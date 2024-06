Wilkins: “Cuando brillas en la NBA, no importa de dónde vienes, se aprecia igual”

Dominique Wilkins (Paris, 1960), fue nueve veces All-Star de la NBA y ganador de dos concursos de mates de la Liga estadounidense,con un total de 26.668 puntos y 7.169 rebotes en su carrera en la NBA, principalmente con Atlanta Hawks, del que es vicepresidente ejecutivo en la actualidad.

¿Dominique, cómo está siendo la experiencia en Valencia?

Muy bien. Estoy trabajando con la NBA y siempre viajamos para hacer crecer el baloncesto por todo el mundo. Y en España, es un buen lugar para ver a trabajar a estos niños y ver hasta qué punto han evolucionado estos futuros jugadores en Europa o quizá en la NBA.

Cuando empezaste en la NBA, no había muchos europeos jugando en la liga...

No, apenas habían. Un par de chicos vinieron pronto a nuestra Liga como Aleksandr Volkov y Sarunas Marchulenis. Sabonis fue otro de los primeros chicos que vinieron a la NBA y tuvieron su oportunidad.

¿Existía la idea de que en el resto del mundo no había jugadores capaces de jugar en la NBA?

No todo el mundo lo veía así. Los Atlanta Hawks fueron los primeros equipos a ir a Europa y jugar contra los equipos nacionales europeos. Recuerdo que jugamos contra el equipo nacional ruso. Pero de todos modos, sabíamos el tipo de talento que tenían porque jugamos contra ellos antes que nadie.

Flujo de europeos a la NBA

¿Y te sorprende la cantidad de jugadores que intentan llegar a la NBA en la actualidad?

Bueno, debería decir que ha sido una explosión de jugadores europeos en la NBA porque el mundo ha tenido la oportunidad de ver a todos estos chicos en el equipo nacional, jugando en sus selecciones. Así que han nivelado el campo de juego en cuanto a los chicos que vienen de Europa jugando en la NBA.

Wikins reconoce que disfruta viendo las nuevas generaciones del basket europeo / NBA

¿Cuál fue el primer jugador europeo con el que compartiste vestuario?

Bueno, el único chico que jugué con cuando estaba en mi mejor momento fue Alexander Volkov, una magnífica persona. Esos chicos comenzaron y luego se expandió la llegada de jugadores de todo el mundo como españoles.

¿Cómo ha cambiado el juego desde tu época?

Bueno, el juego está mucho más basado sobre los tres puntos, con muchos lanzamientos exteriores para ganar sin tanta lectura táctica. No hay tanto juego interior tampoco. Si miras a los equipos que han ganado el título, si miras a Denver Nuggets, Jokic ha hecho de todo. En cuanto al interior y exterior de la línea, ha causado un gran impacto. Eso es lo que lo hace tan bueno. Y si miras a la cantidad de rebotes que capturan no lo entiendes, a menos que juegues cerca del aro.

¿Es el mismo juego físico que había en tu época?

No, no. No es el mismo juego físico, entonces era realmente duro.

¿Eso te permitió volar como lo hacías por encima de la defensa?

No, en esos tiempos, el físico era a otro nivel. Cuando ves a uno de los chicos europeos ahora, como Doncic o Jokic, estos chicos tienen un talento especial y parece que nadie puede detenerlos, incluso en la NBA. Cuando eres un buen jugador, no importa de dónde vienes, no importa el tamaño, lo que importa es tu corazón y tu determinación. Doncic es realmente difícil de detener. Es un jugador que te puede ganar desde cualquier posición. Es un buen jugador ofensivo. Jokic también es un buen jugador de todo tipo. Por eso es MVP tres veces.

Wilkins ganó dos concursos de mate en la NBA además de nueve apariciones en el All Star Game / NBA

¿Sigues considerando a Michael Jordan con el que te mediste en muchas ocasiones como el mejor jugador?

Michael era uno de los chicos estelares de nuestra época pero teníamos muchos otros como Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson, Moses Malone, Kareem…todos igual de buenos pero con otras características.

¿Puedes comparar a esas estrellas con los últimos como LeBron?

No lo creo. Creo que es muy malo tratar de hacer comparaciones y no es justo porque es un momento diferente del basket. Nunca viste a los pívots que teníamos entonces. Esos pívots eran grandes, eran hombres imparables, los David Robinson, los Moses Malone, los Kareem…eran increíbles.

Tú fuiste una de las primeras grandes estrellas de la NBA que llegaron a Europa. ¿Recuerdas esa experiencia con Panathinaikos?

¿Cómo puedo olvidarlo? Los fans griegos no te dejan olvidarlo, eran geniales, apasionados y siempre te apoyaban.

En ese momento, no muchos estadounidenses venían a jugar a Europa....

Fueron valientes en contratarme y yo también vine con ganas de hacer un buen papel con un gran contrato económico para aquella época.

Wikins causó impacto con el Panathinaikos con el que ganó la Euroliga de 1996 en París / EUROLEAGUE

¿Te tomó tiempo para ajustarte a la franquicia europea?

No me tomó mucho tiempo. Yo estaba listo. Lo tomé muy rápido gracias a los muchos entrenamientos. No tuve que esperar mucho para triunfar.

Tiempo para entrenar

¿Te sorprende que jugadores como Jabari Parker del Barça lleguen a Europa y jueguen bien?

Siempre hay un tiempo para ajustarse al cambio a Europa, como Jabari en Barcelona, pero tienes la oportunidad de trabajar y mejorar en el juego a través de la entrenamientos. Aquí se entrena más que en el NBA y eso es importante. Si no tienes tiempo para practicar es difícil mejorar aspectos de tu juego.

¿Crees que el NBA todavía tiene mucho trabajo por hacer para expandir el basket por todo el mundo?

No, no realmente. Hemos expandido el basket tan lejos de lo que la mayoría de la gente cree. Estamos mucho más lejos de lo que David Stern esperaba como primer inspirador de llevar la NBA a todo el mundo, y ahora Adam Silver lo ha llevado a otro nivel.

Te ve en muy buena forma. ¿Aún estás haciendo algún trabajo físico?

Sólo sigo moviéndome todo el tiempo. Cuando descansas y te sientas, es cuando te ves más viejo (ríe)

¿Cuándo los Hawks obtendrán el título?

Bueno, eso es lo que esperamos. Por esa razón construyes en tu equipo, para intentar llegar al campeonato, pero siempre lleva tiempo.