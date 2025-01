Los Thunder y los Cavs, imparables

Los Oklahoma City Thunder, con su duodécimo triunfo en los últimos trece partidos, y los Cleveland Cavaliers, que asaltaron el campo de los Indiana Pacers en un derbi del 'Midwest', siguen volando en la NBA y llegan como intratables líderes respectivamente del Oeste y del Este al choque directo entre ambos de este jueves.

76ers 102 - 118 Thunder

Shai Gilgeous Alexander sumó su vigésimo tercer partido de la temporada por arriba de los 30 puntos, al meter 32 en la cómoda victoria de los Thunder en el campo de unos Sixers sin Joel Embiid, Paul George ni Tyrese Maxey.

Los Thunder son líderes del Oeste con 33 victorias por solo seis derrotas y llevan doce victorias en los últimos trece partidos. Este jueves intentarán tomarse la revancha tras el revés sufrido el 8 de enero contra los Cavaliers. Los 76ers llevan tres derrotas consecutivas y están actualmente fuera de los 'playoffs' con quince victorias y 23 derrotas.

Pacers 117 - 127 Cavaliers

Los Cavaliers vengaron la derrota sufrida dos días antes en casa contra los Pacers al triunfar, esta vez en Indiana, con 35 puntos y nueve rebotes de Donovan Mitchell. Evan Mobley contribuyó con un doble doble de 22 puntos y trece rebotes en el triunfo de los Cavs, que lideran el Este con 34 victorias y cinco derrotas. En los Pacers, Pascal Siakam fue el líder anotador con 23 puntos.

Mavericks 99 - 118 Nuggets

Ante unos Mavericks sin Luka Doncic, los Nuggets dominaron con 45 puntos de Jamal Murray y un triple doble de diez puntos, catorce rebotes y diez asistencias del serbio Nikola Jokic. Los Nuggets llevan cuatro victorias consecutivas (24-15) y son cuartos en el Oeste, por delante de los Mavericks, sextos (22-18). Dallas no pasó del 42% de acierto en tiros de campo en una noche en la que recuperó a Kyrie Irving tras cinco partidos de baja por un problema de espalda. El ex de los Brooklyn Nets metió once puntos.

Hawks 122 - 117 Suns

Trae Young firmó 43 puntos y conectó seis triples para guiar la victoria de los Atlanta Hawks en casa contra los Phoenix Suns, a los que no les bastó con la gran noche de Devin Booker (35 puntos y 7 triples) y Kevin Durant (31). Onyeka Okongwu dio una valiosa aportación en la victoria de Atlanta con un doble doble de 22 puntos y 21 rebotes, diez de ellos ofensivos.

Bucks 130 - 115 Kings

El griego Giannis Antetokounmpo logró un triple doble de 33 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, Damian Lillard aportó 24 puntos y los Bucks impusieron su ley en el Fiserv Fórum contra los Kings, que cayeron tras siete triunfos seguidos. Giannis, campeón NBA en 2021 y doble MVP, alcanzó los 50 triples dobles en su carrera.

Milwaukee es quinto en el Este (21-17) y dejó atrás la dura derrota sufrida el domingo en el campo de los New York Knicks. En Sacramento, DeMar DeRozan fue el mejor con 28 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Trail Blazers 114 - 132 Nets

Los Nets del técnico español Jordi Fernández cogieron aire con una victoria en el campo de los Portland Trail Blazers para cortar su racha de cinco derrotas consecutivas. Cameron Johnson lideró el triunfo de los Nets con 24 puntos y Noah Clowney y Keon Johnson aportaron 20 puntos cada uno. D'Angelo Russell contribuyó con 13 puntos, 9 asistencias y 4 robos en 20 minutos en pista saliendo del banquillo. La franquicia de Portland cayó pese a la gran actuación personal de Scoot Henderson, quien metió 39 puntos y conectó 8 triples de 10 intentos.

Bulls 113 - 119 Pelicans

En una noche en la que Trey Murphy fue el máximo anotador de los Pelicans con 32 puntos y en la que Zion Williams metió 21, el puertorriqueño José Alvarado acabó siendo protagonista inesperado con 12 puntos, todos en el cuarto período para liderar la fuga clave de los Pelicans. En los Bulls, Zach LaVine metió 25 puntos, Nikola Vucevic logró un doble doble de 22 puntos y 15 rebotes y Coby White aportó 22 puntos. Los Pelicans viven una temporada muy complicada y son colistas en el Oeste con un balance de 9 victorias y 32 derrotas. Los Bulls son décimos en el Este, con 18 victorias y 22 derrotas. Perdieron por decimotercera vez en 20 partidos disputados en el United Center.