¡La NBA retira el triple-doble a Antetokounmpo!

El griego forzó un rebote para alcanzar el triple-doble ante los Wizards La normas de la liga señalan que el jugador debe lanzar con "intención de marcar un tiro de campo"

Con el 'stat-padding' en el centro del debate, la NBA ha sido tajante: ¡le han retirado a Antetokounmpo su triple-doble ante los Washington Wizards tras forzar una rebote prácticamente sobre la bocina para redondear sus números!

El griego, que fue uno de los jugadores más destacados en el partido y en lo que llevamos de temporada, creó polémica con una acción en la que tiró contra el tablero rival y recogió su propio rebote. Con 23 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias, la estrella de los Bucks dejó una estampa para la posteridad.

The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night--and thus his triple-double, sources tell ESPN. League rules say that for a field-goal attempt to count as official, the player has to shoot "with intent to score a field-goal" -- i.e. to make the shot.