Los Pacers se despiden de su estrella por un año

Los Indiana Pacers confirmaron este lunes que el base estrella Tyrese Haliburton se perderá toda la temporada 2025-26 tras pasar por el quirófano para reparar una rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió en la final de la NBA en junio pasado.

"No tengo ninguna duda de que volverá mejor que nunca", declaró el presidente de los Pacers, Kevin Pritchard, en el canal WISH-TV de Indiana. "La cirugía salió bien. Estaba un poco más arriba y recibe más sangre ahí mientras se recupera. Sin embargo, no jugará el año que viene. No queremos ponerlo en riesgo ahora. Así que no se hagan ilusiones de que juegue".

Haliburton se lesionó en el séptimo partido de las Finales de la NBA el mes pasado, en el que los Oklahoma City Thunder ganaron el partido y consiguieron su primer título en la historia de la franquicia. Sin Haliburton, los Pacers fueron superados por 56-43 en la segunda mitad, y Oklahoma City selló una victoria por 103-91.

La estrella de Indiana sale de la pista acompañado de ayuda en el séptimo encuentro de la final de la NBA / EFE

El dos veces All-Star anotó nueve puntos con tres triples antes de abandonar la cancha. Promedió 14 puntos, 5,9 asistencias y 4,6 rebotes durante las Finales de la NBA.

Haliburton, de 25 años, promedió 18,6 puntos, 9,2 asistencias, 3,5 rebotes y 1,4 robos en 73 partidos (todos como titular) durante la temporada regular y fue seleccionado para el tercer equipo All-NBA.

Promedia 17,5 puntos, 8,8 asistencias y 3,7 rebotes en 333 partidos (294 como titular) con los Sacramento Kings (2020-22) y los Pacers.