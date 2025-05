Zion Williamson, acusado de violación por su ex pareja

La estrella de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, ha sido acusado de violación en una demanda presentada por su ex pareja esta semana en Los Ángeles, según informa el 'New York Post'. Además, la presunta víctima denuncia un comportamiento abusivo, controlador y amenazante por parte de Zion.

La demandante, identificada como Jane Doe, alega que Williamson la agredió sexualmente dos veces en 2020. La primera vez la obligó a mantener relaciones sexuales a altas horas de la madrugada y ante la oposición de ella y llegó a ahogarla para que no gritase.

La segunda violación, según Doe, sucedió un mes después cuando trataba de verse con una amiga. Williamson reaccionó de manera violenta, la violó, y finalmente le quitó su teléfono y ordenador para que no pudiera "contactar con nadie para conseguir transporte a otro lugar, denunciar la agresión o buscar atención médica".

Zion Williamson, fuera de la dinámica de los Pelicans / COLE BURSTON / AFP

Zion y su ex pareja comenzaron a salir en el año 2018, cuando el jugador estaba en la Universidad de Duke, hasta 2023. En el informe, también figura que el jugador de los Pelicans amenazó a Doe con que su personal de seguridad le dispararía en la cabeza y asesinaría a sus padres.

"Nuestra clienta se mantiene firme en esto; no es su deseo ni el nuestro litigar este caso en la prensa”, declaró al Post el viernes el abogado de Doe, Sam Taylor, del bufete Lanier. Es un caso muy grave, como lo reflejan las acusaciones. Nuestra clienta espera con ansias su comparecencia ante el jurado para explicarle lo sucedido, lo que sufrió por este acusado y obtener justicia", añadió.

Zion Williamson, en un partido contra New Orleans Pelicans / AFP

"Si bien estas acusaciones son falsas, reconocemos la gravedad de las acusaciones y agradecemos la oportunidad de demostrar la verdad en los tribunales. Confiamos en que el proceso legal expondrá la verdad y justificará plenamente al Sr. Williamson", afirmaron los representantes de Zion, que no ha dicho nada al respecto.

Williamson, que esta temporada tan solo ha disputado 30 partidos por culpa de las lesiones, fue la primera elección general del Draft de la NBA de 2019 procedente de Duke. Además, ha sido dos veces All-Star con promedios de carrera de 24,7 puntos, 6,6 rebotes y 4,3 asistencias en 214 encuentros (todos como titular) con los Pelicans.