Las claves de la Jornada 13 de la NFL

La decimotercera jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las victorias de 49ers, Eagles, Packers o Bengals fueron algunas de las más destacadas

La semana 13 de la NFL se presentaba como otra jornada decisiva para aquellos equipos que quieren aspirar a tener un sitio en los puestos de playoffs, una postemporada que empieza en poco más de un mes y que dará inicio al camino hacia la ansiada Superbowl.

JOE BURROW LE GANA LA PARTIDA (OTRA VEZ) A MAHOMES

Cincinnati Bengals, la bestia negra de Mahomes, volvió a derrotar a Kansas City Chiefs en el encuentro que acabó por 24 a 27 a favor de los de Ohio. Joe Burrow, 25/31 pases completados, volvió a estar a un nivel estelar en un partido que repetía la pasada edición de la final de la AFC.

El quarterback de Bengals pasó para 286 yardas y dos pases de anotación, y volvió a ser esa versión de jugador imparable para la defensiva rival. La vuelta de Ja’Marr Chase después de 3 partidos por lesión volvió a ser clave para los de Zac Taylor, y atrapó siete pases para 97 yardas. Samaje Perine acumuló 155 yardas totales y fue un puntal para el ataque de Bengals con su juego bidimensional.

Los Chiefs sumaron su tercera derrota de la campaña en un partido competido de tú a tú. Mahomes acumuló 223 yardas de pase y un touchdown, y esta vez su socio favorito, Travis Kelce, tan solo atrapó cuatro pases para 56 yardas y no tuvo el protagonismo esperado en un partido de vital importancia contra uno de los mejores equipos de la liga.

Isiah Pacheco, el pasado pick 251 de último draft, volvió a hacerse cargo del backfield y corrió para 66 yardas y una anotación. El running back crece a medida que pasan los partidos y ya es un fijo para Andy Reid en situaciones de carrera por fuera.

George Karlaftis por parte de Kansas y Sam Hubbard por parte de Cincinnati, fueron los dos nombres más sonados de sus respectivas unidades defensivas, dos jugadores capaces de generar presión a las líneas ofensivas rivales con frecuencia.

SIN GAROPPOLO, LA DEFENSA DE 49ERS VENCE A DOLPHINS

En un partido marcado por la tempranera lesión de Jimmy Garoppolo, quarterback titular de San Francisco y baja confirmada para lo que resta de temporada, la defensa de 49ers volvió a estar excelente y lideró el triunfo de su equipo ante Miami Dolphins por 33 a 17.

Nick Bosa, edge rusher de San Francisco, fue la estrella del partido y acumuló 3 sacks en el el encuentro, siendo una apisonadora para la línea ofensiva de Miami. En global, toda la unidad defensiva de San Francisco volvió a ser estelar y demostró una vez más por qué son la número uno en toda la NFL.

En la ofensiva, la baja de Garoppolo obligó a saltar al campo a Brock Purdy, el último jugador elegido en el pasado draft. No le fue mal a “Mr Irrelevant” y completó buenos pases, mostrándose seguro en el pocket. Acabó con 210 yardas de pase, dos touchdowns y una intercepción, en una sólida actuación del novato.

Por parte de Dolphins, pese empezar el encuentro con un touchdown de 75 yardas de Sherfield, la ofensiva de Miami no estuvo al nivel de las pasadas jornadas. Tua Tagovailoa estuvo errático en pases que suele completar con asiduidad y fue interceptado en dos ocasiones. Pese a las 146 yardas atrapadas por aire de Tyreek Hill, poco pudieron hacer los de Mike McDaniel ante la defensa de 49ers.

PHILADELPHIA ASUSTA, Y MUCHO

Los Philadelphia Eagles son sin duda uno de los máximos candidatos al anillo esta temporada, pero la victoria cosechada este pasado domingo ante Titans por 35 a 10 puede haber sido el toque definitivo para un equipo que parece no tener techo.

Los Eagles destrozaron con su dúo en ataque, Jalen Hurts y AJ Brown, a unos Titans incapaces de detener los envites rivales. El quarterback pasó por 380 yardas y 3 touchdowns mientras que el receptor atrapó para 119 yardas y dos touchdowns, siendo imparable para la secundaria rival de su ex equipo.

Otra vez Tennessee fue incapaz de correr y gran parte de la culpa la tuvo la línea defensiva de los rivales. Con la vuelta de Jordan Davis tras lesión, la unidad comandada por Sweat y Fletcher Cox contuvo a Derrick Henry a tan solo 30 yardas de carrera y llegó a completar sack en ocho ocasiones al quarterback rival.

Con esta victoria, los Eagles amplían su abanico de victorias a 11, con tan solo una derrota, y siguen reafirmando su liderato de la Conferencia Nacional. Por su parte, los de Mike Bravel siguen liderando la comodísima AFC Sur con siete victorias y cinco derrotas

TABLAS EN EL METLIFE STADIUM

Giants y Commanders, en el duelo entre los dos últimos equipos de la NFC Este, acabaron 20 a 20 en un partido marcado por las necesidades de ambos equipos de cara a playoffs.

Daniel Jones, quarterback del conjunto neoyorquino, pasó por 200 yardas y un pase de touchdown. De sus 25 pases, seis de ellos fueron atrapados por Darius Slayton, su socio favorito en ataque, que acabó el encuentro con 90 yardas de recepción.

Una de las mejores noticias para Brian Daboll fue el trabajo de su línea defensiva, que bajo las órdenes de Thibodeaux, Lawrence y Ojulari consiguieron meter presión a la ofensiva rival y ya es una de las unidades más prometedoras de toda la liga.

En el lado rival, Heinicke lanzó 275 yardas aéreas y dos touchdowns de pase. Curtis Samuel y Terry McLaurin se combinaron para 168 yardas de recepción y fueron una amenaza constante para la defensiva de Giants. Brian Robinson volvió a ser un puntal vía terrestre como ya lleva demostrando toda la temporada, y acabó el partido con 96 yardas de carrera.

Tal y como se esperaba, fue un partido de trincheras donde la línea defensiva de Washington volvió a demostrar el nivel exhibido a lo largo de la temporada. Daron Payne fue el líder en sacks con 2 y Kamren Curl realizó 12 placajes.

Darius Slayton making it look easy



(via @Giants) pic.twitter.com/vZgCs8DHSQ — Giants Videos (@SNYGiants) December 4, 2022

BROTES VERDES EN GREEEN BAY

Con la victoria de Green Bay ante Chicago por 28 a 19, los de Wisconsin se convirtieron en el equipo de toda la historia de la NFL con más victorias, superando precisamente a Bears, su eterno rival.

El receptor rookie de Green Bay, Chistian Watson, volvió a anotar dos touchdowns y lleva ocho en los últimos cuatro partidos. El novato sumó 94 yardas totales. Aaron Rodgers pasó para 182 yardas de pase y un touchdown y AJ Dillon volvió a ser un terremoto en el ataque terrestre, sumando 93 yardas y una anotación.

Pese no realizar un gran partido, Jaire Alexander, cornerback estrella de Packers, realizó una intercepción vital a Fields que puso el broche final al partido.

Los de Chicago sucumbieron otra vez ante su quimera, Aaron Rodgers, y demostraron una vez más por qué son un equipo ya completamente desahuciado esta campaña. Justin Fields acabó con 352 yardas totales pero no fue capaz de anotar ningún touchdown y dejó algunas dudas en su toma de decisión.

Equanimous St Brown, 85 yardas atrapadas, y Montgomery, 61 yardas de carrera, fueron dos nombres destacados de la ofensiva de Bears.

BROWNS Y LIONS SUMAN VICTORIAS BALSÁMICAS

En un partido marcado por el regreso de Deshaun Watson a un partido de la NFL tras 700 días, los Browns se impusieron 27 a 14 a Houston Texans. El quarterback de Cleveland, 131 yardas de pase y una intercepción, no ofreció una imagen muy esperanzadora, fallando algunos pases fáciles y con sensaciones de nerviosismo en el pocket.

Pese a esto, Watson también mostró algunos síntomas positivos en situaciones de pase a la zona intermedia, donde conectó con Peoples Jones y Amari Cooper , y también se atrevió a correr en un par de ocasiones recordando su buen juego de piernas.

Un pick six de Fields II en defensa y un retorno de punt que acabó en touchdown guiaron la victoria para Browns, Por parte de Texans, el rookie Dameon Pierce fue la nota más positiva con 73 yardas terrestres.

Browns Pick-6! Their third D/ST TD of the day



📺: #CLEvsHOU on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/Vz8D2Cm19r pic.twitter.com/XPRarHYloF — NFL (@NFL) December 4, 2022

Los Lions siguen ofreciendo una gran imagen en esta segunda mitad de temporada, esta vez derrotando a Jacksonville por 40 a 14 en un cómodo encuentro para los de michigan.

Jared Goff parece encontrarse cada vez más cómodo en esta ofensiva, y lanzó para 340 yardas y dos pases de touchdown. Otra vez fue Amon-Ra St. Borwn su receptor favorito en ataque, con 114 yardas y dos touchdowns atrapados.

Hay brotes verdes en la ofensiva de Detroit y, en el backfield, DeAndre Swift sigue produciendo de manera espectacular, corriendo para 97 yardas de carrera y un touchdown y atrapando 49 yardas en situaciones de pase. En la unidad defensiva, Aidan Hutchinson, pasado número 2 del draft, volvió a generar presión al quarterback rival y demostró que es una futura estrella en la posición de edge rusher.

En Jaguars, Trevor Lawrence volvió a tener un partido irregular en un partido marcado por su “casi lesión” en una jugada donde su rodilla pudo romperse tras un placaje rival. Christian Kirk fue el receptor más destacado con 104 yardas atrapadas

MINNESOTA VIKINGS SIGUE EN CRECIMIENTO

Quién iba a decir que los Vikings estarían con un balance de diez victorias y tan solo dos derrotas a principios de diciembre. El buen estado de forma de Minnesota es una realidad, y este equipo, sin grandes fuegos artificiales, ya presenta firme candidatura para luchar por todo en postemporada.

En un partido de menos a más para Kirk Cousins, el quarterback de Vikings acabó con 173 yardas de pase y un touchdown, y volvió a confiar en el juego de carrera de Dalvin Cook para sostener sus drives en ataque. El corredor acabó con 86 yardas terrestres y una anotación. No fue una exhibición en ataque, pero Minnesota completó un partido muy serio y no concedió ninguna pérdida de balón.

Los Jets estuvieron a unas pocas yardas de Mike White de remontar el encuentro, pero finalmente sucumbieron ante uno de los mejores equipos de la competición. El quarterback de Jets, pese no conseguir ningún touchdown y ser interceptado en dos ocasiones, acabó con 369 yardas de pase y volvió a demostrar su buena conexión con Garret Wilson, a quién pasó en ocho ocasiones para 162 yardas.

White volvió a realizar algunos buenos pases y, sin ofrecer un juego espectacular, apunta a que seguirá siendo el quarterback titular para Robert Saleh, por delante de Zach Wilson.

Justin Jefferson gets the feet down for the TD



📺: #NYJvsMIN on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/rt0pyTSiXl pic.twitter.com/jWihdx9NFr — NFL (@NFL) December 4, 2022

En la unidad defensiva neoyorquina, Quinnen Williams y Carl Lawson volvieron a registrar un sack cada no en el partido y fueron los nombres más destacados de Jets en este lado del césped.