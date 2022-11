Shai Gilgeous-Alexander, a otro nivel

El base de los Thunders regaló otra exhibición a la NBA: 42 puntos y un triple ganador sobre la bocina ante los Wizards Si no sucede nada extraño, lo veremos en el All-Star y, a este ritmo, quién sabe si puede estar en la pelea por el MVP

Shai Gilgeous-Alexander ha devuelto a la luz a un equipo que ha estado mucho tiempo en la sombra. Los Oklahoma City Thunders, inmersos en un necesario y largo proceso de reconstrucción, no ha sido un gran atractivo las últimas temporadas. Sin embargo, la nueva superestrella de la NBA es más que un motivo de peso para seguir al cuadro dirigido por Mark Daigneault.

El base de Toronto regaló otra exhibición para cortar la racha de cinco triunfos consecutivos de los Washington Wizards (102-121) con 42 puntos (2 de 3 en triples), 6 rebotes, 7 asistencias y un triple sobre la bocina para ganar el partido.

