En las profundidades de la Tierra se produce una fascinante metamorfosis que da lugar a la piedra semipreciosa denominada jade. En un proceso que dura miles de años, los minerales de la corteza terrestre se calientan y se someten a una gran presión antes de cristalizarse y fusionarse. El paso del tiempo y los cambios de temperatura dejan su huella en la roca, creando patrones de color verde, amarillo, dorado, blanco y, a veces, azul. Después, una vez pasa por las manos de los maestros artesanos, la gema adquiere su atractivo atemporal.

Así es el increíble Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade / PORSCHE

Inspirándose en esta piedra ornamental se ha creado el Taycan Turbo S Celestial Jade, un modelo único y extraordinario, a través del programa Sonderwunsch. Junto con el equipo de Porsche Asia Pacífico, los diseñadores y expertos en pintura de Porsche Exclusive Manufaktur quisieron plasmar la vitalidad y la innovación características del sudeste asiático en su propia artesanía, rindiendo homenaje a esta importante región con elementos personalizados y símbolos míticos.

El 5 de septiembre, se celebrará en Singapur el estreno mundial del Taycan Turbo S Celestial, durante un espectacular evento. Más adelante, este ejemplar único se exhibirá en varios lugares de Asia antes de ser subastado con fines benéficos en 2025.

Este modelo personalizado se basa en el renovado y ampliamente mejorado Taycan de 2024. La actualización del deportivo cien por cien eléctrico trae consigo más potencia, mayor autonomía, prestaciones mejoradas y una carga más rápida y estable. El Turbo S alcanza los 952 CV (700 kW) de potencia máxima con Launch Control y acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, lo que supone una mejora de 0,4 segundos frente a su antecesor.

Primicia mundial: pintura “Chromaflair” con degradado de color

Porsche ha mezclado por primera vez dos pinturas de efecto “Chromaflair” para dar al Taycan Turbo S Celestial Jade una estética distintiva. Las fases de preparación y ejecución fueron muy laboriosas y su desarrollo llevó alrededor de un año. La pintura en sí se realizó exclusivamente a mano y fueron necesarias alrededor de 80 horas de trabajo.

Los pigmentos “Chromaflair” contienen láminas extremadamente finas que parecen cambiar de color según cómo se miren. Estas escamas constan de una capa central opaca y reflectante de aluminio, rodeada por otra de efecto similar al vidrio. Los colores varían en función del grosor de esa capa transparente. Las láminas tienen un espesor de apenas 1 micra, lo que es cincuenta veces menor que un cabello humano. Esta pintura con efecto degradado no solo se encuentra en la carrocería del Taycan Turbo S Celestial Jade, también está presente en la denominación del modelo en la parte trasera, en el logotipo “Electric” del lateral y en la cubierta de la llave.

La combinación de colores elegida ha sido: “Urban Bamboo”, un verde brillante con tonos amarillos y dorados, y “Shifting Carbon”, un gris oscuro con tonos negros y azules. La denominación del Taycan personalizado, Celestial Jade, tiene un aire puramente trascendental. Especialmente en Asia, el jade es un material noble con una gran tradición y asociado a la felicidad y la longevidad. El carbono, por el contrario, simboliza el espíritu pionero de Porsche, y es robusto, ligero y duradero.

Logotipo personalizado y con poder simbólico

Además de la espectacular pintura exterior “Chromaflair”, este Taycan presenta un logotipo específico en diversas partes del coche. Inspirado en “LongMa”, un ser mítico con cabeza de dragón (“Long”) y cuerpo de caballo (“Ma”) del que se dice que tiene gran poder y fuerza, es un símbolo de buena suerte. El motivo añade otro doble significado alegórico, ya que 2024 es el Año del Dragón en el zodiaco chino, mientras el caballo alude directamente al "Taycan", palabra de origen turco que significa “caballo joven”. El logotipo “LongMa” del Taycan Turbo S Celestial Jade se puede ver en los protectores de los umbrales de las puertas delanteras y traseras, en la luz proyectada al abrirlas y en todos los reposacabezas.

Diseñados para combinar con la pintura “Chromaflair”, los componentes con acabado en carbono barnizado aportan igualmente un toque de distinción. Estos elementos sustituyen a los de serie en color Turbonite en el parachoques delantero, los faldones laterales y el difusor trasero. Los airblades de las llantas también están hechos de este material especial de fabricación artesanal. El barniz aporta un brillo especial al compuesto y, según el ángulo desde el que se mire, adopta distintas tonalidades.

“Leather to Sample”, ahora también disponible para el Taycan

Además de los diez colores de cuero y quince de costura que Porsche ofrece de serie para el Taycan, ahora también está disponible para este modelo “Leather to Sample” a través del programa Sonderwunsch. Esta opción de personalización adicional se estrena con el Taycan Turbo S Celestial Jade. Los especialistas en interiores de Porsche Exclusive Manufaktur han combinado el color de serie gris Slate con el tono “Englishgreen” de “Leather to Sample”. Este elegante verde oscuro se puede encontrar en las puertas, la consola central y los asientos delanteros y traseros. Además del “Englishgreen”, el programa “Leather to Sample” incluye alrededor de 150 colores adicionales.

Para peticiones especialmente individuales, Porsche va un paso más allá: con “Leather to Sample Plus”, el color se puede elegir casi con total libertad. Las consultas se pueden realizar a través de los Centros Porsche y los expertos de Porsche AG comprobarán la viabilidad.