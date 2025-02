Resaca tras el All Star de Luka Doncic

Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic protagonizaron este miércoles una actuación muy pobre y cayeron por 97-100 ante los Charlotte Hornets, penúltimos del Este y que solo habían ganado uno de sus últimos nueve encuentros.

Este es el primer partido de los Lakers tras el All-Star y el descanso no ha venido bien, muchísimos errores, ritmo espeso y 18 pérdidas de balón, seis de ellas de un Doncic todavía lejos de su mejor nivel y con el punto de mira muy desviado. Esta es la segunda derrota seguida de unos Lakers (32-21) que justo antes del parón del All-Star también perdieron ante otro equipo muy flojo como los Utah Jazz (13-41).

LeBron tiró del carro en la remontada final de los Lakers y se echó a la espalda al equipo en el último cuarto con 16 puntos y firmando además un mate brutal sobre Mark Williams, pero falló los dos triples en los últimos segundos que habrían forzado la prórroga. El `Rey´acabó con 26 puntos, 10 de 22 en tiros con cuatro de once en triples, siete rebotes y 11 asistencias.

Dončić volvió a sufrir mucho en cuanto a puntería (cinco de 18 en tiros con uno de nueve en triples) y terminó con 14 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Además de sus pérdidas de balón, ha hecho once de 27 tiros en sus dos primeras apariciones con los Lakers. Tiene demasiadas ganas de lucirse, le gusta gustar y siempre intenta lanzar los mejores pases y ejecutar los mejores tiros. Queda mucho por demostrar, aún está falto de forma después del mes y pico que estuvo sin poder jugar al baloncesto.

Rui Hachimura aportó 17 puntos y ocho rebotes, pero no acertó con dos tiros libre clave en el último minuto. Los Lakers metieron un 41,1 % en tiros y un 29,4 % en triples.

No fue mejor la estadística de los Hornets (36,3 % en tiros, 34 % de tres) pero fue suficiente para llevarse una gran alegría en una temporada de pocas sonrisas en Charlotte (14-39). Este fue el primer partido de Williams de vuelta con Charlotte desde que su traspaso se cayó y el primer partido desde que el entrenador de los Lakers JJ Redick dijo que no esperaba que Dončić estuviera, ya que suponía que el esloveno tendría una restricción de minutos debido a su vuelta de una reciente lesión en la pantorrilla. Mientras tanto, en el equipo púrpura Miles Bridges hizo 29 puntos, seis rebotes y cinco robos con cinco de once en triples y LaMelo Ball, por su partre, 27 puntos, cinco rebotes y seis asistencias con cinco de trece en triples.

25 de Febrero, fecha importante

Los próximos partidos de los Lakers son contra los Portland Trail Blazers el jueves por la noche y luego visitan a Denver Nuggets el sábado. Y cuidado, por qué hay que poner el foco en el 25 de febrero, los Lakers regresan a casa, al Crypto.com Arena, para lo que debería ser un partido intenso contra los Dallas Mavericks. Será el primer encuentro de los equipos desde el impactante traspaso que envió a Doncic de Dallas a Los Ángeles a cambio de Anthony Davis.

Los Lakers sacudieron el mercado de la NBA el pasado 1 de febrero fichando a Luka Doncic procedente de los Dallas Mavericks a cambio de Anthony Davis. El entusiasmo en Los Ángeles es máximo por la llegada de Doncic, un jugador que el año pasado llevó de la mano a los Mavericks hasta las Finales, perdidas contra los Boston Celtics. Los Lakers no son favoritos contra equipos más completos, y potentes físicamente pero están decididos a llegar al menos entre los primeros cuatro del Oeste para darse una oportunidad y potenciar la química Lebron-Doncic.