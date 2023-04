La NBA legaliza el consumo de marihuana

La NBA y la asociación de jugadores de la liga acordaron un nuevo contrato de cooperación de siete años Legalización de la marihuana, nuevo torneo y nuevos límites a las organizaciones

La NBA y la asociación de jugadores de la liga acordaron un nuevo contrato de cooperación de siete años que incluye nuevos términos, entre los que se encuentra el consumo de marihuana, prohibida hasta la fecha.

Una de las noticias más esperada y deseada por muchos jugadores de la NBA, es la legalización de la marihuana, hasta la fecha prohibida, como parte de este nuevo convenio colectivo de siete años, se ha anunciado.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", declaró hace tiempo Kevin Durant en All The Smoke, el podcast de dos exjugadores de la NBA como Matt Barnes y Stephen Jackson.

El nuevo contrato de asociación de jugadores de la NBA incluye un torneo de mitad de temporada. En noviembre se llevará a cabo un torneo grupal, del cual 8 equipos se clasificarán para los playoffs.

Unos playoffs que se llevarán a cabo sobre la base de uno menos, y los cuatro finalistas se jugarán en un sitio neutral. ESPN informó que Las Vegas es el lugar real para la Final Four y que cada jugador del equipo ganador recibirá 500 mil dólares estadounidenses.

Además, todos los partidos del torneo de mitad de temporada contarán también en la clasificación y la puntuación total de los equipos para los partidos de la temporada regular.

Finalmente, el contrato también acordó nuevos límites para las organizaciones que más gastan, mayores oportunidades de intercambio y condiciones para invitar a agentes libres.