Guía completa de los play-off de la NBA 23-24: equipos, cuadro y mejores estadísticas

Solo puede quedar uno. Después de un maratón de 1.230 encuentros de fase regular llega el punto álgido del calendario deportivo: el inicio de la postemporada con varias franquicias candidatas al título.

16 equipos buscarán asaltar el trono de los Denver Nuggets, que se coronaron campeones de la NBA en 2023 con el ya legendario Nikola Jokic como MVP de las finales. La franquicia de Colorado parte junto a Boston Celtics como favoritos a levantar el trofeo Larry O'Brien este 2024 en el que sería un 'back to back' histórico. Las casas de apuestas en Estados Unidos colocan a Mavericks, Clippers y Bucks como los otros candidatos en ganar la mayor competición de baloncesto del mundo.

Repasamos todas las franquicias, una a una, así como sus jugadores clave, puntos fuertes y otras estadísticas en vísperas de unas eliminatorias vibrantes y emocionantes:

CONFERENCIA OESTE

1- Oklahoma City Thunder: Una reconstrucción histórica

Pocas veces hemos visto una metamorfosis como la de Oklahoma en este deporte. Los Thunder (57-27), que hace no demasiado deambulaban por los fondos de la Oeste, han finalizado ahora en lo más alto de su Conferencia en una temporada regular histórica y en la que han llegado a ganar 57 partidos, los mismos que los actuales campeones Denver Nuggets y tan solo por detrás de Boston en triunfos totales. Ha sido el año de consagración de Shai Gilgeous Alexander como super estrella indiscutible de la NBA, base que ha promediado 30.1 puntos y 6.2 asistencias en un año que ha entrado en las quinielas por el Top-3 del MVP. Su hipnotizante manejo de balón y facilidad por crear espacios, una 'delicatessen' a la altura de unos pocos elegidos.

Shai Gilgeous Alexander, candidato al MVP este año / AFP-EFE

El éxito del equipo dirigido por Mark Daigneault no se explicaría sin el 'rookie' Chet Holmgren, que apunta a ser uno de los mejores '4' de la próxima década, y al 'boom' ofensivo de Jalen Williams, escudero de este 'Big Three' en Oklahoma. Han finalizado el curso con el mejor porcentaje de triples de toda la NBA (38.9%) en una ofensiva con multitud de recursos cuando mira a canasta. Eso sí, puede que echen de menos una presencia interior dominante en los playoffs.

2- Denver Nuggets: Jokic sueña en grande

Arranca la defensa del trono en Denver. Los Nuggets (57-25) se alzaron en 2023 con su primer anillo de la historia de la NBA tras arrasar ante Lakers en el último paso de la Conferencia Oeste y dejar sin respuesta a Miami en las finales. Este curso, pese acabar con más victorias, las cosas no han ido tan rodadas. Los 4 fantásticos conformados por Jokic, Murray, Porter Jr y Gordon no han coincidido tanto en pista a causa de algunos problemas físicos, pero llegan 'limpios' a unos playoffs que parten como grandes favoritos junto a Celtics.

Si no hay lesiones de por medio, se antoja casi imposible que Denver pierda una serie al nivel al que está su mayor estrella, un Jokic que ganará su tercer MVP de la NBA próximamente y que quiere inmortalizar (todavía más) su nombre en los libros de historia con el 'back to back'. 5os en rating ofensivo, el ataque de Nuggets ha sido el tercero en tiros de campo anotados por partido (44.0). Veremos quien será el Bruce Brown desde el banquillo este año, un alero que fue clave en la rotación de Malone el curso pasado pero que decidió salir en busca de un gran contrato.

3 - Minnesota Timberwolves: Un muro inexpugnable

La otra gran sorpresa en el Oeste junto a OKC, Minnesota (56-26) ha vivido una gran temporada que a poco se ha quedado del 'seed' número 1 de su Conferencia. Anthony Edwards (25.9 ppp) se ha destapado como uno de los anotadores más feroces de la NBA y, gracias al buen desempeño en defensa de Conley en el exterior y Rudy Gobert y Towns en la pintura, los Timberwolves han sido la mejor defensa del curso. 'The Pack' ha sido la 1a en rating defensivo, la mejor defensa en tiros de campo permitidos al rival y la que menos canastas por noche ha encajado (106.5).

Anthony Edwards es el líder de los Timberwolves / NBA

Chris Finch ha construido un entramado defensivo a prueba de balas y capaz de secar a las mayores estrellas de la liga. Además, ha destapado a Naz Reid como un 'factor X' del banquillo, ala-pívot que lanza con un excelente 41.4% desde la larga distancia. Jugarán la primera ronda de playoffs ante los Suns de Durant, Booker y Beal, que llegan en un buen momento a esta primera ronda y son especialistas en castigar a los rivales desde la media distancia, mientras que Minnesota se caracteriza por proteger especialmente el aro y su pintura. ¿Quién ganará en la pizarra? Los Timberwolves llevan dos décadas exactas sin avanzar a unas semifinales de conferencia...

4 - Los Angeles Clippers: Los vecinos ruidosos van enserio

Desde que Paul George y Kawhi Leonard llegaron a Clippers (51-31) en la agencia libre de 2019, nunca antes habían jugado tantos partidos juntos como en esta temporada. La franquicia angelina ha finalizado el curso en 4a posición y, sin demasiados fuegos artificiales, son un ataque muy a tener en cuenta desde todas las posiciones de la cancha. James Harden llegó a las pocas semanas de iniciarse el curso y, tras un pequeño bache, 'La Barba' ha encajado en el equipo como anillo al dedo promediando 8.5 asistencias por noche y erigiéndose como el organizador principal del juego de Tyronn Lue.

Han sido 4os en rating ofensivo con un Kawhi como máximo anotador por partido (23.7). La profundidad de armario siempre es muy necesaria en playoffs y este equipo va sobrado: Zubac y Mann completan el quinteto titular y Westbrook, Norman Powell y Bones Hyland son auténticos guerreros en defensa saliendo desde el banquillo. Los Clippers del 'Lob City' hace una década llegaban con más hype a estas alturas, un 'super equipo' con el que Steve Ballmer soñaba en hacer campeón a golpe de talonario, pero este equipo tiene mejores cimientos y se sostiene bajo una de las mentes más privilegiadas de la NBA. Quizás sean más peligrosos ahora que no parten como grandes candidatos a alcanzar las finales.

5 - Dallas Mavericks: Lo que Doncic quiera

¿Estamos ante el mejor momento de los Mavs (50-32) bajo la tutela de Luka Doncic? El esloveno ha firmado un año digno de MVP finalizando como el máximo artillero por partido (33.9, primera vez que lo consigue un europeo) y se ha destapado como un monstruo de tres cabezas en pista. A sus 24 años domina todas las facetas del juego a un nivel sobresaliente. Luka, que va por delante de todos los de su generación, es el mejor jugador del planeta junto a Jokic y es capaz de castigar al mejor defensor del equipo contrario, unas características que suelen decantar la balanza en una serie de playoffs apretada. Sus Mavericks han sido el mejor ataque de la NBA en el último mes y hay que alabar el buen trabajo del General Manager desde los despachos.

Dante Exum y Luka Doncic, compañeros en Mavericks / USA TODAY SPORTS

El experimento de Grant Williams no salió bien pero la elección de Lively II en el Draft y las contrataciones de PJ Washington y Daniel Gafford en el mercado de traspasos han sido un acierto total para acompañar a Luka en la pintura. Todos ellos ofrecen una vía de escape para las jugadas en las que Doncic no encuentra solución. El Kyrie Irving de este 2024 ha sido el más parecido al de Cavaliers en fase anotadora y la apuesta por Dante Exum en el exterior no ha decepcionado, un escolta que vive una segunda juventud en la NBA tras una primera etapa marcada por las lesiones. Se enfrentarán a unos rocosos Clippers en la primera ronda de la Oeste en la que será, posiblemente, la mejor eliminatoria del inicio de estos playoffs. Sus caminos se cruzaron en 2020 y 2021, con los angelinos llevándose el gato el agua en ambas ocasiones.

El dato: Con Luka y Kyrie en pista, Dallas supera a sus rivales por 10.5 puntos por cada 100 posesiones.

6 - Phoenix Suns: ¿El tapado del Oeste?

El conjunto de Arizona ha ido al ralentí durante toda la temporada y acabó evitando el play-in en la última jornada con una victoria ante los Timberwolves, casualmente el equipo con el que se verán las caras en la primera ronda del playoff y que no pondrá las cosas fáciles en defensa. En cualquier caso, los Suns (49-33) lo afrontarán con más optimismo, y es que la versión de este equipo en abril está a años luz de la mostrada en invierno. Durant y Booker, quinto y sexto respectivamente en los máximos anotadores del curso, han estado al nivel que se esperaba de ellos, algo que le ha costado más a la última pieza del 'Big Three'. Bradley Beal, que llegó en verano desde Washington, se ha perdido una treintena de partidos por lesión y eso ha hecho mella en el rendimiento general del equipo. Eso sí, el escolta acumula un par de buenas últimas semanas en porcentajes y eficacia (anotó 36 ante Minnesota) que hacen soñar a Phoenix.

Si el cuadro dirigido por Frank Vogel quiere aspirar a alcanzar las finales de la NBA, un hito que consiguieron en 2022, será porque las tres estrellas están acertadas y no sufren ningún contratiempo físico. Detrás de ellos figuran nombres como Grayson Allen o Drew Eubanks, con muy poco pedigrí a estas alturas de temporada, o Eric Gordon, un veterano que sigue dando guerra desde el banquillo pero cuya influencia en el juego dista mucho de la que ofreció en Houston hace unos años. En cualquier caso, un quinteto titular con uno de los asesinos más letales que ha pasado por la NBA en Kevin Durant nunca puede ser menospreciado.

7 - Los Angeles Lakers: El rey no quiere abdicar

Una docena de victorias en los últimos quince compromisos llenan de esperanza a unos Lakers (47-35) que han vivido otra montaña rusa de temporada. Los de Darvin Ham tuvieron que volver a recurrir al play-in para clasificarse y se verán las caras en primera ronda ante los Nuggets de Jokic, contra quien perdieron las pasadas finales de conferencia y acumulan un balance negativo de 0-8 en sus últimos cruces.

LeBron busca coronarse de nuevo en la NBA / AGENCIAS

LeBron, a sus 39 años, llega como máximo anotador (25.7) de un equipo con dos grandes noticias: Anthony Davies no ha vivido un calvario con lesiones (24.7 puntos en 76 partidos) y D'Angelo Russell, que parecía carne de traspaso en enero, ha sido esencial en la segunda mitad de curso . Austin Reaves lo ha jugado todo y volverá a ser un motor incombustible desde el banquillo, el factor 'X' de los angelinos cuando las estrellas principales se quedan sin ideas. El balance en play-off de las 5 temporadas de 'King James' en LA tienen de todo: dos sin clasificarse, una eliminación en primera ronda, unas finales de conferencia y un anillo de campeón en 2020. La realidad es que a Lakers le falta un mundo para igualar en fuerzas a los Nuggets cuando Murray, Gordon, Porter Jr y sobre todo Jokic están en pista.

CONFERENCIA ESTE

1- Boston Celtics: El mejor equipo de la NBA

Hacía muchos años que los Celtics (64-18) no partían como los grandes favoritos en hacerse con el anillo de campeón. No son los candidatos indiscutibles, pero la temporada regular de Boston ha sido magnífica. Primeros en la Conferencia Este con una distancia abismal de 14 victorias respecto al segundo, los de Massachusetts han finalizado el año con el mejor net rating de toda la NBA (11.7) y con una plantilla capaz de dominar en todos los registros. La pareja Tatum - Brown ha vuelto a funcionar a las órdenes de Mazzulla, pero el técnico les exigirá que estén especialmente acertados cuando el balón queme en los momentos importantes del playoff, una asignatura pendiente de los 'Jays' en su periplo en el TD Garden. Llegaron a las finales en 2022 pero sucumbieron ante la última proeza de la dinastía de Golden State Warriors.

Las llegadas en la pasada offseason de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis han elevado enormemente el suelo del equipo. El base sigue siendo uno de los mejores 'two way' de toda la NBA y su IQ sin el balón en las manos no tiene precio, mientras que el letón, pese haber sufrido algunos problemas físicos como de costumbre, ha significado una mejora respecto a Grant Williams. Kristaps llega especialmente en forma a estos playoffs tras ser elegido jugador de la semana en la penúltima semana de competición, promediando 19.8 puntos y 10 rebotes. La franquicia de Boston es la 1a en porcentaje de tiros de campo efectivos (57.8%) y triples anotados (16.5).

Los equipos que han ganado 60 partidos y también ostentan el mejor récord de la liga han acabado ganado el título en más de la mitad de las ocasiones: 16 veces de 31. El último precedente fueron los Phoenix Suns de 2022 entrenados por Monty Williams.

2 - New York Knicks: Brunson ilumina la Gran Manzana

Una de las grandes narrativas de la NBA. Jalen Brunson fue 'rechazado' hace dos temporadas en los despachos de Dallas Mavericks y no confiaron en él como segunda espada para acompañar a Luka Doncic en su camino al anillo, una decisión de la que aún se tiran de los pelos. El base de Nueva York (50-32) ha finalizado el curso como 4o máximo anotador (28.7) en su temporada de ascenso hacia el estrellato, llevando a los Knicks a un histórico segundo puesto de la Conferencia Este sellado en la última jornada. Brunson anotó 40 puntos en ese partido para adelantar a los Bucks de Antetokounmpo en la tabla.

Jalen Brunson, jugador y estrella de New York Knicks / AGENCIAS

Para que este equipo fuese competitivo se tuvieron que desprender de Quickley y Barrett, un cambio en el que llegaron OG Anunoby y Achiwa, dos 'juguetes' de lujo para Tom Thibodeau en defensa y con buenos porcentajes desde fuera del arco. DiVincenzo y Josh Hart son otros 'seguros de vida' para su entrenador en los finales de partido cerrados. Quién no estará para todos los playoffs es Julius Randle, que fue operado tras casi dos meses lesionado, una pérdida notable para Brunson y su '2 para 2' con el ala-pívot. Los de la Gran Manzana, 2os en puntos encajados por encuentro con 108.2 y 5os en Net Rating total, tendrán la ardua tarea de detener a Joel Embiid en la primera ronda.

3 - Milwaukee Bucks: Un equipo de contrastes

Temporada aciaga la que se ha vivido en Milwaukee (49-33). Desde los despachos se tomó la decisión de despedir Adrian Griffin después de tan solo 43 partidos pese a tener uno de los mejores récords de la liga por una supuesta mala relación laboral con Antetokounmpo y Lillard, las dos super estrellas del equipo. Llegó al banquillo Doc Rivers y no ha sido capaz de instaurar una nueva identidad en el equipo de Giannis, que ha logrado otro año memorable a nivel individual con 30.4 puntos, 11.5 rebotes con un 61% en field goals. El griego sigue siendo la gran esperanza de unos Bucks que necesitan a Lillard en modo 'Dame Time' como demostró en sus mejores días en Portland.

Para Middleton, segunda espada de ese equipo campeón allá por 2022, ha sido un año de 'bajón' , con problemas físicos de por medio. En defensa han sido un flan, y es que han entrado en el Top - 10 en peor rating defensivo y puntos recibidos. En un ataque que funciona al ritmo de su MVP, habrá que ajustar esa unidad defensiva de cara a los playoffs, una primera ronda ante Pacers en el que 'Anteto' podría perderse los primeros choques a causa de molestias en el gemelo.

4 - Cleveland Cavaliers: Sin lesiones, hay paraíso

Donovan Mitchell y Darius Garland son una de las parejas exteriores más letales de la NBA, pero la suerte en forma de lesión no les ha acompañado esta temporada, un lastre que limitó a Cleveland (48-34) ya desde inicios, con Struss y Mobley también pasando por enfermería. Los de Ohio, 4os en la Conferencia Este, se enfrentan a Magic en la primera ronda del playoff, una defensa joven y versátil que pondrá a prueba la capacidad ofensiva de Cavaliers, que debería llegar con todos sus efectivos ante Orlando.

Donovan Mitchell abraza a Darius Garland en una acción de partido / Agencias

Si están todos sanos, este conjunto tiene creación de tiro, capacidad anotadora, presencia en la pintura y presencia interior descomunal (es el cuarto equipo que menos puntos permite en la pintura), un cóctel que promete. 7os en puntos encajados (110.2) y 6os en rating defensivo, los de JB Bickerstaff parten con un techo más alto en este emparejamiento y deberían aprovechar el factor cancha para viajar a Florida con un buen colchón. Será un cara a cara entre dos conjuntos con ganas de demostrar carácter y agallas en el fregor de la batalla de playoffs.

5 - Orlando Magic: La juventud al poder

'Año I' de consagración en Florida para uno de los proyectos de futuro más ilusionantes en la Conferencia Este. Hacía muchos años que no veíamos a Orlando (47-35) llegar a los playoffs como un equipo competitivo en ambos lados de la pista, un cuadro que parece ahora haber hecho 'clic' y con capacidad de montar una 'encerrona' a cualquiera de los grandes. Jamahl Mosley ha conseguido edificar una de las mejores defensas de la liga (2a en rating defensivo y 4a en puntos recibidos) a base de talento joven que llegó por la vía más sensata, la del Draft, seleccionando a jugadores como Banchero, Wagner, Suggs, Cole Anthony e Isaac que tan importantes son ahora.

El 'modus operandi' de Orlando ya es un éxito y tan solo puede ir a más. ¿La mejor manera? Cogiendo experiencia en los playoffs, cuando el balón quema y las defensas se ajustan. Pase lo que pase ante Cavaliers, la franquicia de Florida ya tiene trazado un camino a seguir para los años venideros. Su último pick de primera ronda, Anthony Black, ha firmado un primer curso decepcionante y pueda que sea el único lunar destacable. Recordemos que los Magic no superan la primera ronda desde 2010.

6 - Indiana Pacers: Con Haliburton, sin defensa

No hay mejor manera de definir a los Pacers (47-35) que a través de los números. El contraste es abrumador: El ataque de Indiana ha sido el 1o en puntos por partido (123.3) y 2o en rating ofensivo, unidad liderada por un Tyrese Haliburton que empezó la temporada en 'modo Steve Nash' y que ha acabado promediando un doble doble (20.3 puntos y 10.9 asistencias) en su casillero personal. Además, la llegada de un ya campeón de la NBA como Pascal Siakam le dio al equipo un salto cualitativo enorme.

Haliburton ante Lakers en la final del In season Tournament / AGENCIAS

Pero las cosas no han ido tan bien en el otro lado de la cancha. Tan solo cuatro equipos han encajado más puntos por contienda que Pacers en temporada regular (120.2), un equipo que imprime una velocidad tan alta en su juego que deja enormes espacios detrás sobre todo en contrataque. La franquicia de Indianápolis es un 'coladero' en su pintura, nadie recibe más canastas en este espacio que ellos, una debilidad sobre la que Antetokounmpo y sus Bucks tratarán de sacar provecho. Es difícil predecir el destino de Indiana, que perdió la final del 'In Season Tournament' unos meses atrás, pero la experiencia previa nos señala que estos equipos tan indisciplinados y desordenados atrás no suelen gozar de mucha suerte.

7 - Philadelphia 76ers: Embiid vuelve al rescate

El séptimo puesto y el récord de 47-35 de Philadelphia (47-35) en la Conferencia Este son números engañosos para un equipo que ha estado huérfano de su MVP casi toda la temporada. Joel Embiid, elegido mejor jugador del planeta el curso pasado, tan solo ha jugado 39 partidos esta temporada y llegó a promediar 35.3 puntos y 11.3 rebotes antes de romperse el menisco en enero y perderse más de dos meses de competición. Sin la presencia del pívot en cancha, los 76ers iniciaron una caída en picado que, por suerte, se revirtió una vez volvió a vestirse de corto a principios de abril.

Embiid en acción en el partido de play-in ante Miami Heat / Chris Szagola

Ya son 9 victorias consecutivas con Embiid de nuevo en cancha, una presencia indomable que está a la altura de Nikola Jokic en esta liga. Su binomio con Tyrese Maxey en el exterior, candidato a jugador más mejorado de la NBA, está a la altura de las mejores parejas de la competición, un dúo letal en el juego de pick and rol. Cuando comparten minutos en cancha, los 76ers superan a sus rivales por 12.4 puntos por cada 100 posesiones. Quizás sea la profundidad de plantilla la gran asignatura pendiente en el equipo de Nick Nurse: Buddy Hield y Tobias Harris son los otros únicos argumentos de cierto peso en la rotación. 'Philly' llega a la primera ronda de playoffs como el segundo equipo que más pérdidas comete por contienda, con 12.0.