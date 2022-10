Willy Hernangómez: “Hay muchos equipos NBA interesados tras el Eurobasket”

Una de las figuras en el título español sigue brillando en la pretemporada estadounidense con los Pelicans "Estoy muy tranquilo de momento en Nueva Orleans. Ellos no quieren deshacerse de mí, será un año importante para poder renovar el próximo verano", dijo

Está siendo una pretemporada magnífica para Willy Hernangómez. Logra dar continuidad a su gran EuroBasket en las primeras semanas con los Pelicans e inicia un reto habitual, hacerse hueco desde cero en una plantilla en la que abundan alternativas en el juego interior. En una entrevista con EFE, el español repasa sus ambiciones a pocos días del comienzo de la NBA.

Afronta el nuevo curso con mucha confianza y también asumiendo que quizás en algún momento pueda llegar a producirse algún traspaso que le haga cambiar de aires.

Pregunta: Ha pasado menos de un mes desde que fue campeón de Europa, ¿cómo ha sido ese proceso en su cabeza, ha pasado rápido?

Respuesta: Ha sido muy poco tiempo para celebrarlo, para digerirlo. En menos de una semana tuve que estar en Nueva Orleans entrenando. Cuando llegué todo el mundo me felicitó, me hicieron una cena sorpresa con tarta por ganar el campeonato. Cuando viajo a otros pabellones la gente, sobre todo latinos, me felicitan por el torneo. No me ha dado tiempo a saborearlo pero van llegando caramelos de este tipo, así que muy feliz.

P: ¿Cómo se siguió el EuroBasket desde dentro de la franquicia?

R: Los directivos y compañeros de los Pelicans quedaban para ver juntos los partidos desde que jugamos Lituania contra España en octavos, se quedaron a verlo en el pabellón después de entrenar.

P: ¿Cómo hace un cambio de chip tan brusco, de ser jugador importante en un equipo campeón, a tener que ganarse minutos y un puesto desde el primer día?

R: Mi mentalidad este año es un poco diferente, vengo con mucha confianza, que es lo que he demostrado desde que llegué a Estados Unidos, no sólo este año en pretemporada. En los entrenamientos y en los partidos lo estoy demostrando, sigo queriendo ser mejor. Mi mentalidad es querer jugar e intentar ganar. Veremos en la temporada, espero que no sea como otros años, quiero jugar y espero que sea aquí.

P: ¿Qué habló con Willie Green al respecto? Hay juego interior muy poblado y de calidad…

R: Sí, es un problema bueno que tiene, somos muchos jugadores con talento, equipo con profundidad, pero tendrá que tomar decisiones, no podemos jugar tres pívots toda la temporada y yo no quiero perderme ningún encuentro, quiero jugar, ellos saben que quiero jugar, a ver qué pasa.

P: ¿Cómo es jugar con Zion Williamson?

R: Vamos mezclando porque él juega un poco de todo y yo voy leyendo el partido. A veces él se mete y yo juego de cuatro, más exterior. Me trae buenos recuerdos de cuando jugábamos juntos con Van Gundy. Para mí es muy divertido, ir esquivando defensores, leer partidos para saber cómo colocarte y Zion es alguien que sabe pasar la bola. Además yo tengo buena relación con él fuera de la pista. Ojalá podamos jugar más minutos juntos y ayudemos al equipo a ganar.

P:Le toca también sufrirle en los entrenamientos…

R: A veces me toca defenderle, incluso él lo prefiere porque sabe que le voy a apretar. Es difícil pararle así que lo intento y si no con Valanciunas o Larry, que me va mejor. Así tengo menos dolor de costillas y de pecho…

P: El equipo mejoró el año pasado y jugó Playoffs, con la llegada de McCollum. ¿Este año el objetivo es repetir esa plaza de postemporada?

R: Mínimo, minimísimo eso. Meternos en Playoffs directamente. Desde que empezamos a entrenar las aspiraciones son ganar el campeonato. Creemos que hemos mejorado muchísimo, tenemos la ventaja de ser el mismo grupo que el año pasado y vamos a intentar ganar el campeonato. Luego la competición nos pondrá en un sitio u otro, pero nuestra mentalidad es ir a cada uno de los 82 partidos a ganarlo y luego en los Playoffs ganar todo lo posible, intentar meternos en finales de conferencia. El objetivo es ir a por el campeonato.

P: ¿Cómo está Juancho? Imagino que su primer deseo será poder deshacer la maleta y no tenerla en la puerta preparada.

R: Sí, al pobre espero que le haya venido bien el Europeo para agarrar confianza. Al final, un jugador como mi hermano, que es un tirador, necesita confianza, asentarse en un equipo y ahora está en una plantilla en la que todos pueden jugar de todo. Un equipo nuevo, un país nuevo, yo creo que le hace falta un poquito de tiempo para adaptarse. Tiene la confianza del entrenador que dice que quiere contar con él, así que sea así, que tenga sus minutos, sus tiros y pueda encontrar al jugador que encontró en verano en el europeo y que todos queremos ver en la NBA.

P: El año pasado era sorprendente la cantidad de cambios de equipo en la que estuvo inmerso. Usted que habla con él diariamente, ¿le vio muy bajo en algún momento?

R: No, al final mi hermano y yo somos los dos un apoyo máximo para el otro y es verdad que hay momentos difíciles durante la temporada pero es como todo, a lo mejor yo he tenido un momento muy bueno de confianza ahora y sé que van a venir también momentos difíciles, pero siempre confiamos en el trabajo. Sabemos que no es sólo un equipo, que hay 29 más que pueden estar pendientes. Estamos cumpliendo nuestro sueño, llevamos siete años en la NBA, que parece poca cosa, y también valoramos un poco que somos sólo seis españoles en la historia que hemos estado tantos años aquí, así que a seguir cumpliendo nuestro sueño.

P: Es un año clave para los dos, Juancho firmó únicamente un año en Toronto, usted tiene dos temporadas pero en junio la franquicia podría cortarle de manera unilateral. ¿Cómo se toman esto, piensan en ello?

R: No, yo estoy muy tranquilo de momento en Nueva Orleans. Ellos no quieren deshacerse de mí, seguramente sea un año importante para poder renovar el próximo verano. Estoy muy tranquilo, vengo con mucha confianza, sé que hay muchos más equipos de la NBA interesados en mi después del Eurobasket así que voy a esperar haciendo mi trabajo, mi juego, divirtiéndome y ojalá que sea aquí esta temporada, pero veremos.