Shai y los Thunder no fallan dos veces: Oklahoma empata las Finales

Tras el varapalo del primer encuentro, donde dejaron escapar una ventaja de 15 puntos en el último cuarto, los Thunder reaccionaron con fuerza. Necesitados de una victoria para no poner en jaque sus aspiraciones al anillo, los de Daigneault no fallaron. Liderados por un descomunal Shai Gilgeous-Alexander, en modo MVP, arrasaron a unos Indiana Pacers que esta vez no encontraron milagro posible (123-107).

Dominio de principio a fin

El partido se rompió en el segundo cuarto. Con un parcial demoledor de 19-2 (del 33-27 al 52-29), los Thunder anularon por completo a Indiana, que nunca logró reponerse del mazazo. Si bien en el tercer cuarto amagaron con una tímida reacción (69-56), Shai se encargó de apagar cualquier esperanza rival con una actuación estelar: 34 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 4 robos y un tapón.

Desde el inicio, el duelo tuvo ritmo y acierto exterior. Siakam y Nembhard respondieron por Indiana en el intercambio inicial (17-17), mientras que Dort, Caruso y el propio Shai lideraban a los locales. La apuesta de Daigneault por juntar a sus 'torres', Holmgren y Hartenstein, dio frutos pronto. Oklahoma tomó la delantera y cerró el primer cuarto arriba (26-20), aprovechando el descanso en cancha de un Haliburton que no terminaba de entrar en ritmo.

En el segundo acto, los Thunder pisaron el acelerador. Incluso con sus estrellas en el banquillo, el trío Wiggins–Williams–Holmgren empujó el marcador a un 42-27. Luego, con Shai de regreso, llegó el golpe definitivo: el parcial se amplió a un 19-2 que disparó la renta hasta el 52-29. Indiana reaccionó con un 0-10 liderado por Siakam, Nesmith y Nembhard, pero la respuesta fue inmediata. Oklahoma cerró la primera mitad con un contundente 59-41.

El banquillo, clave

El MVP no estuvo solo esta vez. Jalen Williams (20+3) y Chet Holmgren (15+6) acompañaron a su líder con eficiencia. Desde el banquillo, Alex Caruso (20+3) y un brillante Aaron Wiggins (18+4 y 5/8 en triples) dieron una inyección clave de energía. Entre ambos sumaron 38 de los 48 puntos de la segunda unidad.

Indiana, pese a colocar hasta siete jugadores en dobles dígitos —entre ellos Turner (16), Siakam (15+7+4), y Haliburton (17) maquillando sus números en el último cuarto—, se vio constantemente superado por la intensidad defensiva de Oklahoma. Haliburton, brújula habitual del ataque de los Pacers, estuvo desaparecido durante tres cuartos. Sus 17 puntos y 6 asistencias quedaron ensombrecidos por sus cinco pérdidas y su ausencia en los momentos clave.

Shai, en cifras históricas

Más allá del resultado, la noche dejó un nuevo hito para Shai Gilgeous-Alexander: con 78 puntos en los dos primeros partidos de las Finales, establece el mejor inicio anotador en una serie por el título en la historia de la NBA.

Con la serie igualada 1-1, la eliminatoria viaja ahora a Indianápolis. El tercer encuentro se disputará en la madrugada del miércoles al jueves en el Gainbridge Fieldhouse, donde los Pacers deberán encontrar respuestas urgentes para frenar a un Shai que ha encendido su modo leyenda.