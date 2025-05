DeVonta Smith, ganador de la Super Bowl: "¿Jugar un partido de NFL en Barcelona? Sería genial"

La NFL está empezando a echar raíces en nuestro país. España, un país tradicionalmente conocido por su amor al fútbol —eso que desde el otro lado del charco llaman soccer— conocerá en cuestión de meses el football, ese deporte que se juega con casco y protecciones y en el que tan populares son expresiones como touchdown o quarterback.

Los Washington Commanders y los Miami Dolphins tendrán el honor de ser los equipos que protagonicen el primer partido de temporada regular de la NFL en suelo español en toda su historia. Será en el Santiago Bernabéu el próximo 16 de noviembre. SPORT, que estará presente en esa cita, pudo hablar precisamente con uno de los mejores wide receivers de la liga, DeVonta Smith, ganador de la Super Bowl el pasado febrero con los Philadelphia Eagles, quien fue invitado a vivir en primera persona el Clásico entre Barça y Real Madrid.

De ganar la Super Bowl a disfrutar del 'show' de Lamine

Los culés, de bien seguro, impresionaron al estadounidense con la victoria por 4-3. “Fue increíble, una gran experiencia. Se marcaron muchos goles y eso siempre es positivo. La atmósfera fue genial. Se nota que los fans están muy metidos”, dijo el receptor formado en Alabama, quien afirmó que el de Montjuïc era su primer partido de fútbol. Nuestro fútbol, vaya. DeVonta no es un gran conocedor del deporte rey y se mostró satisfecho de poder presenciar el partido más esperado del año entre azulgranas y blancos para “aprender más sobre el juego”.

DeVonta Smith atiende a SPORT en Barcelona / Dani Barbeito

Además, confesó sentirse “como en casa” en el Estadio Olímpico, viendo cómo la parroquia local empujó a los suyos hacia el triunfo. Normal, y es que DeVonta juega en uno de los campos más 'calientes' de toda la NFL, el de los Eagles de Philadelphia, conocida como la ciudad del amor fraternal y donde los aficionados, para lo bueno y lo malo, son extremadamente exigentes. Si no, que se lo pregunten a los 76ers de la NBA.

¿Jugará algún un día un partido de NFL en Barcelona?

El receptor no participará en el pionero encuentro en el Bernabéu entre Commanders y Dolphins, aunque cree que “será bueno” para el deporte y su expansión en otros países. “Salir ahí fuera delante de los fans será mágico. Muchos jugadores quizás no sepan que los apoyan aquí”. Preguntado por si se ve algún día jugando un encuentro de regular season en el nuevo Spotify Camp Nou, que se prepara para albergar un partido internacional a corto o medio plazo, el jugador sentenció: “Claro, sería genial. El público es estupendo”, por lo que no descartamos en un futuro ver a Smith anotando touchdowns en tierras catalanas con los de Philly.

DeVonta Smith anota un touchdown en la última Super Bowl / EFE

DeVonta, a sus 26 años, ya puede decir de pleno derecho que ha cumplido el sueño de una vida: ser campeón de la Super Bowl, el sueño de cualquier niño que empieza a jugar a fútbol americano. “Realmente no, ya lo superé. Es hora de la siguiente temporada”, dijo a SPORT a la pregunta de si todavía le sonaba raro eso de ser todo un campeón del trofeo Vince Lombardi. Lo hizo por todo lo alto, venciendo a los Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce por un contundente 40-22 y anotando uno de los touchdowns del partido. “Fue probablemente el mejor partido que hemos jugado. ¿Conseguir un touchdown? Me sentí bien, hice mi trabajo”, confiesa.

Favoritos a repetir título

El de Luisiana se perdió varios partidos por lesión en 2024 y atrapó para 833 yardas y 8 anotaciones en 13 encuentros disputados, aunque fue clave en playoffs ante Packers, Rams y Commanders para alcanzar el partido por el título. “Espero poder repetirlo este próximo año”, afirma DeVonta sobre el curso que viene, donde partirán como favoritos para el anillo tras una gran offseason, en la que Howie Roseman ha mantenido el núcleo ganador de Nick Sirianni. De hecho, los Eagles se repusieron a un inicio accidentado de campaña, donde empezaron con un récord de dos victorias y dos derrotas. A partir de ahí vino el punto de inflexión. “Fue importante estar juntos, unidos, haciendo el mismo trabajo. Afrontar la adversidad fue bueno para nosotros. Sacar adelante esos baches en el camino y saber de qué estamos hechos”.

DeVonta Smith en la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

El wide receiver, seleccionado en el puesto número 10 del Draft de 2021, es uno de los cinco jugadores en la historia que ha ganado el campeonato universitario (con Alabama), el trofeo Heisman que acredita al mejor jugador del año en College y una Super Bowl. “Es un grupo selecto del que formar parte, así que es una bendición estar ahí”, dijo. Una lista que completan Reggie Bush, Charles Woodson, Marcus Allen y Tony Dorsett. Smith forma una de las mejores duplas de receptores de toda la NFL junto a A.J. Brown, otro monstruo de la naturaleza con quien comparte posición y a quien admira, dentro y fuera del césped. “Es genial. Al fin y al cabo somos dos personas que queremos ayudarnos mutuamente a ser lo mejor que podamos”. También tuvo palabras bonitas para su mejor aliado, su quarterback, Jalen Hurts, el mismo que le lleva poniendo el balón en las manos desde sus días en Alabama: “Significa mucho para mí. Alguien que conozco desde hace años y, simplemente, tener esa relación desde la universidad es increíble”.