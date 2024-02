El CSD destaca que "España se posiciona a nivel mundial para acoger grandes eventos"

El director general de Deportes, Fernando Molinero, dijo este viernes que "tener un evento tan potente como un partido oficial de la NFL (fútbol americano) en Madrid que visibilice el deporte es muy importante" y confirma que "España se posiciona a nivel mundial para acoger grandes eventos internacionales".

Tras el anuncio hecho por la NFL de la celebración de un encuentro oficial en el Santiago Bernabéu en 2025, Molinero explicó que el CSD lleva meses trabajando con la liga estadounidense, desde que ésta se puso en contacto con el organismo para ver en qué otros países podía tener también algún un partido de la liga regular, como tiene en Reino Unido y Alemania.

"Hicimos una reunión presencial el 8 de noviembre y en el momento en el que me lo dijeron me pareció estupendo. Me reuní con el director de estrategia internacional de la oficina de Londres, el director de NFL en Europa en Reino Unido y la vicepresidenta de comunicación y marketing a nivel Estados Unidos y vimos enseguida que la colaboración por nuestra parte iba a ser absoluta, porque no es algo habitual que un partido de liga regular de NFL se juegue fuera de Estados Unidos", afirmó.

El director general indicó que en esas primeras conversaciones no estaba concretado si sería en 2024 o en 2025, aunque los plazos para que fuese este año "eran un poco exiguos" y además en ese momento el COI acaba de hacer oficial que en el programa olímpico de Los Ángeles 2028 entra el 'flag footbal', que es una especialidad del fútbol americano.

"Tener un evento tan potente como un partido de la NFL que visibilice el deporte en España para nosotros es una gran noticia. Cuando acaben los Juegos de París, espero que con grandes éxitos, vamos a empezar a hablar de que se inicia el ciclo de Los Ángeles en el que debuta el 'flag football'. Tenemos que empezar a desarrollar el deporte en España", apuntó.

Molinero se refirió al trabajo que hay detrás de esta iniciativa, ya que había muchos países interesados como Brasil, que finalmente acogerá un partido de la NFL este año, y confió en que la relación con esta "sea duradera".

"No es sencillo, hay muchísimo trabajo detrás. Desde entonces hasta ahora llevamos intercambiando información. Es muy importante que se desplacen delegaciones de Estados Unidos aquí para recabar el apoyo del gobierno de España y nosotros correspondiendo con la visita allí para que nos enseñen todo el proyecto en abril. Les hemos dicho que van a tener la máxima colaboración por nuestra parte", insistió.