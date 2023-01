La fundación benéfica de Hamlin recibe apoyo masivo tras su incidente

El jugador de Bills que salió del campo en estado grave preside una fundación de recaptación de juguetes para niños de su ciudad natal Esta campaña se ha disparado hasta el punto de recibir 3 millones de dólares en donaciones en tan solo unas horas

La NFL nos dejó la madrugada del lunes uno de los capítulos más oscuros de los últimos años con Damar Hamlin, safety de Buffalo Bills, retirándose del terreno de juego en ambulancia en estado crítico por culpa de un choque. Ahora, la gente muestra apoyo a Hamlin a través de su fundación en ayuda a niños de Pensilvania.

El jugador de Bills empezó en 2020 una campaña para ayudar a niños y niñas de su ciudad natal en situaciones socioeconómicas desfavorables, cuyas familias no podían permitirse comprar juguetes para sus hijos.

"Al mismo tiempo que me embarco en mi aventura de la NFL, nunca olvidaré de donde vengo, y estoy comprometido en usar mi carrera como plataforma de ayuda a la comunidad que me vio crecer. Por este motivo he creado 'The Chasing M's Foundation' para ofrecer esta ayuda" declaró Hamlin hace unos años.

A causa de un placaje en el primer cuarto de partido, el jugador de 24 años se encuentra ahora mismo en una situación muy grave después de desplomarse en el césped, donde le fueron aplicadas técnicas de reanimación. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital de Cincinnati.

La fundación de Hamlin recibió un apoyo masivo tras este episodio, y tan solo una hora después del encuentro ya contaba con 74.000 dólares en donativos. A las pocas horas alcanzó los dos millones, y ahora mismo se sitúa en 3 millones. Se reporta que han habido más de 119.000 donaciones.

A GoFundMe started by Damar Hamlin in 2020 to purchase toys for children in his community had an initial goal of $2,500. The foundation now has over $1 Million in donations as of Monday night. pic.twitter.com/x05aazuNSe