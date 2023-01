Finales Conferencia NFL: La previa de los partidos

Este próximo domingo se jugarán los dos partidos que definirán los campeones de ambas conferencias Americana y Nacional Los cuatro equipos buscarán un pase a la Superbowl que se disputará el próximo 12 de Febrero en Arizona

La gloria de la Superbowl está a un solo paso para los cuatro equipos finalistas, que se verán las caras el próximo domingo en la lucha por el campeonato de las conferencias Americana y Nacional y que certificarán el pase a la gran final del día 12 de Febrero.

Kansas y Bengals en la Americana y 49ers e Eagles en la Nacional son sin duda las franquicias que han cosechado mejor temporada en la NFL, y pase quién pase en esta ronda de playoffs seguro veremos una gran final. A continuación analizamos como se presentan los dos partidos de este fin de semana.

Si hablamos de plantillas completas, Philadelphia y San Francisco son sin lugar a dudas las dos mejores de toda la NFL. Sus rosters están repletos de talento en cada una de sus filas ofensivas y defensivas, por lo que el encuentro por el campeonato de la Nacional se antoja como una partida de ajedrez donde cada movimiento puede ser letal y decisivo.

Los Eagles, el equipo con más victorias en la temporada y un excelente balance positivo de 14-3, han sido el conjunto más regular desde la semana uno de competición hasta día de hoy, pero esta vez tendrán el reto más grande del curso: doblegar a la mejor defensa de toda la NFL.

Una de las claves del partido será el enfrentamiento entre el front seven de 49ers y la línea ofensiva de Philadelphia, las mejores de la liga. Nick Bosa, defensor del año y líder en sacks, Fred Warner y Armstead entre otros tratarán de generar presión a una línea de protección que ha sido un muro a lo largo del año.

Jason Kelce en el center y Johnson y Mailata en los tackles han construido una muralla delante de su quarterback, Jalen Hurts, y estuvieron a gran nivel en el partido divisional ante Giants, donde pararon a las mil maravillas a Dexter Lawrence (número uno de la NFL en presión interior) y a un dinámico pass rush exterior con Thibodeaux y Ojulari.

Otro 'matchup' que podrá ser decisivo en el encuentro será la manera en como Eagles decida atacar a la secundaria de 49ers. Lenoir, cornerback de San Francisco, es el eslabón débil en una defensa plagada de talento, y puede ser el espacio al que atacar para Nick Sirianni y sus dos receptores estrella: AJ Brown y Devonta Smith.

Lenoir, cornerback número 94 en cobertura según ProFootballFocus, puede tener problemas para marcar en individual a cualquiera de los dos wide receivers rivales, que se combinan a la perfección para ser una amenaza en rutas a las tres zonas del campo.

Nadie esperaba ver un enfrentamiento de quarterbacks Brock Purdy - Jalen Hurts en la final de la conferencia Nacional, y la realidad es que ambos se enfrentarán al mayor reto de sus cortas carreras.

Purdy se verá las caras con la unidad defensiva con más sacks en la NFL como unidad (70) y la que más porcentaje de presión genera (32%), por lo que su rapidez en soltar el balón y la ejecución del play-calling de su entrenador Kyle Shanahan se prevén como indispensables. Kittle, McCaffrey y Deebo Samuel, todos ellos seguros de vida, no lo dejarán solo.

Jalen Hurts ha cosechado una temporada digna de MVP y viene de realizar un gran partido ante Giants (188YDS/3TD TOT). Según la estadística avanzada, el quarterback se enfrentará a uno de los equipos que utiliza más veces una defensa Cover-3 (35% veces), un esquema táctico al que Hurts la ha costado atacar este curso (-.162 EPA/Jugada) y que se basa en alinear cuatro jugadores en la zona media y tres en profundo.

Si antes hablábamos de una final de conferencia inédita entre dos quarterbacks novatos en grandes escenarios, en la Americana ocurre todo lo contrario. Patrick Mahomes y Joe Burrow se ven las caras otra vez en el partido que repetirá la final de la Americana del curso pasado, que se saldó esa vez con victoria para Bengals.

Será un duelo de pistoleros entre los dos mejores mariscales de la competición, y sus equipos basarán en ellos gran parte del peso de su equipo.

Quizás no tengan la mejor línea ofensiva de la NFL (lastrada por lesiones, eso sí) pero Cincinnati es a la postre el equipo con la ofensiva más peligrosa cuando suenan los tambores de los playoffs. Ya lo demostraron el año pasado y lo hicieron de nuevo en la ronda divisional, donde arrollaron y dejaron sin aliento a una de las mejores unidades defensivas de la temporada como la de Bills.

Burrow, Chase, Higgins y Mixon volverán a ser los puntales de un ataque que pone puntos en el marcador con facilidad pasmosa, y esta vez tendrá delante una defensa capaz de lo mejor y lo pero. La buena noticia para Kansas es que el coordinador defensivo Steve Spagnuolo sabe manejar a la perfección a sus hombres, como ya demostró ante Jaguars en el último encuentro.

