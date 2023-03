Así fue la tremenda pelea entre Brook López y Trey Lyles que 'provocó' Antetokounmpo

La trifulca acabó con los jugadores de los Bucks y Kings expulsados Los de Milwaukee remontaron en la segunda mitad y se apuntaron la victoria por 133-124

La fase regular de la NBA entra en el momento más decisivo de la temporada. Con los billetes para el Playoff en juego, la intensidad de los equipos ha subido en estas últimas jornadas, y la tensión por ganar a cualquier precio es más que palpable.

Tanto Sacramento Kings como Milwaukee Bucks tienen su presencia en los partidos por el título prácticamente garantizada, pero ambas franquicias aspiran a quedar en lo más alto de sus conferencias. El equipo de Giannis Antetokounmpo lidera el Este con 49 victorias y 19 derrotas con el mejor balance de la liga hasta el momento. Por su parte, los de Domantas Sabonis son terceros en el Oeste, con 40-27 sin perder la estela de los Denver Nuggets.

Anoche, ambos equipos se vieron las caras en un partido que se podría llegar a vivir en unas finales de la NBA. Tras una primera parte dominada por los Kings, los Bucks apretaron el acelerador y se acabaron imponiendo por 133-124, en un duelo en el que Giannis Antetokounmpo se fue hasta los 46 puntos. Precisamente el griego prendió la mecha en la brutal pelea que tuvieron Brook López y Trey Lyles y que acabó ensuciando y de que manera el partido.

Quedaban apenas 15 segundos para que terminara el encuentro cuando el alero griego botó el balón delante de Lyles. El pívot de los Kings entendió como una provocación la acción de Giannis y no dudó en encararse a él para robarle la pelota. Como si de su guardaespaldas se tratase, Brook López entró rápido en escena para defender a un 'Anteto' que no tardó nada en alejarse de la acción, y ahí fue cuando empezó el intercambio de golpes, no sin antes con un impresionante agarrón de cuello de Lyles a López. Los espectadores de primera fila vivieron en primera persona la pelea, ya que vieron como algunos jugadores cayeron literalmente encima suyo.

Things just got HEATED between Trey Lyles and Brook Lopez 👀 pic.twitter.com/mjHK0xwLW6 — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 14, 2023

Como no podía ser de otra manera, tanto López como Lyles acabaron expulsados, y quedará por ver si la NBA les suspende algún partido por una trifulca que afecta negativamente a la imagen de la competición y que no le habrá hecho nada de gracia a la liga.