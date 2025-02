Wembanyama, descalificado por pasarse de listo

Victor Wembanyama y Chris Paul acabaron descalificados esta madrugada tras pasarse de listos y forzar las reglas de un concurso de habilidades del All-Star de la NBA que terminaron conquistando Donovan Mitchell y Evan Mobley (Cleveland Cavaliers). Los de San Antonio Spurs se marcharon abucheados por el público.

El criterio para clasificarse en el concurso de habilidades del All-Star, que consiste en un circuito de pases y tiros con cuatro equipos, se basa en el tiempo y tan solo dos de esos equipos pasan a la final. Por ese motivo, Wembanyama y Paul lanzaron el balón hacia cualquier dirección, sin esforzarse ni siquiera en anotar sus tiros y sin preocuparse de que el balón se fuera lejos de la canasta. De esta forma, avanzaban rápido al siguiente obstáculo del circuito.

Una estrategia muy polémica que no tardó en 'castigar' el público del Chase Center de San Francisco, que, al darse cuenta, comenzó a abuchear a ambos representantes de los Spurs. Pero de muy poco les sirvió su estrategia, pues 'Wemby' y Paul inmediatamente fueron descalificados por no seguir las normas del concurso, algo que ellos no tenían en mente: "El jugador completa los tiros desde tres lugares en el siguiente orden, avanzando en cada localización cuando mete un tiro o tras tres intentos de tiro válidos".

Fue esto último lo que permitió, normativa en mano, descalificarles, ya que la organización consideró que no habían realizado "intentos de tiros válidos". También influyó la época que está viviendo el All-Star de la NBA, que sigue perdiendo interés por falta de competitividad, ya que pocos jugadores se esfuerzan por tomárselo en serio. "Jugaron para ganar, pero hicieron trampas", resumió con una sonrisa un Donovan Mitchell que ganó el concurso junto a Evan Mobley.