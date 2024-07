Así luce en pista el impresionante Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Hypercar

El nuevo Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se estrena en pista. Aston Martin y Heart of Racing han comenzado un completo programa de pruebas a modo de preparación para pelear por la victoria en las 24 Horas de Le Mans del próximo año por primera vez desde su triunfo en 1959.

El nuevo Hypercar, desarrollado por Aston Martin Performance Technologies y el equipo de fábrica The Heart of Racing, ha completado un shakedown y pruebas de evaluación iniciales en el Reino Unido esta semana. El coche ha sido conducido por el piloto de desarrollo de Aston Martin High Performance, Darren Turner (GBR), y por los integrantes de The Heart of Racing, Mario Farnbacher (DEU) y Harry Tincknell (GBR), que consiguieron la victoria en la categoría LMGTE de las 24 Horas de Le Mans 2020 con Aston Martin.

El impresionante Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Hypercar / ASTON MARTIN

Aston Martin y The Heart of Racing comenzarán ahora un completo programa de desarrollo para preparar el coche de cara a la homologación de la FIA en otoño y a su debut en carrera a principios de 2025. El Aston Martin Valkyrie AMR-LMH es el primer vehículo de competición desarrollado en base a la normativa Hypercar que competirá tanto en el FIA World Endurance Championship [WEC] y en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship [IMSA] estadounidense.

El Aston Martin Valkyrie AMR-LMH es único entre los Hypercar, puesto que deriva de un modelo de producción de altas prestaciones, el Aston Martin Valkyrie, el hiperdeportivo definitivo. El equipo de fábrica The Heart of Racing inscribirá dos Valkyrie AMR-LMH en el WEC y una unidad en el IMSA en 2025.

Sobre el nuevo Valkyrie AMR-LMH, Adam Carter, Head of Endurance Motorsport de Aston Martin, ha declarado: “El Valkyrie AMR-LMH establece su propio estándar como vehículo de competición auténtico. El nuevo hypercar va mucho más allá de ser una optimización del coche de calle, es un prototipo completamente nuevo construido desde cero, teniendo en cuenta todos los retos que presentan las normas actuales y futuras, establecidas por el Automobile Club de l’Ouest, la FIA y el IMSA. El Valkyrie AMR-LMH es un coche de carreras puro y vanguardista, y aunque el programa de pruebas está en su inicio, estamos satisfechos de que se estén alcanzando los objetivos y criterios que nos hemos propuesto”.

El chasis de fibra de carbono optimizado para competición del Valkyrie LMH utiliza una versión modificada del sensacional motor Cosworth V12 atmosférico de 6.5 litros, que alcanza 11.000 rpm y desarrolla más de 1.000 CV en su versión estándar. La unidad de potencia ha sido mejorada y adaptada para cumplir con los requisitos de prestaciones de la categoría Hypercar y ha sido desarrollada para soportar los rigores de la competición de resistencia de primer nivel.

The Heart of Racing estableció recientemente una sede en el Reino Unido para el programa en el WEC, cerca de donde se construyen los coches en cooperación con Aston Martin Performance Technologies, cuya sede se encuentra en Silverstone. El equipo está supervisando el desarrollo y el programa de pruebas del Valkyrie AMR-LMH, que se trasladará desde Reino Unido hasta circuitos europeos a lo largo del verano, siendo prioritarios los test de evaluación de prestaciones.

El Team Principal de The Heart of Racing, Ian James, ha declarado: “Las primeras vueltas para el Valkyrie AMR-LMH han supuesto un gran orgullo. El nacimiento de este proyecto nos ha llevado un par de años, así que trasladarlo a la pista y verlo rodar en directo es muy importante para The Heart of Racing. Estamos deseando afrontar el camino que tenemos por delante, es un desafío para todos los implicados en este proyecto. Estamos en la cima del automovilismo deportivo, los competidores son extraordinarios y llevan mucho tiempo en esto. Algunos tienen recursos infinitos. Sabemos que nos enfrentamos a los mejores, así que nuestra intención es representar a Aston Martin al mismo nivel. Creo que, por lo que hemos visto hasta ahora, y con el ADN de nuestro coche, tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo con éxito”.

Aston Martin y The Heart of Racing también planean un programa en el IMSA WeatherTech Sportscar para el Valkyrie AMR-LMH y tomarán parte en el campeonato con sede en Estados Unidos dentro de la categoría GTP. Este proyecto será llevado a cabo por la sede de The Heart of Racing en Phoenix, América del Norte.

La participación de Aston Martin en la categoría Hypercar significa que el fabricante de deportivos de ultralujo estará presente en todas las facetas de las carreras de resistencia, desde las carreras de gentleman hasta la cima del automovilismo. De hecho, desde 2025, Aston Martin será el único fabricante que compita en todos los niveles de deportivos y GT (desde Hypercar hasta GT4) y en el FIA Formula 1® World Championship.

En total, más de 240 pilotos han competido junto a Aston Martin en Le Mans durante los últimos 95 años en 27 combinaciones diferentes de chasis y motor, en prácticamente cada era. Ningún otro lugar ha dado a Aston Martin tantos éxitos, ni ha demostrado con mayor firmeza que nuestro ADN se forja en la esencia misma de la competición.