Las claves de la jornada 16 de la NFL

La decimosexta jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las victorias de Panthers, Cowboys, Packers y Vikings fueron algunas de la más destacadas

La semana 16 de la NFL nos volvió a dejar con grandes partidos, y hay franquicias que se jugarán todo en las dos últimas jornadas de competición en donde se decidirá quién viaja hacia los playoffs y quién da por acabada su temporada y pone la mente en la offseason.

CAROLINA CONDENA A LIONS VÍA TERRESTRE

Panthers derrotó a Detroit Lions por 23 a 37, uno de los equipos más en forma de toda la NFL, en un encuentro donde los de Carolina avasallaron con el juego terrestre a su rival y registraron 320 yardas de carrera junto a tres touchdowns. Poco pudo hacer la ofensiva rival para contestar al ataque del conjunto de Charlotte.

En Panthers, Chuba Hubbard corrió para 125 yardas mientras que su compañero en el backfield, D’Onta Foreman, acumuló otras 165. Ambos se convirtieron en la primera pareja de jugadores de la historia en registrar al menos 125 yardas de carrera en un partido.

En total, la ofensiva de Carolina sumó 579 yardas ofensivas, y su quarterback, Sam Darnold, se aprovechó del magnífico día de sus corredores. El mariscal pasó para 250 yardas y sumó un touchdown aéreo y otro corriendo. Su 15/22 en pases permitieron a su equipo seguir el ritmo del juego terrestre, sometiendo a toda una unidad defensiva rival con falta de talento en la secundaria.

Sam Darnold es el tercer quarterback titular de Carolina Panthers esta temporada, y a falta de dos jornadas por disputarse, tiene la oportunidad de clasificar a playoffs a un equipo que parecía muerto a mitad de campaña.

Por parte de Detroit, la unidad ofensiva poco pudo hacer ante la inoperancia de sus hombres en defensa. Jared Goff, pese a sus 355 yardas aéreas y tres touchdowns, no estuvo todo lo bien que su estadística refleja. Una primera mitad floja y un fumble suyo penalizaron a la franquicia de Michigan a lo largo del partido.

DJ Chark fue el receptor con más yardas aéreas atrapadas con 108, pero fue Shane Zylstra el más prolífico, ya que acumuló tres touchdowns en tan solo 26 yardas de recepción.

First two carries of the game for @Hubbard_RMN: 30 yards & 35 yards 🔥🔥 #KeepPounding pic.twitter.com/pNclw48w11 — NFL Canada (@NFLCanada) December 24, 2022

LA DEFENSA DE DALLAS VUELVE A DEMOSTRAR SU VALÍA

Los Cowboys derrotaron por 34 - 40 a unos Philadelphia Eagles lastrados por la baja de su quarterback titular, Jalen Hurts. Pese a la victoria, los de Dallas volvieron a penalizar demasiado las pérdidas de balón, una faceta que parece que será el factor determinante de cara a los próximos playoffs.

Dak Prescott estuvo francamente bien. El quarterback pasó para 347 yardas, tres touchdowns y fue interceptado en una ocasión (una pérdida de balón muy grosera en su primera posesión.). Prescott es quizás uno de los jugadores que más división genera en toda la NFL, pero esta vez demostró por que su franquicia confía en él para ser el líder de su proyecto.

Dak encontró a sus jugadores en los tres niveles del campo, y estuvo preciso en lanzamientos en profundo, en especial en un pase a TY Hilton. Su mejor socio en ataque fue CeeDee Lamb con 120 yardas atrapadas y dos touchdowns. Vía terrestre, la pareja Pollard-Elliot no estuvieron brillantes, y sumaron 74 yardas entre ambos.

Quien volvió a dar un pase al frente fue la unidad defensiva tejana, que limitó a Miles Sanders, líder en yardas terrestres de toda la NFL, a tan solo 3.1 yardas por carrera. Más allá del buen papel de la línea defensiva ante la carrera, Kearse y DaRon Bland sumaron dos intercepciones en la secundaria.

En el lado contrario, Gardner Minshew fue el quarterback titular y sustituyó a Hurts con mucha solvencia. Pasó para 355 yardas aéreas y dos touchdowns, dejándonos con pases de nivel a sus compañeros y demostrando que es más que un simple recambio de urgencia.

La pareja de receptores de Eagles volvió a estar a su mejor nivel y fueron un quebradero de cabeza para el rival. AJ Brown atrapó 103 yardas y DeVonta Smith capturó 113 junto a dos touchdowns.

El ataque aéreo, ahora con Dallas Goedert de vuelta, volvió a dejar buen sabor de boca, pero la carrera no estuvo al nivel, ya que Sanders estuvo limitado durante todo el encuentro. Un fumble suyo en los últimos minutos condenó a Philadelphia y sus aspiraciones de victoria.

Quienes no bajaron sus prestaciones fueron la unidad de presión al quarterback, y los Philadelphia Eagles registraron 6 sacks a lo largo del partido. Josh Sweat y Haason Redick fueron los grandes protagonistas.

Ty Hilton already making an impact for Dallas pic.twitter.com/nfuNGfQ7Zc — JPA (@jasrifootball) December 24, 2022

SIGUEN LAS ALEGRÍAS EN SAN FRANCISCO

49ers derrotó en su feudo a Commanders por 20 - 37 en un duelo en donde los visitantes presentaron en el césped sus dos quarterbacks, una decisión crucial de Ron Rivera que puede decidir si los capitalinos estarán o no en playoffs.

San Francisco volvió a dominar desde la defensa, y como es habitual, Nick Bosa fue el máximo exponente de esa unidad con dos sacks (uno de ellos crucial para decantar el partido) y dos placajes para pérdida. El Edge Rusher volvió a castigar a la línea ofensiva rival en un partido donde Fred Warner y Jimmie Ward, que consiguió una intercepción, también estuvieron a un gran nivel.

En la ofensiva, Brock Purdy lanzó para 234 yardas aéreas y dos touchdowns, en otra muestra más de que el rookie está muy preparado para asumir las riendas de la ofensiva de Kyle Shanahan. Purdy lidera la liga desde la semana 13 en rating de pase (110.0) y en pases de anotación por intento de lanzamiento (7.5%).

Ante Commanders, George Kittle acabó como el receptor con más yardas atrapadas con 120 y dos touchdowns, y demostró su rapidez de piernas como tight end. Vía terrestre, Ray-Ray Mcloud III acabó con 71 yardas y un touchdown de carrera en tan solo un intento, en una jugada en Jet Sweep que ha sido una de las mejores de la jornada en la NFL.

En Washington, Ron Rivera sentó a Taylor Heinickie tras acumular un fumble y una intercepción en el último cuarto de encuentro. Su sitio lo ocupó Carson Wentz, quién lanzó para 123 yardas, un touchdown y 12/16 pases completados.

Wentz estuvo bien en los minutos que tuvo, y las dudas sobre quién ocupará la posición de quarterback titular en Washington ya están en el aire, a tan solo dos jornadas cruciales para saber si el equipo se clasificará o no para playoffs.

El receptor rookie Jahan Dotson sigue en un estado de forma pletórico, y atrapó 76 yardas y un touchdown. Sus acompañantes en las alas abiertas, Curtis Samuel y McLaurin, también protagonizaron una recepción para touchdown.

GREG JOSEPH VUELVE A SALVAR A VIKINGS

Estamos muy acostumbrados a ver partidos de Minnesota Vikings decidirse en el último suspiro, y el partido ante Giants no podía ser de otra manera, con protagonismo otra vez para el kicker Greg Joseph que puso el definitivo 24 - 27 ante New York Giants.

Con esta victoria, los Vikings están 11-0 en partidos decididos por una anotación o menos, el mayor registro en la historia de la liga. Ambos equipos lucharon hasta el último momento, en un duelo que todo indica que volveremos a ver en enero.

Justin Jefferson volvió a jugar un partido a la altura de su estatus actual, el de mejor wide receiver de toda la NFL. El ex de LSU capturó 133 yardas y un touchdown, apareciendo en todas las zonas del campo a la ayuda de su quarterback. ‘JJ’ lidera la liga como el receptor en activo con más yardas de recepción por partido (99.4) y su candidatura a jugador ofensivo del año parece ser ya definitiva a su favor.

A su lado, TJ Hockenson también tuvo un gran partido, en el que acabó con 109 yardas aéreas y dos touchdowns, uno de ellos importantísimo para declinar la balanza a favor de su equipo.

En el lado opuesto del césped, los Giants volvieron a luchar con todo ante uno de los mejores equipos de la competición. Daniel Jones demostró que está capacitado para liderar una ofensiva en la NFL, y completó 30/42 pases para 334 yardas, un touchdown y una intercepción. Ante la presión que sufrió, corrió otras 34 yardas en cuatro ocasiones.

Hay muchas dudas sobre si el quarterback de la franquicia neoyorquina debe ser el líder del proyecto de Brian Daboll, pero lo que está claro es que está jugando a un gran nivel incluso sin talento en materia de receptores, una asignatura pendiente para la próxima agencia libre.

Riche James, Hodgins y Darius Slayton fueron sus objetivos primarios en el juego de pase y acabaron con 90, 89 y 79 yardas respectivamente. Saquon Barkley protagonizó un touchdown de carrera crucial a falta de dos minutos que permitiría acabar empatando el encuentro para Giants, y registró 84 yardas de carrera en todo el encuentro.

La línea defensiva del conjunto de Nueva York volvió a jugar un papel importante, y acumuló cuatro sacks y seis placajes para pérdida. En la secundaria, volvieron a sufrir para detener las rutas de los skill players rivales.

LOS BENGALS SUFREN (DE MÁS) PARA GANAR A PATRIOTS

Los Bengals derrotaron a New England por 22 - 18 en un partido con dos mitades completamente diferentes. En los primeros treinta minutos volvimos a ver a unos Cincinnati Bengals en modo ‘playoffs', con Joe Burrow lanzando pases a placer y en cualquier situación. El quarterback acabó el partido con 375 yardas, tres touchdowns pero fue interceptado en dos ocasiones.

Burrow completó una gran primera pero en la segunda parte estuvo mucho más errático. Lanzó un pick-six a mediados del tercer cuarto que le dio alas a los Patriots, que estuvieron a pocos puntos de completar la remontada. Tee Higgins volvió a estar estelar con 128 yardas de recepción en ocho intentos, mientras que Ja’Marr Chase capturó otras 79 yardas.

La franquicia de Cincinnati acumula ahora un balance positivo de 11-4 y ocupan la primera plaza de la AFC Norte, con Ravens un partido por detrás. Los Bengals ya están clasificados para playoffs, pero su primer sitio en la división aún está por decidirse.

La baja de La'el Collins, right tackle titular para Cincinnati, fue la peor noticia para la franquicia de Ohio ya que es uno de los mejores protectores de Joe Burrow.

En el conjunto de Nueva Inglaterra, los hombres de Bill Bellichick jugaron una primera parte paupérrima en cuanto a producción ofensiva, pero las recuperaciones defensivas y un ataque más solvente cambiaron las cosas en los últimos dos cuartos.

Mac Jones lanzó para 240 yardas y dos pases de touchdown, y Kendrick Bourne y Jakobi Meyers fueron sus dos mejores receptores con 100 y 83 yardas respectivamente y una anotación para touchdown de cada uno.

Tras esta derrota, los Patriots acumulan un balance negativo de 7 - 8 y tendrán que obrar el milagro para ocupar una posición de Wild Card en postemporada, ya que se enfrentarán a Dolphins y Bills en las dos últimas semanas de competición.

LOS PACKERS NO SE RINDEN Y TUA SIEMBRA DUDAS EN MIAMI

Green Bay acabó ganando a Dolphins por 26 - 20 en un encuentro donde los errores garrafales de Tagovailoa en el momento más importante del encuentro condenaron a la franquicia de Florida. Pese al récord negativo de Packers y su más que decepcionante temporada, nadie puede dar por muerto a un equipo liderado por Aaron Rodgers en el césped y Matt Lafleur en la banda.

El quarterback completó 24/38 pases que convirtió en 238 yardas, un touchdown y una intercepción. No fue una clase magistral de Rodgers, pero apareció cuando más se le necesitaba, y su experiencia en los momentos importantes fue más que evidente en el último tramo de encuentro.

Lo que determinó el partido fueron las tres intercepciones consecutivas por parte de la defensa de Packers a Tua Tagovailoa, jugador que acabó el encuentro con 310 yardas de pase. Rasul Douglas, Jaire Alexander y Campbell fueron los artífices de un horrendo último cuarto del quarterback de Dolphins, quién condenó a su equipo a la derrota.

Tua lanzó tres balones a las manos de sus rivales en las tres últimas posesiones de su equipo, dos de ellas dejando una muy mala imagen para un jugador que debería estar liderando a una franquicia que aspira a llegar a Superbowl. La pareja de receptores de Dolphins dejó otro gran partido: Jaylen Waddle capturó 143 yardas y Tyreek Hill atrapó otras 103.

Todo son dudas ahora en Miami respecto a las capacidades de su quarterback, y Mike McDaniel, head coach de Dolphins, deberá sacarse un conejo de la chistera para darle la vuelta a esta situación. Patriots y Jets serán los próximos rivales de los de Florida, dos duelos en los que estarán obligados a ganar.

La noticia en negativo para Green Bay vino en forma de lesión, ya que Christian Watson, principal socio de Aaron Rodgers, tuvo que retirarse del partido por un contratiempo físico en su cadera. No parece grave para el rookie, quien será clave en las dos últimas jornadas de competición.

BRADY OBRA LA ENÉSIMA REMONTADA DE SU CARRERA

Tampa Bay Buccaneers sufrió de lo lindo para derrotar a unos Cardinals que jugaron con Trace McSorley, tercer quarterback de la franquicia, en un encuentro que terminó por 19 - 16. Los Arizona Cardinals supieron mantenerse hasta el último cuarto de partido, en el que los de Florida remontaron finamente un déficit de 10 puntos y llevaron el encuentro a la prórroga.

Tom Brady lideró la remontada de Buccaneers en un último cuarto donde el quarterback volvió a demostrar que, pese no estar en su mejor nivel individual, aún conserva todas y cada una de las facetas que lo han hecho el mayor competidor de este deporte.

Ya en la prórroga, Brady completó cada uno de los seis pases que lanzó en los que recorrió 69 yardas y le puso el balón para ganar el partido a su kicker, Ryan Succop, quien hizo buena una patada de 40 yardas para darle la victoria a su equipo.

Leonard Fournette fue el mejor jugador en la ofensiva de Tampa, corrió para 72 yardas y atrapó nueve balones que convirtió en 90 yardas aéreas.

Trace McSorley realizó un buen debut en la NFL, pero poco pudo hacer en los momentos más importantes, donde protagonizó un fumble que acabaría condenando a su equipo a la prórroga. Acabó el enfrentamiento con 217 yardas de pase y catorce de carrera.

Con esta victoria, Tampa sigue liderando la NFC Sur con un balance negativo de 7 - 8, y en caso de ganar en la próxima jornada, los de Tom Brady certificarán su pase para los playoffs en una campaña decepcionante del conjunto dirigido por Todd Bowles.

La NFL afronta el próximo fin de semana la penúltima jornada de la temporada, en la que muchos equipos se jugarán estar o no en los playoffs.