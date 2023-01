¡Noche de peleas en la NBA!

La jornada estuvo marcado por el rifirrafe entre Brook Lopez, de los Bucks, y Gary Trent Jr. y OG Anunoby, de los Raptors También se produjo el enganchón de Markieff Morris y Jeremy Sochan, protagonistas en el Clippers - Spurs

La NBA vivió una jornada un tanto particular. Con una jornada menos cargada de lo habitual con cuatro partidos, el pívot de los Milwaukee Bucks, Brook López, y el escolta de los Toronto Raptors, OG Anunoby, protagonizaron una de las acciones más destacadas.

La estrella de la franquicia de Milwaukee le quitó la cinta a Gary Trent Jr. durante un lance del juego y todo ellos desencadenó en una tangana entre los jugadores de ambos conjuntos. Brook López fue expulsado por primera vez en su dilatada carrera en la competición: "No puedo esperar que los árbitros lo hagan bien si no lo van a hacer bien durante el juego".

La doble falta técnica le envió directamente a vestuarios por primera vez en 15 años. Por la otra parte, OG Anunoby fue sancionado con una técnica y también uno de los técnicos asistentes de los Raptors. Sea como fuere, el partido acabó con la victoria de los Bucks, la segunda consecutiva, algo que le mantiene en la segunda plaza en el Este.

Por si no fuera suficiente, otros dos jugadores también incendiaron el ambiente en la tercera derrota seguida de los Nets, hoy sin Durant ni Irving: Markieff Morris, de los Nets, y Jeremy Sochan, de los Spurs, se encontraron también en una acción del encuentro.

Brook Lopez received his first career ejection after taking Gary Trent Jr’s headband 👀



