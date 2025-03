La NBA apuesta fuerte por Barça y Madrid en su nueva competición europea

El Barça y el Real Madrid son dos de los equipos con los que la NBA cuenta para que se incorporen al nuevo proyecto de la liga estadounidense para crear una nueva competición europea con el apoyo de FIBA.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dará a conocer esta noche en una rueda de prensa, algunos de los detalles de este nuevo torneo, alternativo a la Euroliga y que contará con su apoyo junto a FIBA, con los propietarios de los equipos de la NBA dando ‘luz verde’ a este proyecto que, en principio no arrancaría hasta dentro de dos temporadas.

La intención de la NBA es contar con un torneo propio, sin equipos de la NBA, pero formados expresamente con inversión privada y que estén representados con equipos en ciudades importantes de Europa como puede Londres, París, Berlín y en España, la mirada está puesta en dos equipos que han mantenido relación estrecha con la NBA como el Madrid y el Barça.

Anuncio y negociación

Evidentemente, se trata de una primera posición de la Liga Estadounidense que tendría que negociar de manera más individual con los equipos para conocer sus intenciones y si es posible poner en marcha esa franquicia, que posiblemente necesite muchos millones de financiación extra, mucho más allá de lo que actualmente dedican ambas secciones del equipo de fútbol.

Adam Silver dará explicaciones este jueves de las intenciones de la NBA con su competición europea / NBA

Por ello, hay mucho a negociar antes de dar a conocer las ciudades y equipos que compondrán esta nueva competición, en la que el interés es mantener propiedad privada con participación de los equipos de la NBA, aunque no sabremos de cierto el modelo exacto hasta que no lo presente esta misma noche el comisionado Silver, que ya lleva tiempo detrás de este proyecto, siempre de la mano de FIBA después que las negociaciones con la Euroliga no fructificasen.

Para que Barça y Madrid se añadan al proyecto, sería necesario que ambos dejaran su licencia de la Euroliga después de 25 años como miembros fundadores, y tomar una nueva dirección en su futuro, auspiciados ahora por la NBA y con el paraguas de FIBA.

Propiedad de la NBA y fondos privados

La idea de la máxima competición estadounidense es que la propiedad de cada franquicia sería compartida, con la NBA reteniendo el 50% de su valor y el otro 50% procedería de fondos de inversión, capital privado o de los dueños de los clubs actuales. Se estima que el valor aproximado de estos equipos rondaría los 500 millones de dólares cada uno.

El Barça, un socio siempre fiel a la competición europea, está muy atento a este nuevo proyecto y si finalmente la NBA llama a la puerta, seguramente lograría el ‘ok’ azulgrana aunque habría que estudiar el modelo de franquicia y si puede seguir unida como tal al FC Barcelona o tiene que desligarse definitivamente.

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, aboga por este nuevo proyecto conjunto con la NBA / SPORT

Así como el Madrid siempre ha mostrado su predisposición a unirse al proyecto de la NBA incluso cuando se habló de una división europea, el Barça siempre fue mucho más cauteloso, aunque quizá ahora ha llegado el momento de tomar una determinación si acaba siendo una de las ciudades elegidas para este espectacular nuevo proyecto.

A jugar en el Sant Jordi

Uno de los problemas que tiene ahora mismo el Barça es la falta de un pabellón de primer orden mundial después de los contínuos aplazamientos que ha dado la actual Junta Directiva para poner en marcha el Nou Palau’ por lo que todo apunta que si el Barça se une al proyecto de la NBA no tendrá más remedio que jugar sus encuentros en el Palau Sant Jordi a la espera de lo que suceda con su nueva instalación que es el tema de nunca acabar.

El Palau Sant Jordi se convierte en la alternativa a la falta del Nou Palau para jugar en la Liga NBA / SPORT

Otro de los aspectos a tener en cuenta en esta nueva competición es que se respetarían las ventanas para las competiciones FIBA, algo que siempre ha creado fricción con la Euroliga y los equipos podrían contar con las jóvenes promesas europeas sin tener que dar el salto de inmediato a Estados Unidos como está sucediendo en este momento.

Una conexión que también podrá traer hacia a Europa a muchos jugadores que no consiguen un buen contrato en la NBA pero que esta nueva competición les puede servir de ‘puente’ para regresar allí, siendo propiedad de las mismas franquicias que los envian.

De momento habrá que esperar a conocer las explicaciones de Silver que cuenta con el apoyo de todos los equipos de la Liga para tirar adelante esta nueva competición que apunta a un nuevo ‘cisma’ del baloncesto europeo aunque ahora con la NBA en medio del conflicto que no ha acabado nunca de resolverse entre FIBA y Euroliga.