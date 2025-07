La NBA tiene nuevo muro: Joan Beringer deslumbra con Minnesota

Con tan solo 18 años, Joan Beringer, el nuevo pívot de los Minnesota Timberwolves se ha convertido ya en una de las sensaciones de la NBA. Elegido en el número 17 del pasado DRAFT, el francés deslumbró en su estreno en el primer partido de la Summer League que se disputó en Las Vegas.

El joven talento francés, con un físico envidiable y su 2,26 de envergadura, fue uno de los protagonistas del duelo que su equipo disputó contra los New Orleans Pelicans (98-91), firmando unos números de veterano. Beringer anotó 11 puntos, consiguió 8 rebotes y firmó hasta seis rebotes, cinco de ellos en apenas ocho minutos de la primera parte del partido. Una exhibición defensiva que no pasó desapercibida en un duelo en el que Beringer ejerció de titular.

Entres sus compañeros, la llegada del joven pívot ha sido acogida con buenas sensaciones. Rob Dillingham, base de Minnesota, alabó durante el partido las cualidades del francés. "Es increíble. Desde el primer día que lo vi, supe que iba a ser bueno y le dije que sería bueno... No habla nada, simplemente corre por la cancha. No se enfada si no recibe el balón. Simplemente juega al baloncesto", apuntó.

“Siempre intento dar lo máximo. Hablé con Rob (Dillingham) antes del partido y me dijo que lo disfrutara mucho. Me dio confianza. Creo que por eso hice lo que hice”, explicó el propio Beringer tras el partido.

Con sus números y una actuación brillante, dejó claro que el futuro de su posición en el equipo está garantizado. Entre tanto, tendrá la oportunidad de seguir creciendo arropado por su compatriota, Rudy Gobert, que ha sido hasta en cuatro ocasiones 'Defensa del año' en la liga estadounidense.

Experiencia contrastada

Pese a su juventud, este pívot que destaca por su versatilidad, cuenta con experiencia en Europa. Formado en la cantera de Estrasburgo, el curso pasado destacó en el Cedevita Olimpija de Eslovenia, conjunto con el que disputó varios partidos de la Eurocup.

En el conjunto balcánico coincidió con el español Chechu Mulero, quien fuera técnico de Valencia Basket y actual director del Cedevita. Bajo su mando, Beringer experimentó un crecimiento en su juego que le ha llevado a ser uno de los favoritos en el DRAFT al que llegó como gran bloqueador.

En su primer partido, ya ha demostrado sus capacidades y tiene todavía mucho margen de mejora.