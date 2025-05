Paul Pierce cumple su promesa tras la victoria de los Knicks: ¡8 horas caminando en bata hasta el trabajo!

Las promesas están para cumplirlas. En el segundo partido de playoffs que enfrentaba a Boston Celtics y New York Knicks, Paul Pierce estaba tan seguro de la victoria de su equipo que prometió que iría caminando hasta los estudios de 'Fox Sports', lugar donde trabaja, y en bata si perdían por segunda vez consecutiva.

"Si los Celtics pierden el segundo partido en casa, te lo prometo, mañana caminaré hasta aquí. Caminaré hasta aquí. Caminaré 24 kilómetros. Caminaré hasta aquí. En bata. Sin zapatos. Descalzo. ¡Apuesto mi casa en este partido!", dijo Pierce, que se equivocó porque el camino era de 32 kilómetros.

Los de Boston desperdiciaron una ventaja de hasta 20 puntos ante los Knicks, después de dejarse remontar esa misma diferencia en el primer partido. Otro descalabro de los de Joe Mazzulla, que están contra las cuerdas y deben ganar al menos dos partidos en Nueva York si no quieren ceder el anillo a otra franquicia.

El accidente de los Celtics provocó que Pierce tuviera que cumplir su promesa. Y vaya si lo hizo. El exjugador se grabó caminando hasta el trabajo en las redes sociales, abandonando su casa antes de que saliera el sol. La gran duda es si hizo el camino descalzo, ya que no enfocó sus pies.

Lo que queda claro es que el paseo lo hizo en bata. A las cinco de la mañana de Los Ángeles, Paul Pierce emprendió su marcha y avisó a sus seguidores de 'Instagram'. "Está bien, es hora de que me ponga en marcha", además de llamarse a sí mismo "hombre de palabra".

Kevin Garnett drove past Paul Pierce walking to the studio 💀 pic.twitter.com/EPRYdij08J — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 8, 2025

“Es increíble. No me lo puedo creer esto, los Celtics me pusieron aquí fuera. Esto me está matando”, decía Pierce en el vídeo en el que aparecía caminando. El ex de Boston tiene actualmente 47 años y realizó el recorrido a unos 30 grados de temperatura, motivo por el que se quejó.

Unos Celtics pésimos

A pesar de controlar la mayoría de los dos primeros partidos, Boston no logró ninguna victoria, principalmente por su bajo porcentaje en los tiros de tres, anotando 25 de 100 intentos en los dos partidos. Además, su estrella Jason Tatum ha tenido su peor racha en un inicio de eliminatoria de playoffs.

Para demostrar que era cierto que había realizado la totalidad del camino andando, Paul Pierce subió una captura de su propio móvil en la que se observa que el recorrido es de 8 horas y que hizo un total de 33.465 pasos durante el día. Sea totalmente cierto o no, probablemente Pierce no vuelva a apostar a favor de su equipo.