns capturados, con 14. El formado en Fresno State sigue marcando las diferencias ante los mejores cornerbacks de la NFL, y pese a que entra esta temporada en la treintena de edad, Davante sigue hambriento de victorias.

LOS ANGELES CHARGERS

No es fácil recuperarse de una de las mayores remontadas en la historia de la NFL. Los Chargers llegaron a estar 27-0 por encima de los Jaguars en la Wild Card, una renta prácticamente imposible de dejar escapar, excepto para los angelinos. La franquicia debe empezar a cimentar una identidad si no quiere que la ventana de Super Bowl se escape. Tiene en Justin Herbert a uno de los mejores pasadores de toda la liga, un chico que entra en su cuarto año en el escalafón de la máxima élite de quarterbacks. A sus 25 años, mentalmente está más que capacitado para asumir todo el peso sobre sus hombros.

Una de las grandes incógnitas está en línea de banda. Brandon Staley necesita volver a demostrar con regularidad sus buenas aptitudes como entrenador, unas 'ingeniosas' tácticas que hemos visto a cuentagotas, un lujo que no pueden permitirse en la AFC Oeste. Las lesiones también han sido uno de los grandes contratiempos para los Chargers, en especial el último año. Slater y JC Jackson cayeron a primeras de cambio, y más adelante pasó lo mismo en piezas vitales en ataque como Mike Williams. Si el conjunto angelino tiene suerte con las lesiones, es más que probable que veamos una mejoría en el global, pero este equipo no puede aspirar a otra cosa que no sea llegar lejos en el mes de enero.

Balance 2022 : 10 victorias, 7 derrotas (2 o AFC Oeste). 21 o mejor en puntos totales recibidos y 13 o mejor en puntos totales anotados

10 victorias, 7 derrotas (2 AFC Oeste). 21 mejor en puntos totales recibidos y 13 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: LB Eric Kendricks, DT Morgan Fox, T Trey Pipkins

LB Eric Kendricks, DT Morgan Fox, T Trey Pipkins Salidas más importantes: LB Drue Tranquill, EDGE Kyle Van Noy, S Nasir Adderley

LB Drue Tranquill, EDGE Kyle Van Noy, S Nasir Adderley Picks Draft 2023 destacados: WR Quentin Johnston (21), EDGE Tuñi Tuipulotu (54), LB Dayian Henley (85)

EL MVP

¿Qué sería de los californianos sin Justin Herbert? Pese a no haber saboreado aún el éxito en playoffs, como si han hecho otros de su 'camada' universitaria, el quarterback se ha afianzado como uno de los pasadores más efectivos e inteligentes de toda la NFL. El que fuera sexto pick en el draft de 2020, no ha dejado de impresionar desde su entrada en la liga, llevándose el rookie ofensivo del año. Herbert se convirtió el pasado mes de diciembre en el primer quarterback de la historia de la NFL en conseguir +4000 yardas en cada una de sus primeras tres campañas en la liga. En este mismo periplo de tiempo, también superó el récord de Andrew Luck de más yardas de pase conjuntas para un mariscal. Ahora ostenta 14.089 yardas, con un balance de 94-35 en touchdowns e intercepciones y con un porcentaje de completados de 66.9%.

Justin Herbert, quarterback de Los Angeles Chargers | LOS ANGELES CHARGERS

LOS ANGELES RAMS

La clave para Rams es que sus tres jugadores franquicia no vuelvan a vivir un año lleno de lesiones, como pasó el curso pasado. En 2022, los Rams se convirtieron en el peor defensor del título de campeón de la NFL en toda la historia. Tras hacerse con la SuperBowl, la franquicia angelina saboreó el lado más amargo de esta liga, y cayeron hasta un paupérrimo balance de 5-12 en temporada regular, que después tampoco les fue compensado en el draft por eso de "F*** them picks". Descifrar el futuro de este equipo es prácticamente imposible.

Aaron Donald en defensa y Kupp y Stafford en ataque determinarán que cara de Los Angeles veremos. Los 3 tuvieron problemas físicos en la anterior campaña, algo que castigó duramente a una plantilla muy corta de fondo de armario. Incluso llegamos a ver a Baker Mayfield de quarterback titular, un signo de que algo no iba bien. Una de las mayores preocupaciones para Sean McVay se encuentra en la línea ofensiva, una unidad que, por nombres, puede que sea la peor de toda la NFL. En 2022, más de 10 hombres permitieron sacks a sus pasadores, y la realidad es que este año la única esperanza recae en el rendimiento de un rookie, Steve Avila, Guard de TCU seleccionado en segunda ronda.

Balance 2022 : 5 victorias, 12 derrotas (3 o NFC Oeste). 21 o mejor en puntos totales recibidos y 27 o mejor en puntos totales anotados

5 victorias, 12 derrotas (3 NFC Oeste). 21 mejor en puntos totales recibidos y 27 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: S John Johnson, CB Ahkello Witherspoon, TE Hunter Long, WR Demarcus Robinson

S John Johnson, CB Ahkello Witherspoon, TE Hunter Long, WR Demarcus Robinson Salidas más importantes: CB Jalen Ramsey, EDGE Leonard Floyd, S Taylor Rapp, LB Bobby Wagner

CB Jalen Ramsey, EDGE Leonard Floyd, S Taylor Rapp, LB Bobby Wagner Picks Draft 2023 destacados: G Steve Avila (36), EDGE Byron Young (77), QB Stetson Benett (128)

EL MVP

Por mucho que Kupp y Donald sean, libra por libra, mejores jugadores, Matthew Stafrford es quien tiene el timón de este equipo. En 2021, su primer año en Rams, el quarterback firmó su mejor año en toda su carrera con más de 4800 yardas y 41 TD en temporada regular, liderando al equipo hacia el Vince Lomardi. Pero el año pasado todo se torció. Jugó tan solo 9 partidos, lastrado por las lesiones durante toda la campaña, y acabó con un balance de 9 touchdowns y 10 intercepciones. Stafford castigó una línea de protección muy débil ante la presión rival, y además tampoco contó con sus receptores en plenitud de forma. A priori, el mariscal de 35 años llega a este curso sin problemas, y a partir de su rendimiento podremos dibujar un futuro más o menos prometedor para la franquicia angelina.

MIAMI DOLPHINS

Estamos ante una de las ofensivas con más potencial de toda la NFL. En el primer tramo de 2022, los Dolphins demostraron que la tripleta atacante de Tua Tagovailoa-Tyreek Hill-Jayden Waddle era prácticamente indefendible para los rivales, cosechando números de récord en materia de yardas aéreas. Pero todo se truncó cuando llegaron los problemas con las conmociones del quarterback, que cambiaron por completo la buena dinámica del equipo. Pasaron de ser uno de los mejores ataques, con potencial a SuperBowl, a una unidad con muchísimos problemas. El principal reto para este curso es que Tua vuelva a estar bien.

Miami tiene en su head coach, Mike McDaniel, un diamante en bruto, un hombre del linaje de Shanahan que demostró en su debut en los banquillos una maestría innata para "sacarse jugadas de la chistera". También en línea de banda estará ahora Vic Fangio, nuevo coordinador defensivo de la franquicia de Florida, que tendrá a sus órdenes nombres como los de Bradley Chubb, Xavien Howard o Jalen Ramsey, cornerback que llegó de Rams esta agencia libre. Más allá de esta adquisición, el núcleo del equipo será el mismo que vimos la temporada pasada, una nómina más que suficiente para aspirar lejos en playoff. Eso sí, necesitan que Tua se mantenga alejado de la enfermería.

Balance 2022 : 9 victorias, 8 derrotas (2 o AFC Este). 24 o mejor en puntos totales recibidos y 11 o mejor en puntos totales anotados

9 victorias, 8 derrotas (2 AFC Este). 24 mejor en puntos totales recibidos y 11 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: CB Jalen Ramsey, WR Braxton Berrios, LB David Long Jr, QB Mike White

CB Jalen Ramsey, WR Braxton Berrios, LB David Long Jr, QB Mike White Salidas más importantes: TE Mike Gesicki, WR Trent Sherfield,LB Elandon Roberts

TE Mike Gesicki, WR Trent Sherfield,LB Elandon Roberts Picks Draft 2023 destacados: CB Cam Smith (51), RB Devon Achane (84)

EL MVP

Las cifras no engañan. Cuando Tua estuvo sano en el terreno de juego, argumentó por qué la franquicia deposita todas sus confianzas en él.Se quedó finalmente en 13 partidos en temporada regular, y tampoco pudo jugar el choque de Wild Card por una concusión, pero se colocó como el mejor quarterback de la NFL en passer rating, con un 105.5. El ex de Alabama lanzó para 3548 yardas, 25 touchdowns y 8 intercepciones, sorprendiendo a todos con una magnfícia precisión en balones profundos, una faceta en la que debía mejorar. Tagovailoa estará disponible desde la primera semana para McDaniel, entrenador que ya reza para no volver a ver a su pasador en protocolo de conmoción este 2023.

Tua Tagovailoa, quarterback de Miami | AGENCIAS

MINNESOTA VIKINGS

Una de las mayores incógnitas en esta próxima temporada. Los Vikings ganaron 13 partidos y dominaron en la NFC Norte, solo para caer a primera de cambio en playoffs ante unos inexpertos Giants, que acabaron con un equipo que no parecía tan buen como sus números indicaban. Kirk Cousins jugó su mejor temporada en la NFL, y pese a sus limitaciones en el máximo nivel, es un pasador más que fiable para la zona media-alta de la liga. Su conexión con Kevin O'Conell, que debutó como head coach el año pasado con buena nota, es una de las máximas esperanzas para la franquicia.

En ataque han perdido a Dalvin Cook, corredor que había cosechado +1000 yardas en las últimas 4 temporadas, pero en el Draft sumaron uno de los mejores talentos aéreos. Jordan Addison es la nueva pareja de baile para Cousins, y junto a Justin Jefferson, tienen potencial para convertirse en uno de los dúos de Wide Receiver más atractivos sobre el césped. La secundaria seguirá siendo el gran qué. Fueron una de las peores en toda la NFL, y este año han sumado al CB Byron Murhpy para tapar huecos, pero no parece que sea suficiente. A estas alturas, Detroit Lions parece favorito para hacerse con la división y arrebatarle el trono a Minnesota.

Balance 2022 : 13 victorias, 4 derrotas (1 o NFC Norte). 28 o mejor en puntos totales recibidos y 7 o mejor en puntos totales anotados

13 victorias, 4 derrotas (1 NFC Norte). 28 mejor en puntos totales recibidos y 7 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: ED Marcus Davenport, CB Byron Murphy Jr, TE Josh Oliver, DT Dean Lowry

ED Marcus Davenport, CB Byron Murphy Jr, TE Josh Oliver, DT Dean Lowry Salidas más importantes: RB Dalvin Cook, DT Dalvin Tomlinson, EDGE Za'Darius Smith, LB Eric Kendricks, WR Adam Thielen

RB Dalvin Cook, DT Dalvin Tomlinson, EDGE Za'Darius Smith, LB Eric Kendricks, WR Adam Thielen Picks Draft 2023 destacados: WR Jordan Addison (23), CB Mekhi Blackmon (102)

EL MVP

Justin Jefferson, galardonado con el jugador ofensivo del año en 2022, es el buque insignia de este equipo, un hombre sin el que no se entendería el éxito de Vikings. Fue el WR con más yardas de recepción en toda la NFL, con 1,809, sumando 8 touchdowns y promediando 14.1 por balón atrapado. El ex de LSU entra en su cuarta campaña como profesional codeándose contra los mejores de su posición. Ya no tiene nada que enviadar a los Adams, Coop o Tyreek Hill, porque Jefferson es uno de los mayores talentos que hemos visto en los últimos años. Sus habilidades para generar separación o alcanzar balones contestados hacen de él una arma arrolladora de defensas, que tan solo pueden mandar dobles coberturas si quieren parar al receptor.

NEW ENGLAND PATRIOTS

Muchas dudas con este proyecto. Los Patriots dan la sensación de estar en un punto de no avance: no son un equipo que ocupará un top 5 del Draft, pero tampoco se les ve con aspiraciones a llegar a playoff. Una de las principales dudas que ronda a los aficionados de New England recae en su quarterback, Mac Jones, que dejó destellos de esperanza en su año rookie, pero que sufrió un 'bajonazo' en este segundo. Las lesiones no ayudaron al pasador, pero cuando estuvo en el verde tampoco parecía ese jugador que vimos en 2021. Incluso Bailey Zappe pasó por encima de él en la rotación en algún partido. Bill O'Brien, ex head coach de Texans, es el nuevo coordinador ofensivo, una cara conocida en el Gillete Stadium

De quienes no hay dudas es la defensa. La unidad de Steve Bellichik, hijo de Bill, cuenta con nombres destacados en prácticamente todas sus líneas. Josh Uche en el EDGE o Kyle Dugger en el safety estuvieron a gran nivel el curso pasado, y cabe recordar que en el Draft los de Massachusets se llevaron a dos perlas. Christian Gonzalez y Keion White rendirán desde el primer snap, elecciones de primera y segunda ronda. Los Patriots no lo tendrán fácil para llegar a postemporada en la AFC Este, por lo que encontrar el balance entre ataque y defensa será clave para el devenir del curso. ¿Será la última temporada de Bill Bellichick en los banquillos?

Balance 2022 : 8 victorias, 9 derrotas (3 o AFC Este). 11 o mejor en puntos totales recibidos y 17 o mejor en puntos totales anotados

8 victorias, 9 derrotas (3 AFC Este). 11 mejor en puntos totales recibidos y 17 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: WR Smith-Schuster, RB Zeke Elliot, TE Mike Gesicki, T Riley Reiff

WR Smith-Schuster, RB Zeke Elliot, TE Mike Gesicki, T Riley Reiff Salidas más importantes: WR Jakobi Meyers, WR Nelson Agholor, T Isiah Wynn, S Devin McCourty

WR Jakobi Meyers, WR Nelson Agholor, T Isiah Wynn, S Devin McCourty Picks Draft 2023 destacados: CB Christian Gonzalez (17), EDGE Keion White (46), LB Marte Mapu (76)

EL MVP

El mejor jugador libra por libra en estos Patriots es Rhamondre Stevenson. El runningback firmó 1041 yardas y 5 touchdowns en 2022, siendo lo más positivo en un ataque completamente roto en algunos partidos. Seleccionado en cuarta ronda de 2021, Stevenson es un perfil físico e inteligente desde el backfield, capaz de tomar las riendas en la unidad ofensiva y que aprovecha muy bien los bloqueos de sus líneas, en especial los de Mark Andrews y Onwenu en el flanco derecho. Tendrá ahora detras suyo a Ezekiel Elliot, que salvo sorpresa, cumplirá un rol secundario de terceros downs cortos.



| AGENCIAS

NEW ORLEANS SAINTS

Empieza ya una nueva era en los Saints. Derek Carr es el nuevo quarterback del equipo, un jugador más que fiable y que ya ha demostrado en Raiders que puede entrar en un top-15 de la liga, siempre que tenga armas y un ecosistema de cierto nivel. Da la sensación de que Nueva Orleans ha encontrado al chico que buscaba para completar un ataque más que prometedor. A su lado, Carr tendrá a Alvin Kamara en el backfield y a Michael Thomas y Chris Olave en la sala de receptores, nada mal como bienvenida. Hay sospechas sobre el estado físico de alguno de ellos, pero en cuanto a calidad individual no hay duda que son diferenciales.

Otra adquisición más que interesante es la de Jamaal Williams, runningback que lideró la NFL en touchdowns de carrera, con 17, mientras que en la nómina de salidas aparecen nombres destacados del front seven como Marcus Davenport o David Onyemata. Ya con Tom Bady fuera de la ecuación, el gran objetivo de estos Saints es entrar a playoffs como ganadores de la NFC Sur. A priori, es la división más fácil de toda la NFL, y la franquicia de Nueva Orleans no debería tener problemas en hacerse con el primer puesto, ya que son, de lejos, la mejor plantilla. La parcela defensiva, siempre un seguro de vida para los de Louisiana, volverá a estar ahí.

Balance 2022 : 7 victorias, 10 derrotas (3o NFC Sur). 9 o mejor en puntos totales recibidos y 22 o mejor en puntos totales anotados

7 victorias, 10 derrotas (3o NFC Sur). 9 mejor en puntos totales recibidos y 22 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: QB Derek Carr, RB Jamaal Williams, TE Foster Moreau, DT Nathan Sheperd, DT Khalen Saunders

QB Derek Carr, RB Jamaal Williams, TE Foster Moreau, DT Nathan Sheperd, DT Khalen Saunders Salidas más importantes: DT David Onyemata, LB Kaden Ellis, DT Shay Tuttle, EDGE Marcus Davenport

DT David Onyemata, LB Kaden Ellis, DT Shay Tuttle, EDGE Marcus Davenport Picks Draft 2023 destacados: DT Bryan Bresee (29) , EDGE Isaiah Foskey (40)

EL MVP

Todos tenemos ganas de ver a Derek Carr competir por playoffs, lejos de los focos mediáticos de Las Vegas. Pese a que no estuvo a su mejor nivel la temporada pasada, condicionado por el malestar que se respiraba con el staff técnico, no hay que olvidar que Carr es un excelente quarterback y un hombre capaz de llevar las riendas de una ofensiva. El cuidado de balón debe ser una prioridad para él, ya que fue el tercer quarterback que más intercepciones (14) lanzó en 2022, firmando 3,522 y 24 touchdowns, unos registros que significaron un pequeño 'bajón' respecto al año pasado. En 2021, Derek Carr fue el quinto QB con más yardas áreas, con 4,804, por delante de nombres como Burrow o Josh Allen. El objetivo debe ser volver a pelar por estos guarismos.

NEW YORK GIANTS

Magnífica gestión en los despachos de Joe Schoen. Los Giants entraban en esta 'offseaon' con las incógnitas sobre la renovación de sus dos mejores jugadores en ataque, Daniel Jones y Saquon Barkley, resueltas con éxito. La franquicia ató al quarterback en un contrato de 4 años y 160 millones, un acuerdo arriesgado, pero que en el que rendimiento del jugador acabará dictando sentencia. Si continúa progresando en su juego, no habrá quejas. Por otro lado, Barkley seguirá un año más en Nueva York, uno de los mejores corredores de toda la NFL. Darren Waller es el fichaje que más ilusiona a los neoyorquinos. Brian Daboll necesitaba una referencia en el juego aéreo para su quarterback, y espera que el ex de Raiders cumpla con esta función.

Las trincheras son dos fortalezas en el equipo, pero es la línea defensiva quien se espera que pueda dominar esta temporada. Dexter Lawrence y Thibodeaux comandarán una defensa que ha sumado dos perfiles interesantes: Okereke en el LB y Isiah Simmons en el S/LB, un chico que fue el pick 8 hace tres años. El Draft fue otra gran gestión de los Giants, llevándose en Deonte Banks un primera ronda que apunta a estrella en el cornerback, una necesidad imperial para la unidad de Don Martindale. El propósito para este 2023 es confirmar las buenas sensaciones que dejaron el pasado curso, y a ser posible, llegar de nuevo a la ronda divisional.

Balance 2022 : 9 victorias, 7 derrotas y 1 empate (3o NFC Este). 17 o mejor en puntos totales recibidos y 15 o mejor en puntos totales anotados

9 victorias, 7 derrotas y 1 empate (3o NFC Este). 17 mejor en puntos totales recibidos y 15 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: S Isiah Simmons, TE Darren Waller, LB Bobby Okereke, WR Parris Campbell

S Isiah Simmons, TE Darren Waller, LB Bobby Okereke, WR Parris Campbell Salidas más importantes: WR Kenny Golladay, G Nick Gates, C Jon Feliciano, LB Jaylon Smith, S Julian Love

WR Kenny Golladay, G Nick Gates, C Jon Feliciano, LB Jaylon Smith, S Julian Love Picks Draft 2023 destacados: CB Deonte Banks(24) , C John Michael Schmitz (57) , WR Jalin Hyatt (73)

EL MVP

Jones y Barkley son las dos caras más visibles de este proyecto, pero hay dos hombres de línea que hacen posible que todo funcione en los Giants. Dexter Lawrence fue posiblemente el mejor jugador del equipo en 2022, y según ProFootballFocus, el tackle defensivo con mayor puntuación de toda la NFL, con 92.00. Firmó 9 sacks y 22 golpes al quarterback rival. En la línea de protección, Andrew Thomas fue un muro para Daniel Jones y una máquina apisonadora para sus runningbacks. Acabó la campaña como el quinto línea ofensivo con mejor puntuación de toda la liga, con 89.1, confirmando su estatus de élite.



| NEW YORK GIANTS

NEW YORK JETS

El equipo de moda en la NFL. Todo el mundo tiene ganas de ver en acción a los nuevos Jets de Aaron Rodgers, legendario quarterback de Green Bay que empieza una nueva aventura en la gran manzana. Rodgers es la gran apuesta de los neoyorquinos, un hombre en el que depositan todas sus confianzas para alcanzar la SuperBowl. El primer paso serán los playoffs, que no disputan desde 2010. Son uno de los equipos más talentosos de toda la liga, con jóvenes que apuntan a superestrellas en el futuro inmediato. Garrett Wilson y Sauce Gardner fueron los rookies ofensivos y defensivos del año en 2022, dos chicos que demostraron como novatos que están más que preparados para la acción.

La adquisición de Dalvin Cook coloca a la sala de corredores de Jets como la mejor de toda la NFL, sobre el papel. Él y Breece Hall, que vuelve de una rotura de ligamentos, podrían hacer destrozos a cualquier defensa que se les ponga delante. El punto fuerte y débil de este equipo recae en las trincheras. La línea defensiva con Williams, Lawson y Myers puede ser la más dominante de la competición, mientras que la línea ofensiva deja dudas por cuestiones físicas. Si Vera-Tucker y Bechton pueden mantenerse sanos, el techo de la ofensiva será altísimo. En materia de entrenadores, Nathaniel Hackett será el nuevo coordinador ofensivo, un hombre que compartió exitos con Rodgers en Packers. Este equipo no debe aspirar a otra cosa que no sea el Lombardi Trophy.

Balance 2022 : 7 victorias, 10 derrotas (4 o AFC Este). 4 o mejor en puntos totales recibidos y 29 o mejor en puntos totales anotados

7 victorias, 10 derrotas (4 AFC Este). 4 mejor en puntos totales recibidos y 29 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: QB Aaron Rodgers, RB Dalvin Cook, WR Allen Lazard y Mecole Hardman,

QB Aaron Rodgers, RB Dalvin Cook, WR Allen Lazard y Mecole Hardman, Salidas más importantes: DE Nathan Shepard, QB Mike White, G Nate Herbig

DE Nathan Shepard, QB Mike White, G Nate Herbig Picks Draft 2023 destacados: EDGE Will McDonald IV, C Joe Tippman (43), RB Israel Abanikanda (143)

EL MVP

¿Quién mejor para esta categoría que un 4 veces MVP? Aaron Rodgers, a sus 39 años, sigue hambriento de títulos, pero lo más sensato para su carrera era cambiar de aires, después de que el ambiente en Green Bay se hubiese caldeado demasiado las pasadas temporadas. Ahora en Nueva York tiene la oportunidad de demostrar por qué es uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, con una precisión difícilmente igualada por cualquier otro que hayamos visto. Su campaña 2022 fue mediocre, pero nunca puedes dudar de Rodgers y su talento en el pase. Era el líder que le faltaba a Jets y, en caso de que las piezas del puzzle encajen, estamos ante uno de los mejores equipos de toda la NFL.

PHILADELPHIA EAGLES

El reto para los Eagles en esta postemporada era retener a la mayor parte de su talento. Muchos jugadores que hicieron posible que Philadelphia llegase a la SuperBowl entraban en agencia libre, con numerosas franquicias preparadas para echar sus redes sobre ellos. Al final, el balance es más que positivo: James Bradberry, Darius Slay, Flethcer Cox y Brandon Graham se quedan; quienes no estarán son Gardner Johnson, TJ Edwards y Seumalo, piezas que se han tratado de sustituir vía draft. Los de Pensilvania confían en su líder y ya hombre franquicia, Jalen Hurts, para volver a lo más alto. El quarterback fue top-3 en 2022 y luchó incluso por el MVP, rendimiento en el que mucho tuvo que ver el tener a AJ Brown y DeVonta Smith en las alas.

El mayor reto para Eagles se encuentra en la línea de banda. Gannon y Steichen ya no serán los coordinadores, dos hombres sin los que no se entendería el éxito que cosechó el equipo, y sus puestos los ocuparán Brian Johnson y Sean Disai. ¿Sabrán mantener el nivel?. Philadelphia es una de las franquicias mejor gestionadas de toda la competición, gracias en gran parte al GM Howie Roseman, y lo que pasó en el draft fue otra muestra más. En primera ronda se llevaron a Nolan Smith y Jalen Carter, este último posiblemente el mejor talento de toda la camada, tan solo 'devaluado' por motivos extradeportivos. Ambos jugadores se unirán a la línea defensiva para arrasar con cualquiera que se les ponga delante.

Balance 2022 : 14 victorias, 3 derrotas (1 o NFCEste). 8 o mejor en puntos totales recibidos y 4 o mejor en puntos totales anotados

14 victorias, 3 derrotas (1 NFCEste). 8 mejor en puntos totales recibidos y 4 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: QB Marcus Mariota, S Terrell Edmunds, RB Rashaad Penny, RB De'Andre Swift

QB Marcus Mariota, S Terrell Edmunds, RB Rashaad Penny, RB De'Andre Swift Salidas más importantes: DT Javon Hargrave, RB Miles Sanders, Isaac Seumalo. S Gardner-Johnson, T.J Edwards

DT Javon Hargrave, RB Miles Sanders, Isaac Seumalo. S Gardner-Johnson, T.J Edwards Picks Draft 202 3 destacados: DT Jalen Carter (9), EDGE Nolan Smith (30), CB Kelee Ringo (105)

EL MVP

Tan solo superado por el 'marciano' Patrick Mahomes, Jalen Hurts fue el segundo gran favorito para hacerse con el MVP en 2022. El quarterback de Oklahoma protagonizó una temporada de redención, acallando todas las críticas que lo etiquetaban como 'bust', un jugador que fue seleccionado con el pick 53 en el Draft de 2020. Hurts firmó 3701 yardas, 22 touchdowns y 6 intercepciones, mejorando además aspectos que tenía pendientes, como el juego de pase profundo o la toma de decisiones. Sus playoffs estuvieron a la altura de lo que consideramos élite en la NFL, y su papel en la SuperBowl fue clave para que Philadelphia rozase el anillo de campeón. Hay quarterback para rato en Philly.

Gran primer tiempo de Jalen Hurts | NFL

PITTSBURGH STEELERS

Los Steelers son uno de esos equipos en los que habrá que poner la lupa esta temporada. Como pasa en otras franquicias, Kenny Pickett tiene la tarea de demostrar por qué es el futuro del equipo, un quarterback que en su año rookie dejó muy buenas sensaciones tras ser seleccionado en el pick 20. El mariscal fue de menos a más y dejó destellos de su gran conexión con George Pickens, también jugador de primer año que maravilló desde el Wide Receiver, una sala de receptores a la que ahora se suma esta campaña Allen Robinson II. La adquisición de Seumalo y Broderick Jones fortalecen el lado izquierdo de la O-Line, unidad más que fiable y que tiene el objetivo también de abrir huecos a Najee Harris y Jaylen Warren, runninbacks titulares.

Hay piezas en ataque más que esperanzadoras, pero la defensa es quien lidera los de Pittsburgh año tras año. El staff técnico sabe que la unidad defensiva volverá a ganar partidos en este 2023, marca registrada de Steelers. T.J Watt, Heyward, Highsmith o Fitzpatrick son ya caras conocidas de la liga, mientras que Nick Herbig y Joey Porter Jr, EDGE y CB de primer año, apuntan a encajar desde el primer minuto. La AFC Norte, con Bengals, Ravens y Browns, no permite despistes a nadie, pero Pittsburgh es uno de los conjuntos más competitivos de toda la NFL, una franquicia que no vive una campaña en negativo desde hace más de 16 años. Mike Tomlin, el artífice de esta barbaridad.

Balance 2022 : 9 victorias, 8 derrotas (3 o AFC Norte). 10 o mejor en puntos totales recibidos y 26 o mejor en puntos totales anotados

9 victorias, 8 derrotas (3 AFC Norte). 10 mejor en puntos totales recibidos y 26 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: G Isaac Seumalo, WR Allen Robinson II, G Nate Herbig, DE Larry Ogunjobi, LB Cole Holcomb

G Isaac Seumalo, WR Allen Robinson II, G Nate Herbig, DE Larry Ogunjobi, LB Cole Holcomb Salidas más importantes: CB Cameron Sutton , LB Devin Bush

CB Cameron Sutton , LB Devin Bush Picks Draft 2023 destacados: T Broderick Jones (14), CB Joey Porter Jr. (32), TE Darnell Washington (93)

EL MVP

El jugador más sobresaliente de una de las mejores defensas de toda la NFL es TJ Watt. El Edge Rusher es, junto a Nick Bosa, el mejor en su posición en toda la liga, un hombre capaz de condicionar por completo el ataque de los rivales, gracias a sus monstruosas aptitudes en la presión. Posee una fuerza descomunal y un primer paso rapídismo que pocos linieros ofensivos pueden parar. Fue el DPOY en 2021, con 22 sacks, pero esta pasada campaña una lesión le limitó a tan solo 10 partidos, en los que firmó 7 capturas y 4 golpes al QB. Estará disponible desde la primera semana y, si no aparecen contratiempos físicos, el pequeño de los Watt volverá a colocar números de superestrella.

SAN FRANCISCO 49ERS

Las casas de apuestas dan a San Francisco como uno de los grandes favoritos para alzarse con el título de campeón. Con motivo. Fueron la mejor defensa de toda la NFL 2022 y no hay argumentos para no volver a creer en ellos esta próxima temporada. Warner y Nick Bosa son la mejor pareja LB - DE de toda la competición, dos hombres a los que acompañarán otras 'bestias' como Greenlaw, Ward, Hufanga o el recién incorporado Hargrave. El gran reto para esta unidad se encuentra en la línea de banda: Demeco Ryans ya no comandará esta unidad, y ahora lo hará Steve Wilks, interino de Panthers el curso pasado.

Quien tampoco estará es Trey Lance, pick 3 del draft que ha sido traspasado a Dallas Cowboys, consumando su traspaso en el Draft de 2021 como uno de los peores de la historia. También sin Jimmy Garoppolo, Brock Purdy será el titular, jugador de segundo año que parece haberse recuperado bien de su grave lesión en el codo. 'Mr Irrelevant' está obligado a brillar de nuevo si quiere llegar lejos en playoffs, y puede presumir de tener al mejor cuerpo de 'skill players' de toda la NFL: Aiyuk, Samuel, Kittle y McCaffrey. Eso sí, la línea de ataque ha perdido en Mike McGlinchey un seguro de vida en el lado derecho, por lo que el cuadro de Shanahan puede tener un punto débil ahí. En resumen, los de la Bahía son, junto a Philadelphia, los grandes favoritos para hacerse con el trono de la Conferencia Nacional. En cuanto a calidad, no tienen nada que envidiar a Chiefs y Eagles, pueden incluso ser los mejores, pero la incógnita en el puesto de QB sigue pendiente.

Balance 2022 : 13 victorias, 4 derrotas (1 o NFC Oeste). 1 o mejor en puntos totales recibidos y 6 o mejor en puntos totales anotados

13 victorias, 4 derrotas (1 NFC Oeste). 1 mejor en puntos totales recibidos y 6 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: DT Javon Hargrave, QB Sam Darnold, C Jake Brendel, CB Isiah Oliver

DT Javon Hargrave, QB Sam Darnold, C Jake Brendel, CB Isiah Oliver Salidas más importantes: RT Mike McGlinchey, QB Jimmy Garoppolo, DE Samson Ebukam, DE Charles Omenihu, FS Jimmy Ward

RT Mike McGlinchey, QB Jimmy Garoppolo, DE Samson Ebukam, DE Charles Omenihu, FS Jimmy Ward Picks Draft 2023 destacados: S Ji'Ayir Brown (87), K Jake Moody (99)

EL MVP

Difícil quedarse con un único jugador del magnífico elenco que tienen en 49ers, pero si hablamos del mejor equipo en defensa de toda la NFL, no hay otro que Nick Bosa. Recién coronado jugador defensivo del año, el Edge Rusher es una pesadilla para cualquier línea ofensiva que trata de pararle. Seleccionado en el primer pick en 2019, Bosa ha sido este curso el jugador con más sacks (19) y con más golpes al quarterback (30), demostrando por qué es capaz de romper los esquemas de los entrenadores rivales y ser diferencial en momentos de vital importancia. Formado en Ohio State, Bosa representa todo lo que un Defensive End debe ser en la NFL. Gran parte de las aspiraciones de SF para llegar a la SuperBowl pasan por sus manos.

SEATTLE SEAHAWKS

Geno Smith, Comeback player of the year en 2022, ha recibido otra oportunidad de Seahwks para demostrar que su nivel exhibido no fue solo cuestión de fortuna. El veterano mariscal renovó a razón de 3 años y 105 millones de dólares en un acuerdo beneficioso para ambas partes. Con el asunto del QB resuelto por el momento, Seattle busca volver a dar la 'campanada' este próximo curso. Cosecharon el año pasado un magnífico Draft con las elecciones de Kenneth Walker III, Charles Cross y Tariq Woolen, y todo apunta a que los rookies de este año volverán a tener un papel esencial en el equipo de Pete Carroll: Whiterspoon y Smith-Njigba están en las quinielas por ser los novatos defensivos y ofensivos de la temporada, dos talentos naturales en el Cornernack y Wide Receiver respectivamente.

La explosividad del ataque en Seahawks es innegable, pero faltaba reforzar la presión al rival, y es que en 2022 fueron Top-5 peores unidades en el pass rush. Con las adquisiciones de Jarran Reed, Dre'Mont Jones y Bobby Wagner, leyenda viva del Lumen Field, la franquicia espera notar mejoría en este aspecto, pero parece insuficiente si quieren ganar a los 'peces gordos'. En cualquier caso, en Seattle tienen mucho talento joven en manos de uno de los grandes entrenadores que ha pasado por la liga, Pete Carroll, por lo que su buen desarrollo está más que asegurado. Este curso no parten como grandes favoritos en su división, pero sí que optan a entrar en Wild Card como uno de los mejores 'segundos' de la Conferencia.

Balance 2022 : 9 victorias, 8 derrotas (2 o NFC Oeste). 25 o mejor en puntos totales recibidos y 9 o mejor en puntos totales anotados

9 victorias, 8 derrotas (2 NFC Oeste). 25 mejor en puntos totales recibidos y 9 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: DT Dre'Mont Jones, FS Julian Love, DE Jarran Reed, LB Bobby Wagner

DT Dre'Mont Jones, FS Julian Love, DE Jarran Reed, LB Bobby Wagner Salidas más importantes: DT Poona Ford, LB Cody Barton

DT Poona Ford, LB Cody Barton Picks Draft 2023 destacados: CB Devon Witherspoon (5), WR Jaxon Smith-Njigba (20), RB Zach Charbonnet (52)

EL MVP

DK Metcalf entra en su quinta temporada en la NFL como el mayor exponente de un ataque jovencísimo y con muchísima proyección. A sus 25 años, el receptor es un monstruo de la naturaleza capaz de castigar por físico a cualquier defensor de la competición, pero tiene ante sí un reto mayúsculo. Metcalf debe dar ese paso adelante y demostrar que es un claro WR1 de la liga, algo que se debe traducir en números y estadísticas. El año pasado se quedó en 6 touchdowns, y pese a las 1048 yardas aéreas conseguidas, en Seahawks necesitarán que su estrella sume más anotaciones si quieren aspirar a coronarse con la NFC Oeste. Tiene el ecosistema perfecto para colocarse en la élite de la liga, en un escalón donde están nombres como Ja'Marr Chase, Jefferson o AJ Brown, de una edad parecida.



| AGENCIAS

TAMPA BAY BUCCANEERS

Se avecinan tormentas en la costa oeste de Florida. Tom Brady, ahora sí, ya no es jugador de la NFL. El mejor de todos los tiempos ha colgado el casco y las botas, dejando a Tampa Bay en el limbo de la NFL.Sin el GOAT, las aspiraciones de Buccaneers caen en picado, una plantilla con un 'problemón' en la posición de quarterback, y que ha decidido por uno de los nombres más polémicos del pasado lustro. Baker Mayfield es el titular del equipo desde la semana uno, el que fuera pick 1 del draft en Cleveland y que ahora afronta una de sus últimas oportunidades para hacerse un hueco en la liga. Cortado por Panthers en diciembre, llegó a tener buenos minutos en Rams, pero dejando una imagen general poco esperanzadora. ¿Vivirá una resurrección en Tampa?

El ataque en 2022 fue un desastre por cuestiones de irregularidad, y este año no apunta a mejoría. En las alas seguirán estando Godwin y Evans, pero de nada servirá si su pasador no es capaz de conectar con ellos por aire. Tristan Wirfs, excelente Left tackle, es lo mejor de una línea francamente mala, y que sufrirá de lo lindo ante buenas unidades de presión. En defensa se han renovado nombres importantes en Jamel Dean o Lavonte David, una parcela que deberá llevar el peso del equipo a lo largo del curso. El desarrollo de Calijah Kancey, primera ronda en el Draft, atraerá los focos de los aficionados. Por último, Dave Canales será el nuevo coordinador de ataque en la franquicia de Florida, ex entrenador de QB de Seattle Seahawks.

Balance 2022 : 9 victorias, 8 derrotas (2o NFC Oeste). 25o mejor en puntos totales recibidos y 9o mejor en puntos totales anotados

9 victorias, 8 derrotas (2o NFC Oeste). 25o mejor en puntos totales recibidos y 9o mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: QB Baker Mayfield, DT Greg Gaines, RB Chase Edmonds

QB Baker Mayfield, DT Greg Gaines, RB Chase Edmonds Salidas más importantes: CB Murphy-Bunting, DT Akiem Hicks, S Mike Edwards

CB Murphy-Bunting, DT Akiem Hicks, S Mike Edwards Picks Draft 2023 destacados: DT Calijah Kancey (19), OT Cody Mauch (48)

EL MVP

Difícil elegir en un equipo que aspira a tan poco este 2023, pero sin lugar a dudas el 'MVP' se va para Tristan Wirfs. Desde que fuera seleccionado en el puesto 13 por Tampa en 2020, el Left tackle ha dominado en cada una de sus campañas en la NFL. Fue un socio clave para Tom Brady y la SuperBowl cosechada en 2021, poniendo el cerrojo en el lado ciego del quarterback ante los mejores Edge rushers de la competición. Esta pasada campaña, Wirfs fue el cuarto mejor LT en protección de pase según ProFootballFocus, permitiendo tan solo 2 sacks, 1 golpe y 5 presiones.

TENNESSEE TITANS

Los Titans, uno de los conjuntos más competitivos de la NFL, se encuentra en un momento repleto de escepticismo. En primer lugar, ya no son los claros favoritos en la AFC Sur, ahora dominada por los Jaguars de Trevor Lawrence, y además, hay muchas dudas sobre las referencias en ataque. Ryan Tannehill empieza a notar el paso de los años en la posición de quarterback, mientras que Derrick Henry, corredor estrella, puede que este a las puertas de un año de 'bajón', por cuestiones edad y entorno. Algo similar puede pasarle a DeAndre Hopkins, uno de los mejores WR de la pasada década que recala en Tennesse con el difícil objetivo de darle una identidad al ataque aéreo. Puede que su temporada a nivel personal sea buena, pero a sus 31 se antoja complicado ver al jugador que disfrutamos en Texans.

Muchas menos dudas hay en la unidad defensiva entrenada por Shane Bowen, marca registrada de los Titans estos últimos años. Han hecho los deberes renovando a su estrella, Jeffery Simmons, que volverá a ser el 'cabecilla' de una línea con Autry, Tart o Key en su nómina. Que la defensa será capaz de parar los envites rivales es una certeza, pero de poco servirá si el ataque es incapaz de poner puntos en el marcador. Puede que veamos en el césped a Will Levis, QB seleccionado a inicios de segunda ronda, un chico que, pese a los interrogantes que presente, puede que sea mejor opción de futuro que Tannehill. Al menos una ilusión a la que agarrarse.

Balance 2022 : 7 victorias, 10 derrotas ( 2 o AFC Sur). 14 o mejor en puntos totales recibidos y 28 o mejor en puntos totales anotados

7 victorias, 10 derrotas ( 2 AFC Sur). 14 mejor en puntos totales recibidos y 28 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: T Andre Dillard. WR Hopkins, OLB ArdenKay, LB Al-Shaair

T Andre Dillard. WR Hopkins, OLB ArdenKay, LB Al-Shaair Salidas más importantes: G Nate Davis, DE DeMarcus Walker, WR Robert Woods

G Nate Davis, DE DeMarcus Walker, WR Robert Woods Picks Draft 2023 destacados: T Peter Skoronski (11), QB Will Levis (33), RB Tyjae Spears

EL MVP

Jeffery Simmons ya está en la élite de los tackles defensivos de la NFL. Los Titans se aseguraron este verano su continuación con un contrato de 4 años y 94 millones de dólares, que lo vinculará con los de Nashville hasta 2026. El jugador de 26 años firmó 25 solo tackles, 7.5 sacks, 1 fumble forzado y causó pánico entre las líneas de protección rival, que poco podían hacer para detener semejante bestia de la naturaleza. Su técnica de manos es excelente, así como su inteligencia para zafarse de los bloqueos rivales.



| AGENCIAS

WASHINGTON COMMANDERS

Con la desvinculación de Dan Snyder como propietario de la franquicia, los Commanders han hecho los deberes fuera del campo, pero aún queda mucho por hacer dentro. Washington se encuentra en una de las divisiones más difíciles de toda la NFL, con Eagles, Cowboys y Giants como candidatos a entrar en playoffs, algo que no favorece al optimismo de los capitalinos. El gran qué de esta temporada recae en el quarterback. Sam Howell, quinta ronda de 2022, es la gran apuesta del equipo tras la marcha de Heineckie, un chico que tan solo lanzó 19 pases en su año rookie. No sabemos de qué pasta está hecho, y todo parece que solo tendrá una oportunidad de demostrar que puede operar una ofensiva. De lo contrario, saldrá Brisett.

No hay un gran líder en el quarterback, pero los Commanders poseen un notable cuerpo de playmakers: McLaurin, Samuel y Jahan Dotson es una de las mejores tripletas de Wide Receivers de la liga, mientras que la pareja Gibson-Robinson Jr en el backfield asegurará un mínimo vía terrestre. En la parcela defensiva tendremos una de las mejores D-Lines de toda la NFL con Sweat, Allen, Young y Payne, un grupo capaz de cambiar el rumbo de un partido en favor de Washington. Emmanuel Forbes, seleccionado en el puesto 16 del pasado Draft, deberá demostrar que era uno de los mejores hombres de secundaria de la camada. Si las cosas no funcionan, lo más probable es que el puesto de Ron Rivera como entrenador jefe esté en la 'silla caliente'.

Balance 2022 : 8 victorias, 8 derrotas, 1empate ( 4 o NFC Este). 7 o mejor en puntos totales recibidos y 24 o mejor en puntos totales anotados

8 victorias, 8 derrotas, 1empate ( 4 NFC Este). 7 mejor en puntos totales recibidos y 24 mejor en puntos totales anotados Fichajes más importantes: T Andrew Wylie, G Nick Gates, QB Jacoby Brisset

T Andrew Wylie, G Nick Gates, QB Jacoby Brisset Salidas más importantes: LB Cole Holocomb, QB Taylor Heinicke, G Wes SChweitzer

LB Cole Holocomb, QB Taylor Heinicke, G Wes SChweitzer Picks Draft 2023 destacados: CB Emmanuel Forbes (16), CB Jartavius Martin (47)

EL MVP

Mención de honor para Jonathan Allen y Sweat en defensa, pero vamos a quedarnos con Terry McLaurin. El papel del Wide Receiver en esta próxima campaña será clave para Sam Howell, quarterback que necesitará unas manos seguras que sean una garantía en downs decisivos. El receptor de casi 28 años entra en un momento decisivo de su carrera. Ha cosechado unas notables cuatro primeras temporadas, pero quizás esta sea la que determine su estatus: su objetivo debe ser meterse en el top-12 de su posición. En el curso 2022, McLaurin capturó 77 pases para 1191 yardas y 5 touchdowns. Una mejoría de esta última estadística será determinante para el devenir de Washington Commanders