La versión histórica de Doncic que no pudo con los Celtics

Lo intentó, pero no fue suficiente. Doncic llegaba a las Finales de la NBA entre algodones, con problemas en múltiples partes del cuerpo: rodilla, tobillo y tórax. Aun así, el esloveno estuvo en todos los partidos dando una exhibición tras otra de puntos, rebotes y asistencias.

"No importa si me dolía o estaba lesionado. Estaba ahí fuera para jugar. Y no hice lo suficiente", admitió Luka, después del quinto partido de las Finales, que coronó a los Boston Celtics como campeones de la NBA. Aun así, reconoció el gran año de su equipo. "Estoy orgulloso de todos los que dieron un paso al frente con nosotros. Ha sido una locura de año"

Y es que la temporada del esloveno ha sido impresionante, con un promedio de prácticamente un triple-doble por partido: 34 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Dejando de lado otros grandes éxitos que ha conseguido esta temporada, como los 73 puntos contra los Atlanta Hawks o el simple hecho de estar en las Finales con los Dallas Mavericks.

Aun así, la estadística más sorprendente de Doncic es en los playoffs. Y es que ningún jugador en la historia de la NBA había conseguido liderar las estadísticas de puntos, asistencias, rebotes y robos de la post-temporada. Algo inédito, que nunca había ocurrido, pero que no sirvió para vencer a los Boston Celtics.

Doncic, en la mesa de los mejores

“Doncic es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo más importante es que todos estemos sanos. Para él, tras llegar a las Finales con veinticinco años, ahora se trata de tener continuidad. Solo se trata de tener continuidad y estar siempre en el top-3 en el MVP”, comentaba Jason Kidd, entrenador de los Dallas Mavericks, después del partido.

Luka Doncic buscará esa continuidad en las próximas temporadas, con la presión de haber llegado este año a unas Finales que no esperaban a inicio de curso. El esloveno tendrá que volver a mostrar su mejor versión y seguir batiendo récords. Básicamente, lo que hacen las estrellas.