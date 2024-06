Aston Martin ha levantado el velo sobre su última creación: el Valiant. Este vehículo especial, que combina legalidad vial con especificaciones de pista, es el resultado de una colaboración excepcional entre la icónica marca de automóviles de lujo y Fernando Alonso, el veterano piloto de la Aston Martin Aramco Formula One® Team. El Valiant no solo representa el cénit de la ingeniería automotriz, sino que también simboliza la unión de tradición y tecnología de vanguardia en el marco del servicio de personalización "Q by Aston Martin".

Ingeniería y rendimiento sobresalientes

En el corazón del Valiant late un imponente motor V12 de 5.2 litros con doble turbocompresor, diseñado para desatar una potencia de 745PS y 753Nm de torque, transformando el acto de conducir en una experiencia intimidante. Este monstruo de la ingeniería está acoplado a una caja de cambios manual de seis velocidades, escogida por su capacidad de ofrecer una conexión más directa y emocional entre el automóvil y el conductor. Los pedales perforados y el pomo de aluminio maquinado prometen convertir cada cambio de marcha en un acto de pura alegría.

Desvelan el Aston Martin Vailant, el coche de carreras para la calle creado por Fernando Alonso / ASTON MARTIN

Innovación en los detalles

Una de las características más llamativas del Valiant son sus enlaces de cambio de marchas expuestos, que no solo enfatizan la naturaleza mecánica del automóvil, sino que también permiten que el sonido del funcionamiento interno inunde la cabina, añadiendo un elemento visceral a la experiencia de conducción. Además, los escapes de titanio con recubrimiento cerámico de Zircotec prometen reducir el peso innecesario mientras afinan el rugido del V12, creando un grito más agudo y hedonista al acelerar.

Dinámica y control de carrera

No menos impresionante es el sistema de amortiguación del Valiant, dotado de amortiguadores ASV de Multimatic®, grado de competición y capaces de ajustarse a uno de los treinta y dos curvas de amortiguación distintas en menos de seis milisegundos. Esta tecnología, inicialmente desarrollada para las carreras de Le Mans y F1®, garantiza que el Valiant responda con precisión milimétrica a las demandas dinámicas del camino y del conductor, proporcionando una retroalimentación más directa y aumentando la confianza al volante.

Desvelan el Aston Martin Vailant, el coche de carreras para la calle creado por Fernando Alonso / ASTON MARTIN

Una creación nacida de la pasión

Fernando Alonso compartió su entusiasmo por el proyecto, diciendo: "Valour fue una celebración espectacular del 110º aniversario de Aston Martin, y me inspiró para crear una versión más extrema e inspirada en los coches de carrera, enfocada en la pista pero también emocionante para conducir en carretera. Valiant nace de mi pasión por conducir al límite y he disfrutado trabajando de cerca con el equipo de Q by Aston Martin en tanto el diseño como las especificaciones técnicas, y creo que hemos creado una obra maestra".

Desvelan el Aston Martin Vailant, el coche de carreras para la calle creado por Fernando Alonso / ASTON MARTIN

Un Diseño que Desafía Convenciones

Visualmente, el Valiant es una obra maestra. Desde su carrocería de fibra de carbono hasta los detalles aerodinámicos meticulosamente diseñados, cada aspecto del automóvil ha sido optimizado para mejorar la eficiencia y la eficacia en pista. La influencia de Alonso en el diseño es palpable, especialmente en la configuración agresiva y enfocada en el rendimiento que refleja su larga y distinguida carrera en la Fórmula 1®.

Un Futuro Coleccionable

Desvelan el Aston Martin Vailant, el coche de carreras para la calle creado por Fernando Alonso / ASTON MARTIN

Con una producción limitada a solo 38 unidades a nivel mundial, el Valiant no solo está destinado a convertirse en un ícono en las carreteras, sino también en un objeto de colección extremadamente deseable. Cada automóvil es una promesa de exclusividad y una muestra del compromiso de Aston Martin con la excelencia automotriz.

En resumen, el Aston Martin Valiant no es solo un automóvil, es una declaración de principios, un tributo a la velocidad y un testimonio del diseño y la ingeniería sin compromisos. Su debut está programado