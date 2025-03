Porzingis, víctima de una 'extraña' enfermedad: "Todavía no la han podido identificar"

Los Boston Celtics avanzan firmes en esa pelea y ambición por tratar de revalidar el anillo logrado el curso pasado, cuando derrotaron a los Dallas Mavericks de Luka Doncic por 4-1 en las finales de la NBA.

El equipo que entrena Joe Mazzulla ocupa actualmente la segunda posición en el Este con un buen balance de 47 victorias y 18 derrotas, aunque están a siete victorias de diferencia de los intratables Cleveland Cavaliers, el equipo de la competición con mejor balance hasta la fecha gracias a sus 54 triunfos y únicamente 10 tropiezos.

Los vigentes campeones acumulan una buena racha de resultados: han vencido en ocho de los últimos 10 encuentros, y esta pasada madrugada se apuntaron la victoria ante los Utah Jazz por 114-108 gracias a los 33 puntos y nueve triples de Sam Hauser, bien acompañado por los 26 tantos de un Jaylen Brown que coqueteó con el triple doble gracias a sus ocho rebotes y siete asistencias.

Sam Hauser fue el máximo anotador de los Celtics en la victoria ante los Jazz / AP

Porzingis sigue de baja

Un partido, ante el equipo de Salt Lake City, que se perdió Kristaps Porzingis. El letón, que fue una pieza importante en la consecución del anillo la pasada campaña, lleva sin jugar seis partidos seguidos, o lo que es lo mismo: su último encuentro con los Celtics fue el 26 de febrero.

¿El motivo? Una extraña enfermedad que padece el jugador y que, por el momento, le mantiene en el dique seco, tal y como aseguró el exjugador del Cajasol a través de sus redes sociales.

Las palabras del interior letón

"He estado conviviendo con una enfermedad viral que todavía no hemos conseguido identificar por completo. Me estoy recuperando y estoy mejorando. Pero sigo trabajando para mi regreso al máximo para ayudar a este equipo", escribió Porzingis en sus redes sociales. "Gracias por vuestro apoyo y espero regresar pronto sano", concluyó.

Sus números este curso con los Celtics

Porzingis, que el próximo mes de agosto cumplirá 30 años, está promediando 18,9 puntos y 6,8 rebotes en la presente campaña con la franquicia de Massachusetts.