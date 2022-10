Mutombo tiene un tumor cerebral

El legendario ex jugador de la NBA reveló, a través de un comunicado, que ya ha iniciado su tratamiento contra esta enfermedad A lo largo de su exitosa carrera, Mutombo fue elegido en ocho ocasiones para el All-Star

El legendario exjugador de baloncesto Dikembe Mutombo reveló este sábado que tiene un tumor cerebral y añadió que ya empezado el tratamiento contra esta enfermedad.

"Está recibiendo la mejor atención posible de un equipo colaborativo de especialistas en Atlanta y se encuentra en un gran estado de ánimo", dijo un comunicado del expívot y su familia difundido por la NBA.

Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, el jugador congoleño, de 56 años, disputó 18 temporadas en la NBA en las que destacó sobre todo por su imponente poderío defensivo.

Así, Mutombo es el segundo jugador con más tapones en la historia de la NBA con 3.289, solo por detrás de otro ilustre pívot africano como Hakeem Olajuwon (3.830).

“Our thoughts and prayers are with Dikembe, one of the world’s great humanitarians.” - Adam https://t.co/Rxr0vzrmbS