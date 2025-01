El surrealista destino de DeMarcus Cousins

Nadie hubiera podido predecir el final de carrera de DeMarcus Cousins. La ex estrella de la NBA está teniendo unos últimos años como profesional del baloncesto muy irregulares. Lejos queda ya esa espectacular temporada 2016/17 en los Sacramento Kings donde 'Boogie' registró un espectacular 27.8 puntos, 10.6 rebotes, 4.8 asistencias y 1.3 tapones por partido.

El pívot de 34 años, jugó por última vez en la NBA en el año 2022, de la mano de los Denver Nuggets. Su largo historial de lesiones junto a su bajo rendimiento y su complicado carácter, hizo de Cousins un 'trotamundos' en sus últimos días en la liga, compitiendo en cinco equipos diferentes en tan solo tres años. Con un palmarés individual espectacular (4 veces All Star, elegido en elmejor quinteto de rookies de la NBA del 2011 y dos veces elegido en el mejor quinteto de la NBA) la gran pena de 'Boogie' fue no coronarse como campeón. De hecho, no lo consiguió ni en unos Warriors con Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant y Draymond Green, donde los de San Francisco cayeron en las finales del 2019 ante los Toronto Raptors de Kawhi Leonard y Marc Gasol.

SU VIDA FUERA DE LA NBA

Desde 2022, DeMarcus Cousins ha ido viajando por todo el mundo en busca de estabilidad y volver a sentirse un jugador importante. El pívot descartó su regreso a la NBA y desde entonces ha pasado por varios equipos de diferentes países del mundo. Tras dejar la liga norteamericana, Cousins fichó por los Mets de Guaynabo de la liga de Puerto Rico. Luego cambió de continente para jugar en la liga de Taiwán donde vistió las camisetas de los Taipei Mustangs y los Taiwan Beer Leopards. En el 2024, 'Boogie' firmó por los Zamboanga Valientes de la liga Filipina donde ha jugado hasta el día de hoy.

DeMarcus Cousins en Zamboanga Valientes, Filipinas / Zamboanga Valientes

UN NUEVO DESTINO

En este nuevo año, Cousins ha elegido un sorprendente nuevo destino para proseguir con su carrera. El de Alabama ha fichado recientemente por los Selenge Bodons, equipo de la liga de baloncesto de Mongolia, hasta final de temporada. En el equipo con sede en Ulán Bator, la capital del país, DeMarcus Cousins buscará seguir con una carrera repleta de giros de guion y que ha convertido la carrera del pívot estadounidense en un auténtico drama.