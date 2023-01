Preocupación por la lesión de Kevin Durant

El jugador abandonó el partido ante los Heat cuando Jimmy Buttler cayó sobre su rodilla El alero será sometido a una resonancia a lo largo de la jornada de hoy, lo que podrá determinar el alcance de la dolencia y establecer un periodo de baja aproximado

Alerta roja en los Nets cuando Kevin Durant tuvo que abandonar el partido de esta madrugada en Miami a consecuencia de una lesión en su rodilla derecha, una lesión preocupante a falta de las pruebas médicas que podría tenerle apartado de las pistas durante tiempo en función de su gravedad.

El jugador será sometido a una resonancia a lo largo de la jornada de hoy, lo que podrá determinar el alcance de la dolencia y establecer un periodo de baja aproximado.

El alero de los Nets sintió molestias en la articulación durante el tercer cuarto, cuando cometió una falta en ataque sobre Kyle Lowry y, al caer al suelo tras impactar con él, se llevó las manos a la zona con gestos de dolor.

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play.



Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1