El propietario de los Mavericks insinúa que Doncic es un vago

El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers sigue trayendo cola. El último en pronunciarse sobre el asunto ha sido una de las partes implicadas: Patrick Dumont, propietario de los Dallas Mavericks desde enero de 2024.

El propietario habló en 'The Dallas Morning News' de la operación que pocos entienden en la ciudad. "Es difícil tomar decisiones duras. Pero cuando persigues la excelencia en una organización tienes que tomar decisiones duras", afirmó Dumont.

PALO A DONCIC

El propietario de los Dallas también explicó uno de los motivos del traspaso de Doncic. "En mi cabeza, la manera como los equipos ganan es por concentración, teniendo el carácter adecuado, teniendo la cultura adecuada y teniendo la dedicación adecuada a trabajar tan duro como sea posible para crear el resultado de ganar un campeonato. Y si no haces eso, vas a perder", comentó.

No se quedó ahí, sino que Dumont acusó a Doncic de ser un jugador poco trabajador: "Si miras a los grandes de la liga, la gente con la que vosotros y yo crecimos, Jordan, Bird, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, ellos trabajaron realmente duro cada día con una concentración única en ganar. Si no tienes esto, no funciona. Y si no tienes eso, no deberías ser parte de los Dallas Mavericks".

Tras estas declaraciones, está claro que el máximo mandatario de los Dallas Mavericks no veía en Doncic un líder que llevara al equipo a ganar la NBA. Le sobra talento al jugador esloveno, pero para Patrick Dumont no tiene la mentalidad ni la capacidad de trabajo necesaria para ser la estrella del campeón.