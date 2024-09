Shaquille O'Neal ataca a Rudy Gobert: "Es el peor jugador de la historia de la NBA"

Si algo ha caracterizado siempre a Shaquille O'Neal, dentro y fuera de la pista, es no tener pelos en la lengua. Uno de los interiores más carismáticos en la historia de la NBA, y que cuenta con cuatro anillos de campeón (2000,2001,2002 y 2006), nunca he dejado a nadie indiferente, con sus actuaciones en cancha, pero también con sus comentarios en los platós televisivos, donde Shaq ha desarrollado su carrera como comentarista.

En una de sus últimas intervenciones, en el podcast 'Complex', O'Neal no ha dudado en lanzarle un 'palo' a un compañero de posición, como es Rudy Gobert. Shaq no ha dudado en elegir al pívot francés como el peor jugador en toda la historia de la NBA, una respuesta que no causó asombro en el entrevistador, pero la cual quiso justificar O'Neal.

"Si firmas un contrato por 250 millones de dólares, demuéstrame que vales 250 millones. Hay una razón por la que camino raro, por la que no puedo girar el cuello: es porque jugué duro por mis 120 millones de dólares. Tipos como él joden el sistema, ganan todo este dinero, y luego no pueden jugar. Así que no respeto a jugadores así", explicó un Shaq que, lejos de querer minimizar su respuesta, siguió 'atacando' al galo.

"Cada vez que hago estos comentarios, la gente piensa que estoy odiando, pero son hechos. Hay profesores, bomberos y médicos que tienen trabajos de verdad y no cobran mucho", añadió.

O'Neal hace referencia al contrato millonario firmado por Gobert en 2020, que era una extensión por cinco años y un montante total de 205 millones de dólares, que añadido a lo ya pactado, se elevaba hasta los 250 mencionados. El internacional francés, subcampeón de los pasados Juegos Olímpicos, superó los 40 millones de dólares esta última temporada (41), y para las dos próximas campañas, tiene firmados 43,8 y 46,6, estos últimos millones, con una opción de jugador que podría rechazar en busca de un nuevo contrato.

Rudy Gobert, ante Luka Doncic / EFE

Pese a los comentarios de Shaq, Gobert viene de lograr con los Minnesota Timberwolves su cuarto título de mejor defensor de la NBA, además de haber sido All-Star en tres ocasiones y elegido siete veces en el mejor quinteto defensivo de la liga. El pasado curso, en la temporada regular, firmó 14 puntos y 12,9 rebotes por encuentro, unas cifras que se redujeron en los playoffs (12,1 tantos y 9,8 capturas).