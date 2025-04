La perla española que se presenta al Draft de la NBA

Izan Almansa ha decidido dar el paso. El pívot murciano, y una de las mayores perlas del baloncesto español, se presenta para el próximo Draft de la NBA, según ha informado su propio agente Guillermo Bermejo. Después de una temporada en la NBL, Almansa considera que su momento en la liga norteamericana ha llegado.

El español, de 19 años y formado en la cantera de UCAM Murcia y Real Madrid, ya ha dado grandes pasos a su corta edad. Con su juego interior y 2,08 metros de altura, Almansa se ha presentado al Draft con la intención de ser escogido en Segunda Ronda y formar parte de una de las plantillas de la NBA.

Izan, después de decidir no formar parte del Draft de 2024, optó por jugar esta última temporada en los Perth Wildcats, en Australia. Una fórmula que ha funcionado en el caso de otros jugadores que ahora juegan en la NBA. Aun así, su paso por Perth no ha sido el que se esperaba.

Izan Almansa, a las órdenes de Scariolo / Baloncesto España

En Australia, Almansa ha promediado un total de 6,8 puntos, 3,9 rebotes y menos de una asistencia por partido, en los 33 partidos que ha disputado en el continente oceánico. El murciano no ha potenciado sus mayores virtudes tanto de '4' como de '5', pero la NBA puede ser el cambio de rumbo que necesite para volver a destacar.

Antes de Perth, el joven Almansa ya había llamado la atención en la cantera del UCAM Murcia y en las categorías inferiores de la Selección Española. De hecho, llegó a considerarse el 'hombre MVP', coleccionando varios trofeos en distintas competiciones internacionales.

De hecho, cosechó un total de 3 'MVP' consecutivos en campeonatos del mundo y de Europa: Mundial sub-17, Europeo sub-18 y Mundial sub-19. En este último, promedió unas cifras espectaculares: 16,9 puntos, 7,1 rebotes y 1,6 asistencias para 22,7 de valoración.

La NBA, un sueño por cumplir

"Me hace mucha ilusión el sueño de la NBA, es para lo que trabajo y me enfoco cada día. A mí me encantaría jugar en ACB, no me cierro a nada y ya veré cómo vienen los siguientes pasos", aseguraba hace unos meses Almansa, que ya mostraba su deseo de formar parte de la liga de baloncesto más grande del mundo.

El murciano ya forma parte de los planes de Scariolo para la selección nacional. De hecho, debutó en la fase de clasificación para el Eurobasket 2025 ante Eslovaquia, en un partido en el que anotó 10 puntos. En el Europeo de este verano también podrá formar parte de la plantilla y quién sabe si para entonces ya tendrá equipo en la NBA.