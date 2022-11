¡La nueva locura de Curry! Bailecito, toques de fútbol y triplazo

El base de los Warriors dejó detalles de calidad durante el calentamiento previo al duelo ante los Clippers Con 22 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias, fue de los más destacados en la victoria del equipo de Steve Kerr (124-107)

Stephen Curry se anima con todo. El base de los Warriors volvió a demostrar que es de otro planeta en el calentamiento previo a la victoria ante Los Angeles Clippers (124-107), en la que se apuntó 22 puntos. 6 rebotes y 9 asistencias en 31 minutos sobre la pista.

La estrella de la NBA demostró que no solo domina el baloncesto: también el baile y el fútbol. Durante el calentamiento, controló el balón con el pecho, regaló un par de toques de calidad (incluido uno con la espuela) y, con la colaboración de una persona que estaba en el banquillo, se marcó un triple con una facilidad insultante.

🏀⚽ What can't Steph Curry do?



CLIPPERS/WARRIORS

Tip-Off NEXT on ESPN pic.twitter.com/FmrBqrhZaH