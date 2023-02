¿Cómo está la situación de Willy Hernangómez en el mercado NBA?

A pocas horas para que se cierre la ventana de traspasos, el nombre del pívot español sigue estando sobre la mesa Willy viene de reivindicarse ante los Kings con 22 puntos y 16 rebotes

El pasado 18 de septiembre, la selección española masculina de baloncesto alzaba al cielo del Berlín el Eurobasket, tras imponerse a Francia en la gran final por 88-76. Una de las gestas más sonadas en toda la historia del deporte colectivo se hacía realidad, y pese al éxito del grupo y de la ya denominada 'Familia', Willy Hernangómez recogía el premio a mejor jugador del Campeonato, algo nada despreciable teniendo en cuenta que jugadores como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo o Luka Doncic, habían disputado también el torneo.

Viendo el rendimiento del interior madrileño ante los mejores pívots del continente, era complicado imaginar el escenario que le está tocando vivir este curso al '9' de los New Orleans Pelicans. Defenestrado por Willie Green al rol de tercer o cuarto pívot, Hernangomez no está contando con muchos minutos en la que se suponía que iba a ser su temporada de consolidación definitiva en la mejor liga de baloncesto del planeta.

Willy se reivindica ante los Kings

Pese a las pocas oportunidades, Willy no desaprovecha ninguna para reivindicarse, y ante los Sacramento Kings, firmó 22 puntos y 16 rebotes que ayudaron para que su equipo se impusiera por 136-104. "Me encanta jugar al baloncesto. Me encanta volver a ganar, saltar a la pista ante mi familia y mis amigos", reconoció tras el triunfo.

Celtics y Heat, atentos al pívot

Aunque su actuación debería servir para cambiar su situación en los Pelicans, es complicado que esto ocurra visto los precedentes, y a pocas horas para que se eche el cierre al mercado de fichajes, el nombre de Willy Hernangómez vuelve a estar sobre la mesa. Hasta la fecha, dos son los equipos que han sonado con fuerza y que podrían estar interesados en hacerse con sus servicios como son los Boston Celtics y los Miami Heat.

Un perfil muy interesante para reforzar el juego interior

La franquicia de Massachussets, con Al Horford y Robert Williams como pareja de interiores, podría reforzar la posición de '5' con el español pudiendo llegar a los Celtics a cambio de un par de rondas del draft según apunta el periodista John Hollinger. Y en cuanto a los de Florida, que también cuentan con nombres interesantes como son Bam Adebayo y Omer Yurtseven, su posible llegada se podría entender por los problemas físicos del pívot uzbeko, que todavía no ha debutado esta temporada.

Un salario asumible para cualquier franquicia

En cuanto al salario, Willy Hernangómez está cobrando este curso 2,4 millones de dólares, una cifra que aumentará ligeramente el próximo curso (2,55 millones) con el año y la 'team option' que tiene firmado. Una cifra asumible por la que apostar por un jugador infravalorado los últimos años en la NBA y que reclama, con su juego, más oportunidades.