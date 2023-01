Barcelona Dragons 2023 : Así se presenta la temporada

Tercera andadura del equipo en la European League of Football, la competición europea más prestigiosa de fútbol americano Los Dragons presentan muchos cambios en su plantilla, grandes jugadores han dejado la disciplina a la vez que otros nombres ilusionantes se han incorporado al proyecto

Los Barcelona Dragons entran en su tercera temporada en la ELF (European League of Football) con muchas novedades en su roster. Tras un primer año de aprendizaje, el equipo de Reus cuajó una gran segunda campaña en la liga europea de fútbol americano, y finalizó el curso con un balance positivo de 8-4, consolidándose como uno de los conjuntos más divertidos de la competición.

Los Dragons se coronaron campeones divisionales y ofrecieron un juego ofensivo eléctrico y muy vistoso de la mano de sus mejores hombres en esta parcela, Zach Edwards y Kyle Sweet. Quarterback y receptor fueron los principales ejecutores del game plan del entrenador Andrew Weidinger, que elevó el nivel del equipo hacia nuevos horizontes en su debut como entrenador jefe en la franquicia.

Pese a una ilusionante temporada, el equipo penalizó el cansancio en el último tramo y cayeron en semifinales ante Vienna Vikings por 12 - 39, conjunto contra el que ya habían perdido en sus dos ‘cara a cara’ de la temporada regular.

El próximo mes de junio arranca esta tercera participación de Barcelona Dragons en la renovada liga europea de futbol americano, que amplía sus participantes año tras año y está sentando las bases de un modelo de competición exitoso. Recordamos que los Dragons juegan por el momento en Reus, Tarragona, donde disputan sus partidos como local.

El proyecto de los Dragons para la temporada 2023 presenta nuevas caras en prácticamente todas las líneas. A continuación analizamos las bajas más sonadas y las incorporaciones más destacadas. El cambio más notorio para la plantilla será en los banquillos, y es que Gabriel ‘Black’ Sanchez será el nuevo head coach y cogerá el relevo de Weidinger, que fue el entrenador del año en la ELF la pasada temporada.

Coach ‘Black’ ya formaba parte del staff técnico del equipo como coordinador defensivo y entrenador de defensive backs, y fue el artífice principal de unos Dragons que se consolidaron como la tercera mejor defensa de la competición. En el césped, hay tres bajas que sobresalen del resto.

Zach Edwards: El quarterback y líder del equipo abandona la dinámica ‘dragon’ tras un periplo de dos años en Reus, tiempo suficiente para convertirse en el líder histórico en yardas de pase y yardas de carrera como mariscal en toda la liga. El estadounidense quedó en segundo lugar en las votaciones para el MVP , y fue el principal motivo del éxito del conjunto catalán. ‘Magic Edwards’ jugará ahora en París.

La otra gran salida es Kyle Sweet, receptor y socio favorito en ataque de Zach. Volverán a jugar juntos en la capital francesa este 2023. Sweet fue galardonado con el jugador ofensivo del año en la ELF tras liderar la liga en recepciones, yardas, y touchdowns, y fue uno de los principales motivos de la explosividad en ataque de la franquicia.

Alejandro Fernández: El liniero defensivo abandona la disciplina ‘dragon’ tras coronarse como uno de los mejores jugadores de la competición en esta unidad. El español cosechó 15.5 sacks, 21 placajes para pérdida y forzó siete fumbles, consolidándose como uno de los hombres más poderosos en el pass rush. Jugará en Rhein Fire el próximo curso a las órdenes de Andrew Weidinger.

Otras bajas: Celestin Ngimbi, Eduardo Sánchex, Edwin Elio, Niko Lester, Benjamin Plu, Anthony Rodríguez, Gabriel Rodríguez, Igor Maslanka, Yago Rivero, Miguel Kabankaya, Jarius Moll y Michael Sam.

La dirección deportiva de Dragons se ha puesto manos a la obra para suplir las salidas del equipo. Estas son las incorporaciones más destacadas.

Estos serán los cuatro nuevos jugadores que llenan el ‘cupo’ de estadounidenses para los de Reus y conformarán el grueso de la nueva planificación deportiva:

La decisión se hizo demorar, pero ya hay nuevo líder a los mandos de la ofensiva. Conor Miller será el quarterback de la franquicia para este año 2023, jugador que llega procedente de los Leipzig Kings. Miller fue seleccionado para el Team USA y tiene un buen currículum en países como Alemania, Austria y Francia donde posee excelentes registros en yardas y touchdowns. Inició su carrera en la universidad de Florida Atlantic, donde jugó en la primera división de la NCAA.

This one looks familiar 👑 Miller ➡️ Stretch #BTHatLKG pic.twitter.com/ij1hLZFo37