Maserati GranCabrio Folgore Tignanello: El primer descapotable de lujo 100% eléctrico 'made in Italy'

Este vehículo, la versión más futurista y 100% eléctrica de la marca de Módena, ha sido diseñado en exclusiva para Marchesi Antinori y será subastado el 14 de julio en la Gala Arts for All del Festival Napa Valley en California, uno de los eventos benéficos más importantes dedicados a las artes en Estados Unidos.

Maserati Grancabrio Folgore Tignanello: Un descapotable de lujo 100% eléctrico / Maserati

Esta colaboración no solo celebra el medio siglo de Tignanello, sino también el 110 aniversario de Maserati. Marchesi Antinori, con una rica historia vinícola familiar de más de 600 años y 26 generaciones, representa un símbolo de Italia, al igual que Maserati. Ambas marcas comparten una identidad sólida, una intuición innovadora y un profundo respeto por la tradición, valores que han convertido a la bodega italiana y a la casa automovilística en referentes mundiales en sus respectivos campos.

El GranCabrio Folgore es la última incorporación de Maserati, el primer descapotable 100% eléctrico del segmento de lujo y el más rápido del mercado. Prestaciones, confort, estilo y elegancia confieren a este automóvil equipado con un sistema de baterías basado en la tecnología de 800 V, desarrollado con soluciones técnicas de vanguardia basadas en la Fórmula E, la capacidad de ofrecer unas prestaciones extraordinarias combinadas con el confort y la elegancia típicos del Tridente.

La inspiración para este coche proviene directamente del viñedo de Tignanello, una metáfora de las raíces y el terreno que nutre tanto a los vinos como a los automóviles. El GranCabrio Folgore Tignanello refleja esta conexión a través de su diseño, colores y materiales, capturando la esencia del prestigioso viñedo y los 50 años de historia de Tignanello.

Maserati Grancabrio Folgore Tignanello: Un descapotable de lujo 100% eléctrico / Maserati

El exterior del GranCabrio Folgore Tignanello presenta una pintura especial denominada Terra di Tignanello, un tono castaño inspirado en el suelo del viñedo, combinado con un burdeos cobrizo que evoca los tonos de las barricas de Tignanello. Este color metálico y prestigioso es un homenaje a la finca y al ambiente de la bodega. Las llantas y las pinzas son negras, con emblemas en cobre brillante que destacan sobre un fondo pulido. La capota de tela negra completa el elegante diseño exterior.

El interior del GranCabrio Folgore Tignanello es donde los detalles más románticos y significativos cobran vida. Los asientos están revestidos en cuero y un innovador tejido multimaterial plateado y burdeos, fabricado con Vegea, un material extensible derivado de los viñedos que recuerda las hileras de viñas en las colinas de Tignanello. Este tejido, que tiene el aspecto y el tacto del cuero, se utiliza por primera vez en un automóvil de Maserati, subrayando el compromiso de la marca con la innovación y la sostenibilidad.

Maserati Grancabrio Folgore Tignanello: Un descapotable de lujo 100% eléctrico / Maserati

Otros detalles del interior incluyen madera de brezo oscura grabada con láser, evocando las barricas de roble de Tignanello, y bordados que combinan el Tridente de Maserati con el sol, un elemento distintivo de la etiqueta del vino Tignanello. Este símbolo también está grabado en el túnel central, junto con las fechas 1971-2021, marcando los 50 años desde la primera añada de Tignanello.

Maserati Grancabrio Folgore Tignanello: Un descapotable de lujo 100% eléctrico / Maserati

El GranCabrio Folgore Tignanello no solo es una celebración del legado de Tignanello y Maserati, sino también una muestra del compromiso de ambas marcas con la excelencia y la innovación. La subasta de este vehículo único en la Gala Arts for All del Festival Napa Valley no solo destacará la colaboración entre estas dos icónicas casas italianas, sino que también apoyará las artes, subrayando el impacto cultural y social que ambas marcas han tenido a lo largo de los años.

Maserati Grancabrio Folgore Tignanello: Un descapotable de lujo 100% eléctrico / Maserati

Esta edición especial del GranCabrio Folgore es una verdadera obra de arte en movimiento, un homenaje a la tradición y a la innovación que han definido a Maserati y a Marchesi Antinori durante décadas. Con su diseño exclusivo, materiales innovadores y un profundo respeto por la historia y el legado, el GranCabrio Folgore Tignanello es un testimonio del compromiso de ambas marcas con la excelencia y la creatividad.

El Maserati GranCabrio ofrece cuatro plazas reales, posibles gracias a la capota de tela. También viene con una serie de sistemas y detalles innovadores, como el calientacuellos para viajar con la capota bajada incluso cuando la temperatura es baja, y el cortavientos para reducir las turbulencias en el interior del habitáculo.