Los Thunder asaltan Boston y ya son equipo de Playoffs

Los Oklahoma City Thunder sellaron su billete para los 'playoffs' con su triunfo en el TD Garden de Boston contra los Celtics, en una jornada de la NBA en la que Mikal Bridges dio el triunfo a los New York Knicks en Portland con un triple sobre la bocina en la prórroga.

CELTICS 112 - THUNDER 118

Los Thunder se regalaron la clasificación matemática a la postemporada con una gran victoria en Boston al ritmo de Shai Gilgeous Alexander, protagonista con 34 puntos. OKC acabó con siete jugadores por encima de los diez puntos, mientras que Boston cortó su racha de cinco victorias consecutivas, pese a los 33 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias de Jayson Tatum. Derrick White brilló con 22 puntos y seis triples y el dominicano Al Horford realizó una actuación encomiable con 18 puntos, diez rebotes y seis asistencias en 34 minutos.

NUGGETS 95 - WOLVES 115

Los Wolves no dejan de pisar el acelerador y lograron una victoria de mérito en el campo de los Nuggets, la sexta seguida. Anthony Edwards firmó 29 puntos y Julius Randle aportó 25. A los Nuggets no les bastaron los 34 puntos y ocho rebotes del serbio Nikola Jokic ni los 19 de Russell Westbrook. Jamal Murray no pasó de los doce puntos, con cuatro de quince en tiros. Los Wolves son séptimos en el Oeste y presionan a los Golden State Warriors por la sexta plaza, que da acceso directo a los 'playoffs'.

BLAZERS 113 - KNICKS 114

Un triple sobre la bocina en la prórroga de Mikal Bridges (33 puntos) le dio un vibrante triunfo a los Knicks, sin Jalen Brunson, en el campo de los Blazers. El dominicano Karl Anthony Towns contribuyó con 21 puntos y siete rebotes en la victoria de los neoyorquinos, terceros en el Este con un balance de 41-23.

GRIZZLIES 122 - SUNS 115

Los Grizzlies sumaron su cuarta victoria consecutiva al ganar a los Jazz impulsados por 30 puntos (7 de 9 en triples) de Luke Kennard saliendo del banquillo y por 28 de Ja Morant. Memphis, en el que el español Santi Aldama estuvo de baja por lesión de pantorrilla, ocupan la segunda plaza en el Oeste, empatados con los Denver Nuggets, detrás de los Thunder.

ROCKETS 111 - SUNS 104

Los Rockets prolongaron su buen momento con su cuarto triunfo seguido, a costa de unos Suns que siguen sin levantar la cabeza y que, con su tercer revés en los últimos cuatro encuentros, están fuera de los puestos de 'playoffs'. Jalen Green, con 29 puntos, lideró a un quinteto titula de los texanos en el que todos acabaron con dobles dígitos en anotación. En los Suns, Bradley Beal metió 25 puntos, mientras que Kevin Durant y Devi Booker lograron 19 cada uno, sin poder evitar una nueva derrota.

HEAT 104 - CLIPPERS 119

Los Clippers prolongaron la caída de los Heat, que perdieron en casa su quinto partido seguido. Los angelinos se pasearon con un doble doble de 26 puntos y catorce rebotes del pívot Ivica Zubac y con 24 puntos y once asistencias de James Harden. En los Heat, novenos en el Este, Tyler Herro metió 31 puntos.

SPURS 126 - MAVERICKS 116

En un derbi texano entre franquicias en profunda dificultad, los Spurs tumbaron a los Mavericks, huérfanos de Kyrie Irving por su lesión de cruzado y de Anthony Davis. De'Aaron Fox lideró a los Spurs con 32 puntos, nueve rebotes y once asistencias.