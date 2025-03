Shai se pone a la altura de Jordan

La carrera por el MVP en la NBA está más interesante que nunca, con dos extraterrestres persiguiendo el trofeo que corona al jugador de baloncesto más valioso del planeta. Por un lado, tenemos al tres veces galardonado Nikola Jokić, líder indiscutible de los Nuggets de Denver, a quien ya hemos visto tocar la gloria con el anillo de campeón. En el otro está Shai Gilgeous-Alexander, el anotador más superdotado en la actualidad, que, a sus 26 años, oposita como claro candidato en unos Oklahoma City Thunder que son el mejor equipo de la liga.

El base está firmando una temporada con números pocas veces vistos en la era moderna. Decir eso con Jokić, otro que rompe récords día sí, día también, es francamente controversial, aunque Shai, máximo anotador de la NBA con 32.8 puntos por partido, tiene también argumentos de sobra para colocarse en el Olimpo de jugadores.

No hay duda de que uno de los dos se llevará el premio al Most Valuable Player. Ni Antetokounmpo ni Tatum están ya en la conversación, no por deméritos propios, sino por lo escandalosas que están siendo las campañas de los dos hombres que lideran la competencia.

El pasado domingo, Nuggets y OKC, Shai y Jokić, se vieron las caras en un duelo directo en lo más alto de la Conferencia Oeste. El canadiense se llevó el gato al agua con una victoria por 127-103 que los aleja todavía más en la cima de la clasificación. Son los líderes unánimes en el Oeste con un balance de 53 victorias y 11 derrotas, a una distancia sideral de los Lakers (40-22) y, precisamente, Denver (41-23).

Ante los de Colorado, Shai cuajó un partido de esos que le gustan a él, en los que se siente imparable y se le caen los puntos de las manos. Anotó 40 unidades, repartió 5 asistencias y capturó 8 rebotes, con un 15-32 en tiros de campo. El único (pero grande) lunar fue su desempeño desde el lanzamiento exterior, con un paupérrimo 18.2% de acierto que contrasta con el 37.8% que promedia en la vigente temporada 24-25.

Con esta última actuación, el exterior drafteado en 2018 se puso a la altura de Michael Jordan en términos numéricos. Es el único jugador en la historia, junto al GOAT, en conseguir 40 o más partidos de 30 o más puntos en tres temporadas consecutivas, según afirmó la cuenta de NBA History en X.

El internacional con Canadá también está demostrando ser un perro de presa en defensa, como en su día lo fue Jordan. Es el segundo jugador con más robos de balón de toda la NBA, con una media de 1.81 por partido.